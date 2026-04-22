Baharın en canlı renkleri Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesinde toprakla buluştu. Türkiye’nin çiçek soğanı üretim merkezi olan Atlas Lale bahçeleri, 15 milyon soğanın aynı anda açmasıyla dev bir görsel şölene ev sahipliği yapıyor. Dünyanın dört bir yanına ihraç edilen bu laleler, sadece ekonomiye değil, ülke tanıtımına da eşsiz bir katkı sunuyor.
Karaman'da renk cümbüşü: Milyonlarca lale dünyaya açılıyor
Karaman'da Atlas Lale soğan üretim merkezi, Türkiye'de yetişen çiçekleri dünyanın dört bir yanına yollayarak ülkenin tanıtımında ciddi rol oynuyor.
Türkiye’nin çiçek soğanı üretim üssü Karaman, baharın gelişiyle birlikte tarihinin en görkemli dönemlerinden birini yaşıyor. Kazımkarabekir ilçesine bağlı Kızılkuyu Mahallesi’nde 50 dekar alana yayılan lale bahçeleri, ziyaretçilerine masalsı bir atmosfer sunuyor.
Ziyaretçi Akını: Hafta Sonunda 30 Bin Kişi!
26 Nisan’a kadar kapılarını açık tutacak olan bahçeler, şimdiden yerli ve yabancı turistlerin odak noktası haline geldi. Geçtiğimiz yıl 70 bin ziyaretçiyi ağırlayan tesis, bu yıl sadece açılış günleri ve hafta sonunda 30 bine yakın konuğa ev sahipliği yaparak yeni bir rekora koşuyor.
Kazakistan gibi uzak coğrafyalardan gelen turistler, Türkiye’nin en güzel lalelerinin bu topraklarda yetiştiğini ifade ediyor.
İhracat Şampiyonu: ABD’den Hollanda’ya Lale Gönderiyoruz
Üretim kapasitesiyle Türkiye’nin en büyüğü konumunda olan işletme, bu yıl 15 milyon adet soğan üretimi gerçekleştirdi. Üretilen soğanların yaklaşık yüzde 40 ile 50’si aralarında ABD, Almanya, Hollanda, Azerbaycan ve Rusya’nın bulunduğu dev pazarlara ihraç ediliyor.
İç piyasada ise park ve bahçelerin süslenmesinde Karaman’ın laleleri başrolü oynuyor.
Sadece Lale Değil, Bir Çiçek Krallığı
Bahçelerde 10’dan fazla lale çeşidinin yanı sıra;
Sümbül ve üzüm sümbülü,
Nergis ve ters lale,
Özel kök satışı yapılan şakayıklar üretiliyor.
Hedef: 10 Yılda Dünya Liderliği
Üreticiler, Türkiye’nin dünyadaki tanıtımında üstlendikleri rolden gurur duyduklarını belirtirken, gelecek vizyonlarını da net bir şekilde ortaya koyuyor: “Gelecek 10 senede çiçek soğanı üretiminde dünyada liderliğe oynayacağız.”