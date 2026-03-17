17 Mart 2026 Salı
Kapı kapı gezilen araştırmanın sonuçları açıklandı: İstanbul anketinden ne sonuç çıktı?

HBS Araştırma Şirketi, 3.000 İstanbullu seçmenin kapısını çaldı ve o kritik soruyu sordu. Yapılan ankete göre İstanbul'da seçim sonuçlarını kim kazanacak ?

HBS Araştırma Şirketi, İstanbul'da 3.000 seçmen ile yerel anket yaptı.

3-8 Mart arası yapılan ankette seçmenlerle yüz yüze görüşüldü.

HBS Araştırma Şirketi tarafından yayınlanan yeni ankette İstanbul'da seçimi kimin kazanacağı araştırıldı.

Yüz yüze yapılan görüşmelerde CHP'nin, % 36, 3 oyla seçim yarışında zirvede olduğu görüldü.

AKP ise 30,6 ile rakibi CHP'nin gerisinde kaldı.

Ankete göre İstanbul'daki diğer adayların seçim sonuçları şu şekilde:

DEM Parti %7,0

İYİ Parti % 4,3

MHP % 3,9

Anahtar Parti % 3,8

Zafer Parti % 3,3

Yeniden Refah Partisi % 3,0

TİP %2,0

Kararsız seçmen oranı ise % 5,8 oldu.

