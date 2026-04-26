Kanserle mücadele eden Serap Paköz'den duygulandıran paylaşım: Sarsıldım ama pes etmedim

Yeniçağ Gazetesi
26 Nisan 2026 Pazar
İstanbul 22°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Meme kanseri teşhisi sonrası tedavi sürecini büyük bir cesaretle yürüten ünlü sunucu Serap Paköz, yaşadığı zorlu dönemi sosyal medyada tüm şeffaflığıyla takipçileriyle paylaşıyor.

Züleyha Öncü
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Bir süredir meme kanseriyle mücadele eden ünlü sunucu Serap Paköz, son paylaşımıyla takipçilerini oldukça duygulandırdı. Tedavi sürecinin zorluklarından içtenlikle bahseden Paköz, "Hastalıkta insanın en büyük ilacı…" sözleriyle, bu süreçte kendisine en büyük gücü sevginin ve yüksek moralin verdiğini vurguladı.

1 8
Ünlü sunucunun samimi mesajı, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı buldu. Hayranları, Paköz'ün güçlü duruşuna ve iyimser tavrına övgüler yağdırarak desteklerini gösterdi.

2 8
Bir süredir televizyon ekranlarından uzakta kalan Serap Paköz, sessizliğini hayranlarını üzen bir haberle bozmuştu. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruyla meme kanseri teşhisi aldığını ilk kez açıklayan Paköz, sağlık durumuna ilişkin gerçekleri sevenleriyle paylaşmıştı.

3 8
30 Mart tarihi itibarıyla kemoterapi sürecine adım attığını belirten ünlü sunucu, bu dönemin hem bedensel hem de ruhsal açıdan ne kadar zorlu olduğunu açık yüreklilikle ifade etmişti. Tedavinin yan etkileri nedeniyle dökülmeye başlayan saçlarını kuaförde kestirdiği anları takipçileriyle paylaşan Paköz, sergilediği cesur ve dik duruşla büyük bir takdirle karşılandı. Paköz, o karelere şu notu düşmüştü: "Saçlarımın dökülmesi bu yolun bir parçası.. Sarsıldım mı? Evet. Ama pes ettim mi? Asla!"

4 8
Paköz, "Bu videoda gördüğünüz sadece bir saç kesimi değil; bir kabulleniş, bir özgürleşme ve yepyeni bir stilin doğuşu. Bandanam ve berelerimle bu yolculuğu zarafetle yürüyeceğim. Perukların arkasına saklanmaya değil; bu süreci tüm gerçekliğiyle kucaklamaya çalışacağım." demişti.

5 8
Zorlu tedavi sürecinde ailesiyle vakit geçiren ünlü sunucu yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Hadi sizi biraz şehirden uzaklaştıralım" dediler. Sağlıkta da öyle ama özellikle hastalıkta insanın en büyük ilacı sevdiklerinin varlığıymış... Bugün kızım, damadım, dünürüm ve sevgili arkadaşım beni alıp kırlara, temiz havaya çıkardılar.

6 8
Sadece ciğerlerime temiz hava değil, ruhuma da umut ve neşe doldu. Beni el üstünde tutan, bir an bile yalnız hissettirmeyen canım ailem ve dostum; Varlığınızın kıymetini anlatmaya kelimeler yetmez. İyi ki varsınız, iyi ki benimsiniz."

7 8
Ünlü sunucunun paylaşımı, hayranlarından gelen destek dolu mesajlarla kısa sürede yoğun bir etkileşim aldı.

8 8
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro