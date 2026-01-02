Yeniçağ Gazetesi
02 Ocak 2026 Cuma
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Yaşam Kar ve buzda güvenli adım atmanın püf noktaları: İşte uzmanların gizli taktikleri

Kar ve buzda güvenli adım atmanın püf noktaları: İşte uzmanların gizli taktikleri

Kışın kar ve buzlu yollarda kayarak düşmek ciddi yaralanmalara yol açıyor. Uzmanlar, kaymaz ayakkabı, yavaş adımlar, öne eğilme ve ellerin serbest olması gibi bilim destekli taktikleri öneriyor. Bu basit önlemlerle kaza riskini büyük ölçüde azaltabilirsiniz.

Hande Karacan Hande Karacan
Haberi Paylaş
Kar ve buzda güvenli adım atmanın püf noktaları: İşte uzmanların gizli taktikleri - Resim: 1

Uzmanlar, karlı zeminlerdeki tehlikeleri önlemek ve güvenli yürüyüş için etkili taktikler önerdi. Bu ipuçları, bilimsel araştırmalar ile uzman görüşlerine dayanılarak hazırlandı.

1 20
Kar ve buzda güvenli adım atmanın püf noktaları: İşte uzmanların gizli taktikleri - Resim: 2

Kış aylarında kar ve buzlanma, özellikle yayalar için ciddi tehlike yaratıyor. Kayarak düşmeler, kırık ve burkulmalara neden olabiliyor.

2 20
Kar ve buzda güvenli adım atmanın püf noktaları: İşte uzmanların gizli taktikleri - Resim: 3

İşte karla kaplı zeminlerde kaymadan yürümek için önemli ipuçları;

3 20
Kar ve buzda güvenli adım atmanın püf noktaları: İşte uzmanların gizli taktikleri - Resim: 4

UYGUN AYAKKABILAR SEÇİN

Yazlık veya düz tabanlı ayakkabılar, kar ve buzda kolayca kaymanıza yol açabilir.

Ortopedi uzmanı Dr. James K. Steele, "Karla kaplı zeminlerde yürürken, kaymaz tabanlı, suya dayanıklı ve iyi kavrama sağlayan ayakkabılar kullanmak oldukça önemlidir. Kışlık botlar, karla kaplı zeminlerde daha fazla denge ve güvenlik sağlar" dedi.

4 20
Kar ve buzda güvenli adım atmanın püf noktaları: İşte uzmanların gizli taktikleri - Resim: 5

Ayrıca bu ayakkabılar, ayakları soğuktan koruyarak hipotermi riskini de azaltır.

5 20
Kar ve buzda güvenli adım atmanın püf noktaları: İşte uzmanların gizli taktikleri - Resim: 6

YAVAŞ VE DİKKATLİ ADIMLAR ATIN

Kar ile buz zemini kayganlaştırdığı için hızlı adımlar tehlikelidir.

Biyomekanik uzmanı Prof. Dr. Aaron M. Howard, "Yavaş ve dikkatli adımlar atmak, ayak bileklerinizin kontrolünü sağlarken dengeyi korumanıza yardımcı olur. Hızlı adımlar atmak, denge kaybına yol açabilir ve düşme riskini artırır" şeklinde açıkladı.

6 20
Kar ve buzda güvenli adım atmanın püf noktaları: İşte uzmanların gizli taktikleri - Resim: 7

VÜCUT DENGESİNİ KORUMAK İZİN EĞİLİN

Yürüyüş sırasında dengeyi korumak hayati önem taşır. Araştırmalar, öne hafif eğilerek yürümenin kayma riskini azalttığını gösteriyor.

7 20
Kar ve buzda güvenli adım atmanın püf noktaları: İşte uzmanların gizli taktikleri - Resim: 8

Fizyoterapist Dr. Peter A. Manning, "Karla kaplı zeminlerde yürürken, bir miktar öne eğilmek, vücut dengesini sağlamak adına önemli bir stratejidir. Vücudunuzu fazla geriye yaslamamak, kayma riskini azaltır" dedi.

8 20
Kar ve buzda güvenli adım atmanın püf noktaları: İşte uzmanların gizli taktikleri - Resim: 9

ELLER SERBEST OLSUN VE DENGEYİ KORUYUN

Karlı yollarda ellerin serbest olması, düşme anında denge sağlamaya yardımcı olur.

Uzmanlar, ellerin cepte tutulmasını kesinlikle önermiyor.

9 20
Kar ve buzda güvenli adım atmanın püf noktaları: İşte uzmanların gizli taktikleri - Resim: 10

Denge uzmanı Dr. Sally N. Williams, "Eller serbest olduğunda, düşme anında vücudu dengelemek için refleksif hareketler yapabilirsiniz. Ellerinizin cebinizde olmaması, kayma durumunda vücudunuzu daha rahat kontrol etmenize yardımcı olur" uyarısında bulundu.

10 20
Kar ve buzda güvenli adım atmanın püf noktaları: İşte uzmanların gizli taktikleri - Resim: 11

YAVAŞ YAVAŞ YÜKSEK ZEMİNLERE ÇIKIN

Karlı merdiven veya yokuşlarda ekstra dikkat şart.

Prof. Dr. Richard Evans, "Eğimli zeminlerde, topukları ve parmak uçlarını yerleştirerek basmak en iyi yaklaşımdır. Yüksek bir zemine çıkarken, her adımda ağırlığınızı dengede tutarak hareket etmelisiniz" diye belirtti.

Böylece kayma riskini minimuma indirebilirsiniz.

11 20
Kar ve buzda güvenli adım atmanın püf noktaları: İşte uzmanların gizli taktikleri - Resim: 12

BUZLU YOLLAR İÇİN ÖZEL ÜRÜNLER KULLANIN

Buzlu zeminler en riskli alanlardır. Dikkate rağmen kaymayı önlemek için özel ekipman faydalıdır.

12 20
Kar ve buzda güvenli adım atmanın püf noktaları: İşte uzmanların gizli taktikleri - Resim: 13

Güvenlik uzmanı Dr. Linda Hayes, "Buz tabakaları üzerinde kayma riskini engellemek için, kramponlu botlar veya kaymaz tabanlı ürünler kullanmak yararlı olabilir. Bu ürünler, ayağınıza ekstra kavrama sağlarken kayma riskini ortadan kaldırır" dedi.

13 20
Kar ve buzda güvenli adım atmanın püf noktaları: İşte uzmanların gizli taktikleri - Resim: 14

GÜVENLİ ADIMLAR İÇİN BİLİMSEL ÇÖZÜMLER

Karlı zeminlerde kaymadan yürümek, doğru teknik ve ekipmanla mümkündür. Ayakkabı tercihi, yavaş tempo, denge stratejileri ve ek güvenlik ürünleri riskleri büyük ölçüde düşürür.

14 20
Kar ve buzda güvenli adım atmanın püf noktaları: İşte uzmanların gizli taktikleri - Resim: 15

Bilimsel çalışmalar, bu kurallara uyulduğunda kaza oranlarının belirgin şekilde azaldığını kanıtladı.

15 20
Kar ve buzda güvenli adım atmanın püf noktaları: İşte uzmanların gizli taktikleri - Resim: 16

Prof. Dr. Richard Evans'ın vurguladığı üzere, kışın güvenli yürüyüş için sadece ekipman değil, bilinçli davranış da şarttır.

16 20
Kar ve buzda güvenli adım atmanın püf noktaları: İşte uzmanların gizli taktikleri - Resim: 17

Kış aylarında kar ve buzlu zeminler, kayarak düşme riskini artırır ve ciddi yaralanmalara (kırık, burkulma) yol açabilir. Uzmanlar, bilimsel temelli basit tekniklerle bu riski büyük ölçüde azaltabileceğimizi söylüyor. İşte en etkili yöntemler:

17 20
Kar ve buzda güvenli adım atmanın püf noktaları: İşte uzmanların gizli taktikleri - Resim: 18

1. Penguen Yürüyüşü Tekniğini Uygulayın: Vücudunuzu hafifçe öne eğin, adımlarınızı kısa ve yavaş atın, ayaklarınızı biraz dışa dönük basarak ağırlık merkezinizi düşük tutun. Bu, penguenlerin buzda kaymadan yürüme şeklini taklit eder ve dengeyi korur.

18 20
Kar ve buzda güvenli adım atmanın püf noktaları: İşte uzmanların gizli taktikleri - Resim: 19

2. Doğru Ayakkabı Seçimi Yapın: Kaymaz tabanlı, derin dişli kışlık botlar tercih edin. Suya dayanıklı ve iyi kavrama sağlayan modeller ayaklarınızı hem soğuktan korur hem de zemine tutunmayı artırır.

3. Ekstra Kavrama İçin Krampon Kullanın: Özellikle yoğun buzlu zeminlerde, ayakkabınıza takılan buz kramponları (kar zinciri) kaymayı neredeyse tamamen önler.

19 20
Kar ve buzda güvenli adım atmanın püf noktaları: İşte uzmanların gizli taktikleri - Resim: 20

4. Diğer Önemli Kurallar;

Yavaş adımlar atın → Acele etmeyin, küçük adımlarla ilerleyin.
Ellerinizi cebinizden çıkarın → Düşme anında denge için kollarınızı kullanın.
Merdiven ve yokuşlarda dikkat → Yan basamak yapın, tırabzan tutun, ağırlığınızı dengeli dağıtın.
Vücudunuzu geriye yaslamayın → Öne hafif eğilmek kayma riskini azaltır.
Bu ipuçlarını uyguladığınızda, kışın dışarıda güvenle hareket edebilirsiniz.

Soğuk havalarda dışarı çıkmadan önce zemini kontrol edin ve mümkünse tuzlanmış yolları tercih edin!

20 20
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro