29 Ocak 2026 Perşembe
Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi başarı: Muhtemel rakipleri

Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi başarı: Muhtemel rakipleri

Bir diğer Türk temsilcisi Karabağ, Şampiyonlar Ligi’nde tarihi bir başarı elde ederek play-off turuna yükseldi.

İbrahim Doğanoğlu
Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi başarı: Muhtemel rakipleri - Resim: 1

TARİHİ BAŞARI

Karabağ, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında sırasıyla Shelbourne, Shkendija ve Ferencvaros’u mağlup ederek lig aşamasına yükseldi.

Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi başarı: Muhtemel rakipleri - Resim: 2

Özellikle Ferencvaros maçı büyük bir dönüm noktası olmuştu...

Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi başarı: Muhtemel rakipleri - Resim: 3

Karabağ, Tarihinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Karabağ, grup aşamasını 22. sırada tamamlayarak play-off turuna yükseldi.

Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi başarı: Muhtemel rakipleri - Resim: 4

İLK 24

Devler Ligi’ndeki son maçında deplasmanda Liverpool’a 6-0 mağlup olan Karabağ, bu sonuca rağmen tarihi bir başarıya imza attı.

Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi başarı: Muhtemel rakipleri - Resim: 5

Teknik Direktör Kurban Kurbanov’un öğrencileri, grup aşamasında oynadığı 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik alırken, 4 kez yenilgi gördü.

Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi başarı: Muhtemel rakipleri - Resim: 6

MUHTEMEL RAKİPLER

Karabağ, play-off turunda PSG veya Newcastle United ile eşleşecek

Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi başarı: Muhtemel rakipleri - Resim: 7

Kesin rakip, 30 Ocak’ta İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli olacak.

Kaynak: Spor Servisi
