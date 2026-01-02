Kar ve buzda güvenli adım atmanın püf noktaları: İşte uzmanların gizli taktikleri

YAVAŞ YAVAŞ YÜKSEK ZEMİNLERE ÇIKIN

Karlı merdiven veya yokuşlarda ekstra dikkat şart.

Prof. Dr. Richard Evans, "Eğimli zeminlerde, topukları ve parmak uçlarını yerleştirerek basmak en iyi yaklaşımdır. Yüksek bir zemine çıkarken, her adımda ağırlığınızı dengede tutarak hareket etmelisiniz" diye belirtti.

Böylece kayma riskini minimuma indirebilirsiniz.