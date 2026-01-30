Kars, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte adeta beyaz bir örtü altına gömüldü.
Kars’ta göz gözü görmüyor: Kale kayboldu… Görüş mesafesi 5 metre
Kars sabahı yoğun sis kapladı, görüş mesafesi 5 metreye düştü. Şehir simgeleri kayboldu, sürücüler far ve dörtlülerle ilerledi. Uçak seferleri gecikmeli. Kentte hayat durma noktasına geldi.
Kent merkezini kaplayan yoğun sis, günlük hayatı adeta felç etti. Bazı uçak seferleri ise gecikmeli olarak yapılabilecek.
Kars Kalesi’nden Harakani Külliyesi’ne uzanan şehrin simge yapıları, kalın sis bulutlarının içinde kayboldu.
Özellikle sabah saatlerinde iyice yoğunlaşan sis nedeniyle görüş mesafesi bazı noktalarda 5 metreye kadar geriledi.
Sürücüler, gün ortasında olmasına rağmen farlarını açıp dörtlü flaşörlerini yakarak zorlukla yol alabildi.
İşlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşlar, kısa sürede sis içinde kayboldu.
Kars’ta yoğun sis etkisini halen sürdürüyor.
