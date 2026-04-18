Bolu’da bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 21 Ocak 2025 tarihinde Grand Kartal Otel’de meydana gelen ve 36'sı çocuk 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasına ilişkin soruşturma süreci tartışma yaratmaya devam ediyor.
Kartalkaya’da adalet krizi büyüyor: Acılı aileler eylem planı açıkladı
Bolu Kartalkaya’da 36’sı çocuk 78 kişinin can verdiği otel yangınının üzerinden 15 ay geçmesine rağmen iddianame hazırlanmadı. Hayatını kaybedenlerin aileleri sürecin uzamasına tepki göstererek “Türkiye’yi sallayacak eylem planı” mesajı verdi.
15 AYDIR İDDİANAME HAZIRLANMADI
Aradan geçen 15 aya rağmen özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri hakkında henüz iddianame hazırlanmaması, hayatını kaybedenlerin yakınlarının tepkisini çekti.
Faciada yakınlarını kaybeden aileler, Bolu’da bir otelde bir araya gelerek sürece ilişkin kamuoyuna açıklamada bulundu. Aileler adına konuşan Avukat Yüksel Gültekin, soruşturmanın ilerlememesi ve sorumluların yargı önüne çıkarılmaması nedeniyle sabırlarının tükenmek üzere olduğunu ifade etti.
“78 CAN GİTTİ, HALA DAVA AÇILMADI”
Yangında 8 yakınını kaybeden Avukat Yüksel Gültekin, yaptığı açıklamada yaşanan sürece sert sözlerle tepki gösterdi. Gültekin, şu ifadeleri kullandı:
“21 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen Kartalkaya faciasında evlatlarını, torunlarını, eşlerini, kardeşlerini kaybeden 78 canın aileleri olarak burada toplanmış bulunuyoruz. Bugün evlatlarımızı ki bize şehittirler inşallah. Bu şehitlerimizin hakka yürüyüşünün üzerinden tam 3 gün sonra 15 ay geçmiş olacak. Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğuna inanmak istiyoruz, inanıyoruz. 40 yıllık avukat olarak buna inanıyorum”
Gültekin, soruşturma sürecinde özellikle bakanlık personelinin yargı önüne çıkarılmadığını belirterek, sürecin gecikmesini eleştirdi.
“SABRIMIZ TÜKENMEK ÜZERE”
Soruşturma izninin verilmesinin üzerinden aylar geçmesine rağmen ilgili kamu görevlilerinin görevlerine devam ettiğini vurgulayan Gültekin, şu açıklamayı yaptı:
“78 tane canın üzerinden hiçbir şey olmamış gibi yurt dışı çıkış yasağı nedir? Yurt dışı çıkış yasağı ne? Savcılık kaçırır gibi bunların talimatla ifadelerini almış. İfade alınırken biz yokuz. 78 can gitti, hala dava açılmadı. Sabrımız tükenmek üzere, Türkiye’yi sallayacak eylem planını devreye sokacağız"
Ailelerin açıklamaları, soruşturmanın seyrine yönelik kamuoyu baskısını yeniden gündeme taşıdı.
YURT DIŞI YASAĞININ KALDIRILMASINA TEPKİ
Gültekin, şüpheliler hakkında uygulanan yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını da “vahim” olarak nitelendirdi. Sürecin uzamasından sorumlu olanların yine karar verici konumda olduğunu ifade eden Gültekin, şu sözleri dile getirdi:
“Aradan çok uzun süre geçmesi sebebiyle ben yurt dışı çıkış yasağını kaldırıyorum' diyor. Aradan çok uzun süre geçmesine sebep olan sizsiniz. Niye aradan uzun süre geçti? Ne bekliyorsunuz bu şahıslarla ilgili dava açmak için? Ne bekliyorsunuz? Yani kamuoyu baskısı olmasa biraz daha unutturup bunlarla ilgili kovuşturmaya yer olmadığı kararını mı vereceksiniz? Şunun bilinmesini istiyorum. Buradaki ailelerin bundan sonra hayatla ilgili tek gayeleri vardır, tek yaşama sebebimiz vardır. Evlatlarımızın vefatına sebep olan kim varsa irili ufaklı yargı önüne çıkıp hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. Hak etmedikleri ceza varsa beraat etsinler. Hukuka saygılıyız ama önce mahkeme önüne çıkacaklar Türkiye'de görülmüş hadise değil."
AİLELERİN TEK TALEBİ: ADALET
Hayatını kaybedenlerin yakınları, sürecin daha fazla uzatılmamasını ve sorumluların bir an önce yargı önüne çıkarılmasını istiyor. Aileler, adaletin sağlanmaması durumunda daha geniş çaplı eylemlere başvuracaklarının sinyalini veriyor.
Kartalkaya faciası, Türkiye’de son yılların en büyük otel yangınlarından biri olarak kayıtlara geçerken, soruşturma sürecindeki gecikmeler kamuoyunda tartışma yaratmayı sürdürüyor.