Yeniçağ Gazetesi
24 Mart 2026 Salı
Anasayfa Gündem Katar'da şehit olan binbaşı Sinan Taştekin’e memleketi Isparta’da son veda: Annesi ve eşi ayakta duramadı

Katar’da helikopter kazasında şehit düşen Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin, yağmur altında gözyaşlarıyla Isparta’da toprağa verildi. 41 yaşındaki şehidimizin cenaze töreninde annesi Sezen, babası Ali ve eşi Nergis Taştekin ile yakınları ayakta du

Katar’da şehit olan Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin, Isparta’da son yolculuğuna uğurlandı.

Katar’da helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin’in cenazesi, memleketi Isparta’da defnedildi.

Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’na getirilen 41 yaşındaki Binbaşı Taştekin’in Türk bayrağına sarılı cenazesi, Gülcü Mahallesi’ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’na götürüldü.

Buradaki törende şehidin annesi Sezen, babası Ali ve eşi Nergis Taştekin ile yakınları ayakta durmakta güçlük çekti.

Anne Sezen Taştekin, oğlunun tabutuna sarılarak, “Gurur kaynağım, al bayraklı askerim. Sen benim her şeyimsin, canım oğlum.” diyerek gözyaşı döktü.

Şehit Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin’in naaşı, Kutlubey (Ulu) Camisi’nde ikindi vakti İl Müftüsü Muharrem Biçer’in yağmur altında kıldırdığı cenaze namazının ardından, tekbirler eşliğinde top arabasına konuldu.

Cenaze, Karaağaç Mahallesi’ndeki Isparta Şehitliği’nde son yolculuğuna uğurlandı.

Törene, Isparta Vali Vekili Hamdullah Suphi Özgödek, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Jandarma Komutanı Albay Yunus Emre Karamanoğlu, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, milletvekilleri, parti temsilcileri, askeri erkan, kamu kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İşte cenaze törenine ilişkin görüntüler;

Katar'da şehit olan binbaşı Taştekin, Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: AA / DHA / İHA
