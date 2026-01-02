Uzmanlar, karlı zeminlerdeki tehlikeleri önlemek ve güvenli yürüyüş için etkili taktikler önerdi. Bu ipuçları, bilimsel araştırmalar ile uzman görüşlerine dayanılarak hazırlandı.
Kar ve buzda güvenli adım atmanın püf noktaları: İşte uzmanların gizli taktikleri
Kışın kar ve buzlu yollarda kayarak düşmek ciddi yaralanmalara yol açıyor. Uzmanlar, kaymaz ayakkabı, yavaş adımlar, öne eğilme ve ellerin serbest olması gibi bilim destekli taktikleri öneriyor. Bu basit önlemlerle kaza riskini büyük ölçüde azaltabilirsiniz.Hande Karacan
Kış aylarında kar ve buzlanma, özellikle yayalar için ciddi tehlike yaratıyor. Kayarak düşmeler, kırık ve burkulmalara neden olabiliyor.
İşte karla kaplı zeminlerde kaymadan yürümek için önemli ipuçları;
UYGUN AYAKKABILAR SEÇİN
Yazlık veya düz tabanlı ayakkabılar, kar ve buzda kolayca kaymanıza yol açabilir.
Ortopedi uzmanı Dr. James K. Steele, "Karla kaplı zeminlerde yürürken, kaymaz tabanlı, suya dayanıklı ve iyi kavrama sağlayan ayakkabılar kullanmak oldukça önemlidir. Kışlık botlar, karla kaplı zeminlerde daha fazla denge ve güvenlik sağlar" dedi.
Ayrıca bu ayakkabılar, ayakları soğuktan koruyarak hipotermi riskini de azaltır.
YAVAŞ VE DİKKATLİ ADIMLAR ATIN
Kar ile buz zemini kayganlaştırdığı için hızlı adımlar tehlikelidir.
Biyomekanik uzmanı Prof. Dr. Aaron M. Howard, "Yavaş ve dikkatli adımlar atmak, ayak bileklerinizin kontrolünü sağlarken dengeyi korumanıza yardımcı olur. Hızlı adımlar atmak, denge kaybına yol açabilir ve düşme riskini artırır" şeklinde açıkladı.
VÜCUT DENGESİNİ KORUMAK İZİN EĞİLİN
Yürüyüş sırasında dengeyi korumak hayati önem taşır. Araştırmalar, öne hafif eğilerek yürümenin kayma riskini azalttığını gösteriyor.
Fizyoterapist Dr. Peter A. Manning, "Karla kaplı zeminlerde yürürken, bir miktar öne eğilmek, vücut dengesini sağlamak adına önemli bir stratejidir. Vücudunuzu fazla geriye yaslamamak, kayma riskini azaltır" dedi.
ELLER SERBEST OLSUN VE DENGEYİ KORUYUN
Karlı yollarda ellerin serbest olması, düşme anında denge sağlamaya yardımcı olur.
Uzmanlar, ellerin cepte tutulmasını kesinlikle önermiyor.
Denge uzmanı Dr. Sally N. Williams, "Eller serbest olduğunda, düşme anında vücudu dengelemek için refleksif hareketler yapabilirsiniz. Ellerinizin cebinizde olmaması, kayma durumunda vücudunuzu daha rahat kontrol etmenize yardımcı olur" uyarısında bulundu.
YAVAŞ YAVAŞ YÜKSEK ZEMİNLERE ÇIKIN
Karlı merdiven veya yokuşlarda ekstra dikkat şart.
Prof. Dr. Richard Evans, "Eğimli zeminlerde, topukları ve parmak uçlarını yerleştirerek basmak en iyi yaklaşımdır. Yüksek bir zemine çıkarken, her adımda ağırlığınızı dengede tutarak hareket etmelisiniz" diye belirtti.
Böylece kayma riskini minimuma indirebilirsiniz.
BUZLU YOLLAR İÇİN ÖZEL ÜRÜNLER KULLANIN
Buzlu zeminler en riskli alanlardır. Dikkate rağmen kaymayı önlemek için özel ekipman faydalıdır.
Güvenlik uzmanı Dr. Linda Hayes, "Buz tabakaları üzerinde kayma riskini engellemek için, kramponlu botlar veya kaymaz tabanlı ürünler kullanmak yararlı olabilir. Bu ürünler, ayağınıza ekstra kavrama sağlarken kayma riskini ortadan kaldırır" dedi.
GÜVENLİ ADIMLAR İÇİN BİLİMSEL ÇÖZÜMLER
Karlı zeminlerde kaymadan yürümek, doğru teknik ve ekipmanla mümkündür. Ayakkabı tercihi, yavaş tempo, denge stratejileri ve ek güvenlik ürünleri riskleri büyük ölçüde düşürür.
Bilimsel çalışmalar, bu kurallara uyulduğunda kaza oranlarının belirgin şekilde azaldığını kanıtladı.
Prof. Dr. Richard Evans'ın vurguladığı üzere, kışın güvenli yürüyüş için sadece ekipman değil, bilinçli davranış da şarttır.
