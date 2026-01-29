Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi başarı: Muhtemel rakipleri

TARİHİ BAŞARI
Karabağ, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında sırasıyla Shelbourne, Shkendija ve Ferencvaros’u mağlup ederek lig aşamasına yükseldi.
Özellikle Ferencvaros maçı büyük bir dönüm noktası olmuştu...
Karabağ, Tarihinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Karabağ, grup aşamasını 22. sırada tamamlayarak play-off turuna yükseldi.
İLK 24
Devler Ligi’ndeki son maçında deplasmanda Liverpool’a 6-0 mağlup olan Karabağ, bu sonuca rağmen tarihi bir başarıya imza attı.
Teknik Direktör Kurban Kurbanov’un öğrencileri, grup aşamasında oynadığı 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik alırken, 4 kez yenilgi gördü.
MUHTEMEL RAKİPLER
Karabağ, play-off turunda PSG veya Newcastle United ile eşleşecek
Kesin rakip, 30 Ocak’ta İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli olacak.