Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri pastırmasının AB coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu. Hisarcıklıoğlu, “Memleketim Kayseri’ye ve ülkemize hayırlı olsun. Tescil sürecinde itirazlar oldu. Uzmanlarımız ve hukukçularımız ile çok uğraştık. Sonunda Kayseri olarak hedefimize ulaştık” dedi.
Kayseri pastırması AB’den coğrafi işaret tescili aldı
Kayseri pastırması, Avrupa Birliği’nden (AB) coğrafi işaret tescili alan 46’ncı Türk ürünü oldu. Bu tescil ile Türkiye’nin AB nezdinde koruma altına alınan coğrafi işaretli ürün sayısı 46’ya yükseldi.Derleyen: Hava Demir
TESCİL SÜRECİ VE BULGARİSTAN İTİRAZI
Geleneksel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Özener, sürecin detaylarını paylaştı. Kayseri Pastırması için ilk başvuru 22 Mayıs 2017 tarihinde menşe adı (PDO) olarak yapıldı. Daha sonra 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’ndaki değişikliklerle koruma şekli mahreç işareti (PGI) olarak revize edildi ve 01.09.2022 tarihli Resmî Gazete’de ilan edildi.2017 tarihli başvuru geri çekilerek 05.04.2023 tarihinde PGI-TR-02910 numarasıyla yeniden başvuru yapıldı. Başvuru 09.02.2024 tarihinde AB Resmî Gazetesi’nde ilan edildi.
Bu süreçte Bulgaristan tarafından itiraz yapıldı. İtiraz değerlendirildi ve taraflar arasında benzer isimlerin birlikte var olabileceği kabul edildi. Avrupa Komisyonu, itirazın tescili engelleyecek nitelikte olmadığına karar vererek, ürünün Kayseri ile olan güçlü bağı ve itibarı doğrultusunda “Kayseri Pastırması”nın AB’de coğrafi işaret olarak tesciline onay verdi.
Türkiye’nin AB’den Tescilli Coğrafi İşaretli Ürünleri
Kayseri pastırmasının eklenmesiyle birlikte Türkiye’nin Avrupa Birliği tarafından tescillenen coğrafi işaretli ürünleri şöyle:
1.Gaziantep Baklavası
2.Aydın İnciri
3.Malatya Kayısısı
4.Aydın Kestanesi
5.Milas Zeytinyağı
6.Bayramiç Beyazı
7.Taşköprü Sarımsağı
8.Giresun Tombul Fındığı
9.Antakya Künefesi
10. Suruç Narı
11.Çağlayancerit Cevizi
12.Gemlik Zeytini
13.Edremit Zeytinyağı
14.Milas Yağlı Zeytini
15.Ayaş Domatesi
16.Maraş Tarhanası
17.Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini
18.Ezine Peyniri
19.Safranbolu Safranı
20.Aydın Memecik Zeytinyağı
21.Araban Sarımsağı
22.Osmaniye Yer Fıstığı
23.Bingöl Balı
24.Bursa Şeftalisi
25.Hüyük Çileği
26.Bursa Siyah İnciri
27.Söke Pamuğu
28.Manisa Mesir Macunu
29.Gaziantep Menengiç Kahvesi
30.Silifke Yoğurdu
31.Aydın Memecik Zeytini
32.Erzincan Tulum Peyniri
33.Aydın Çam Fıstığı
34.Afyon Pastırması
35.Afyon Sucuğu
36.Antep Fıstık Ezmesi
37.Mut Zeytinyağı
38.Kırkağaç Kavunu
39.Hatay Kaytaz Böreği
40.Gaziantep Lahmacunu
41.İpsala Pirinci
42.Bursa Kestane Şekeri
43.Yenice Ihlamur Balı
44. Maraş Çöreği
45. Adana Şalgamı
46. Kayseri Pastırması