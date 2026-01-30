Yeniçağ Gazetesi
Kars'ta göz gözü görmüyor: Kale kayboldu… Görüş mesafesi 5 metre

Kars’ta göz gözü görmüyor: Kale kayboldu… Görüş mesafesi 5 metre

Kars sabahı yoğun sis kapladı, görüş mesafesi 5 metreye düştü. Şehir simgeleri kayboldu, sürücüler far ve dörtlülerle ilerledi. Uçak seferleri gecikmeli. Kentte hayat durma noktasına geldi.

Haberi Paylaş
Kars’ta göz gözü görmüyor: Kale kayboldu… Görüş mesafesi 5 metre - Resim: 1

Kars, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte adeta beyaz bir örtü altına gömüldü.

1 14
Kars’ta göz gözü görmüyor: Kale kayboldu… Görüş mesafesi 5 metre - Resim: 2

Kent merkezini kaplayan yoğun sis, günlük hayatı adeta felç etti. Bazı uçak seferleri ise gecikmeli olarak yapılabilecek.

2 14
Kars’ta göz gözü görmüyor: Kale kayboldu… Görüş mesafesi 5 metre - Resim: 3

Kars Kalesi’nden Harakani Külliyesi’ne uzanan şehrin simge yapıları, kalın sis bulutlarının içinde kayboldu.

3 14
Kars’ta göz gözü görmüyor: Kale kayboldu… Görüş mesafesi 5 metre - Resim: 4

Özellikle sabah saatlerinde iyice yoğunlaşan sis nedeniyle görüş mesafesi bazı noktalarda 5 metreye kadar geriledi.

4 14
Kars’ta göz gözü görmüyor: Kale kayboldu… Görüş mesafesi 5 metre - Resim: 5

Sürücüler, gün ortasında olmasına rağmen farlarını açıp dörtlü flaşörlerini yakarak zorlukla yol alabildi.

5 14
Kars’ta göz gözü görmüyor: Kale kayboldu… Görüş mesafesi 5 metre - Resim: 6

İşlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşlar, kısa sürede sis içinde kayboldu.

6 14
Kars’ta göz gözü görmüyor: Kale kayboldu… Görüş mesafesi 5 metre - Resim: 7

Kars’ta yoğun sis etkisini halen sürdürüyor.

7 14
Kars’ta göz gözü görmüyor: Kale kayboldu… Görüş mesafesi 5 metre - Resim: 8

Kars’ta yoğun sis etkisini halen sürdürüyor.

8 14
Kars’ta göz gözü görmüyor: Kale kayboldu… Görüş mesafesi 5 metre - Resim: 9
9 14
Kars’ta göz gözü görmüyor: Kale kayboldu… Görüş mesafesi 5 metre - Resim: 10
10 14
Kars’ta göz gözü görmüyor: Kale kayboldu… Görüş mesafesi 5 metre - Resim: 11
11 14
Kars’ta göz gözü görmüyor: Kale kayboldu… Görüş mesafesi 5 metre - Resim: 12
12 14
Kars’ta göz gözü görmüyor: Kale kayboldu… Görüş mesafesi 5 metre - Resim: 13
13 14
Kars’ta göz gözü görmüyor: Kale kayboldu… Görüş mesafesi 5 metre - Resim: 14
14 14
Kaynak: İHA
