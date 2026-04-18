Kış mevsiminin Türkiye’de en uzun ve en sert geçtiği illerden biri olan Kars’ta, dondurucu soğuklar yerini baharın ılık nefesine bıraktı. Aylarca beyaz örtü altında kalan toprak, güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte yeniden filizlenirken, doğanın uyanışı yaban hayatını da harekete geçirdi.
Kars semaları yeniden renklendi: Kuş sesleriyle yankılanıyor
Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Kars'ta havaların ısınmasıyla birlikte karlar eridi ve doğa uyandı. Sulak alanlara akın eden binlerce göçmen kuş, bölgeyi adeta görsel bir şölene çevirdi.
Bölgede havanın hissedilir derecede ısınması, sadece bitki örtüsünü değil, aynı zamanda uluslararası göç yolları üzerinde bulunan şehri kuşların cıvıltılarıyla da şenlendirdi.
Özellikle Çıldır Gölü çevresi, Kuyucuk Kuş Cenneti ve Aras Nehri havzası gibi kritik noktalar; angut, boz kaz, balıkçıl ve turna gibi pek çok türe ev sahipliği yapmaya başladı. Doğanın canlanmasıyla beraber besin kaynaklarının artması, yaban kuşlarının bölgeye daha yoğun şekilde akın etmesini sağladı.
Bölgedeki ekosistem, eriyen kar sularıyla beslenen taze otlaklar sayesinde göçmen kuşlara hem güvenli bir barınma alanı hem de zengin bir beslenme havzası sunuyor.
Kuş gözlemcileri ve doğa fotoğrafçıları da bu canlanmayı takip etmek üzere bölgedeki yerlerini almaya başladı.