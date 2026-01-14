Yeniçağ Gazetesi
14 Ocak 2026 Çarşamba
İstanbul
Kar tatili dalga dalga yayılıyor: Valiliklerden peş peşe kararlar

Kar tatili dalga dalga yayılıyor: Valiliklerden peş peşe kararlar

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 15 Ocak 2026 Perşembe günü birçok il ve ilçede eğitime ara verildi. Valilikler, hava koşullarına göre gün içinde yeni duyurular yapılabileceğini açıkladı.

Kar tatili dalga dalga yayılıyor: Valiliklerden peş peşe kararlar - Resim: 1

Olumsuz hava şartları yurt genelinde etkisini artırırken, öğrenciler ve veliler için beklenen kar tatili kararları art arda geldi. Valilikler, güvenlik risklerini gerekçe göstererek bazı il ve ilçelerde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Kar tatili dalga dalga yayılıyor: Valiliklerden peş peşe kararlar - Resim: 2

ORDU

Ordu Valiliği’nin açıklamasına göre Akkuş, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde eğitime tamamen ara verildi. Fatsa, Çatalpınar, İkizce, Korgan ve Kumru’da ise bazı okullarda eğitim durduruldu. Tamamen tatil ilan edilen ilçelerde hamile ve engelli kamu çalışanları ile kreş ve anasınıfına giden çocuğu bulunan anneler idari izinli sayıldı.

Kar tatili dalga dalga yayılıyor: Valiliklerden peş peşe kararlar - Resim: 3

TUNCELİ


Tunceli Valiliği, kent genelinde etkili olan aşırı buzlanma ve don nedeniyle üniversiteler hariç tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 15 Ocak Perşembe günü eğitime ara verildiğini açıkladı. Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel de idari izin kapsamına alındı.

Kar tatili dalga dalga yayılıyor: Valiliklerden peş peşe kararlar - Resim: 4

NİĞDE

Niğde’de ise meteorolojik uyarılar doğrultusunda il genelinde anaokulundan liseye kadar tüm eğitim kademelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Valilik, risklerin önlenmesi amacıyla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin de karardan etkilendiğini bildirdi.

Yetkililer, hava koşullarının seyrine göre yeni kararların alınabileceğini belirterek vatandaşları resmi açıklamaları takip etmeleri konusunda uyardı.

Kar tatili dalga dalga yayılıyor: Valiliklerden peş peşe kararlar - Resim: 5

SİNOP

Sinop Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla 15 Ocak Perşembe günü Ayancık ve Türkeli ilçelerinde taşımalı eğitimin bir gün süreyle durdurulduğu bildirildi.
Açıklamada, Boyabat ilçesinin bazı köylerinde de taşımalı eğitime kısmi olarak ara verildiği belirtildi. Taşımalı eğitimin durdurulduğu ilçe ve köylerde görev yapan engelli ve hamile kamu görevlilerinin ise aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Yeniçağ Gazetesi
