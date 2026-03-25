25 Mart 2026 Çarşamba
Kayseri pastırması AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Kayseri pastırması, Avrupa Birliği’nden (AB) coğrafi işaret tescili alan 46’ncı Türk ürünü oldu. Bu tescil ile Türkiye’nin AB nezdinde koruma altına alınan coğrafi işaretli ürün sayısı 46’ya yükseldi.

Hava Demir Derleyen: Hava Demir
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri pastırmasının AB coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu. Hisarcıklıoğlu, “Memleketim Kayseri’ye ve ülkemize hayırlı olsun. Tescil sürecinde itirazlar oldu. Uzmanlarımız ve hukukçularımız ile çok uğraştık. Sonunda Kayseri olarak hedefimize ulaştık” dedi.

TESCİL SÜRECİ VE BULGARİSTAN İTİRAZI

Geleneksel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Özener, sürecin detaylarını paylaştı. Kayseri Pastırması için ilk başvuru 22 Mayıs 2017 tarihinde menşe adı (PDO) olarak yapıldı. Daha sonra 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’ndaki değişikliklerle koruma şekli mahreç işareti (PGI) olarak revize edildi ve 01.09.2022 tarihli Resmî Gazete’de ilan edildi.2017 tarihli başvuru geri çekilerek 05.04.2023 tarihinde PGI-TR-02910 numarasıyla yeniden başvuru yapıldı. Başvuru 09.02.2024 tarihinde AB Resmî Gazetesi’nde ilan edildi.

Bu süreçte Bulgaristan tarafından itiraz yapıldı. İtiraz değerlendirildi ve taraflar arasında benzer isimlerin birlikte var olabileceği kabul edildi. Avrupa Komisyonu, itirazın tescili engelleyecek nitelikte olmadığına karar vererek, ürünün Kayseri ile olan güçlü bağı ve itibarı doğrultusunda “Kayseri Pastırması”nın AB’de coğrafi işaret olarak tesciline onay verdi.

Türkiye’nin AB’den Tescilli Coğrafi İşaretli Ürünleri

Kayseri pastırmasının eklenmesiyle birlikte Türkiye’nin Avrupa Birliği tarafından tescillenen coğrafi işaretli ürünleri şöyle:

1.Gaziantep Baklavası

2.Aydın İnciri

3.Malatya Kayısısı

4.Aydın Kestanesi

5.Milas Zeytinyağı

6.Bayramiç Beyazı

7.Taşköprü Sarımsağı

8.Giresun Tombul Fındığı

9.Antakya Künefesi

10. Suruç Narı

11.Çağlayancerit Cevizi

12.Gemlik Zeytini

13.Edremit Zeytinyağı

14.Milas Yağlı Zeytini

15.Ayaş Domatesi

16.Maraş Tarhanası

17.Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini

18.Ezine Peyniri

19.Safranbolu Safranı

20.Aydın Memecik Zeytinyağı

21.Araban Sarımsağı

22.Osmaniye Yer Fıstığı

23.Bingöl Balı

24.Bursa Şeftalisi

25.Hüyük Çileği

26.Bursa Siyah İnciri

27.Söke Pamuğu

28.Manisa Mesir Macunu

29.Gaziantep Menengiç Kahvesi

30.Silifke Yoğurdu

31.Aydın Memecik Zeytini

32.Erzincan Tulum Peyniri

33.Aydın Çam Fıstığı

34.Afyon Pastırması

35.Afyon Sucuğu

36.Antep Fıstık Ezmesi

37.Mut Zeytinyağı

38.Kırkağaç Kavunu

39.Hatay Kaytaz Böreği

40.Gaziantep Lahmacunu

41.İpsala Pirinci

42.Bursa Kestane Şekeri

43.Yenice Ihlamur Balı

44. Maraş Çöreği

45. Adana Şalgamı

46. Kayseri Pastırması

