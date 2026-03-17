HBS Araştırma Şirketi, İstanbul'da 3.000 seçmen ile yerel anket yaptı.
Kapı kapı gezilen araştırmanın sonuçları açıklandı: İstanbul anketinden ne sonuç çıktı?
HBS Araştırma Şirketi, 3.000 İstanbullu seçmenin kapısını çaldı ve o kritik soruyu sordu. Yapılan ankete göre İstanbul'da seçim sonuçlarını kim kazanacak ?
3-8 Mart arası yapılan ankette seçmenlerle yüz yüze görüşüldü.
HBS Araştırma Şirketi tarafından yayınlanan yeni ankette İstanbul'da seçimi kimin kazanacağı araştırıldı.
Yüz yüze yapılan görüşmelerde CHP'nin, % 36, 3 oyla seçim yarışında zirvede olduğu görüldü.
AKP ise 30,6 ile rakibi CHP'nin gerisinde kaldı.
Ankete göre İstanbul'daki diğer adayların seçim sonuçları şu şekilde:
DEM Parti %7,0
İYİ Parti % 4,3
MHP % 3,9
Anahtar Parti % 3,8
Zafer Parti % 3,3
Yeniden Refah Partisi % 3,0
TİP %2,0
Kararsız seçmen oranı ise % 5,8 oldu.
Kaynak: Diğer