Kartalkaya’da adalet krizi büyüyor: Acılı aileler eylem planı açıkladı

YURT DIŞI YASAĞININ KALDIRILMASINA TEPKİ

Gültekin, şüpheliler hakkında uygulanan yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını da “vahim” olarak nitelendirdi. Sürecin uzamasından sorumlu olanların yine karar verici konumda olduğunu ifade eden Gültekin, şu sözleri dile getirdi:

“Aradan çok uzun süre geçmesi sebebiyle ben yurt dışı çıkış yasağını kaldırıyorum' diyor. Aradan çok uzun süre geçmesine sebep olan sizsiniz. Niye aradan uzun süre geçti? Ne bekliyorsunuz bu şahıslarla ilgili dava açmak için? Ne bekliyorsunuz? Yani kamuoyu baskısı olmasa biraz daha unutturup bunlarla ilgili kovuşturmaya yer olmadığı kararını mı vereceksiniz? Şunun bilinmesini istiyorum. Buradaki ailelerin bundan sonra hayatla ilgili tek gayeleri vardır, tek yaşama sebebimiz vardır. Evlatlarımızın vefatına sebep olan kim varsa irili ufaklı yargı önüne çıkıp hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. Hak etmedikleri ceza varsa beraat etsinler. Hukuka saygılıyız ama önce mahkeme önüne çıkacaklar Türkiye'de görülmüş hadise değil."