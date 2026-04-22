Karaman'da renk cümbüşü: Milyonlarca lale dünyaya açılıyor

Baharın en canlı renkleri Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesinde toprakla buluştu. Türkiye’nin çiçek soğanı üretim merkezi olan Atlas Lale bahçeleri, 15 milyon soğanın aynı anda açmasıyla dev bir görsel şölene ev sahipliği yapıyor. Dünyanın dört bir yanına ihraç edilen bu laleler, sadece ekonomiye değil, ülke tanıtımına da eşsiz bir katkı sunuyor.