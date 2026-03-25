Kayseri pastırması AB’den coğrafi işaret tescili aldı

TESCİL SÜRECİ VE BULGARİSTAN İTİRAZI

Geleneksel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Özener, sürecin detaylarını paylaştı. Kayseri Pastırması için ilk başvuru 22 Mayıs 2017 tarihinde menşe adı (PDO) olarak yapıldı. Daha sonra 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’ndaki değişikliklerle koruma şekli mahreç işareti (PGI) olarak revize edildi ve 01.09.2022 tarihli Resmî Gazete’de ilan edildi.2017 tarihli başvuru geri çekilerek 05.04.2023 tarihinde PGI-TR-02910 numarasıyla yeniden başvuru yapıldı. Başvuru 09.02.2024 tarihinde AB Resmî Gazetesi’nde ilan edildi.

Bu süreçte Bulgaristan tarafından itiraz yapıldı. İtiraz değerlendirildi ve taraflar arasında benzer isimlerin birlikte var olabileceği kabul edildi. Avrupa Komisyonu, itirazın tescili engelleyecek nitelikte olmadığına karar vererek, ürünün Kayseri ile olan güçlü bağı ve itibarı doğrultusunda “Kayseri Pastırması”nın AB’de coğrafi işaret olarak tesciline onay verdi.