Televizyon ekranlarının sevilen sunucularından ve sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden Kadir Ezildi, özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor.
Kadir Ezildi’den sürpriz bebek açıklaması: 'Kara kaşlı oğlunuz olsun' mesajları yağdı
Sosyal medya fenomeni ve sunucu Kadir Ezildi, hakkında çıkan "baba oluyor" iddialarına net yanıt verdi. Sık sık magazin gündemine konu olan isim, söylentilere son noktayı koydu.
Son günlerde ise eşi Gamze Türkmen’in hamile olduğu yönündeki iddialar yoğun şekilde konuşulmaya başlanmıştı.
DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASINDA DİKKAT ÇEKEN PASTA
Ramazan ayında iftar sonrası doğum gününü kutlayan Kadir Ezildi’nin pastası dikkat çekmişti. Pastada yer alan bebek figürü, “bebek mi geliyor” sorularının ortaya çıkmasına neden olmuştu.
Kutlama sırasında Ezildi’nin arkadaşlarından birinin pastadaki bebeği işaret ederek “Allah’ım tez vakitte” demesi de gündeme gelmişti.
"BÖYLE BİR ŞEYİ NEDEN SAKLAYALIM?"
Eşi Gamze Ezildi ile bir ödül törenine katılan Kadir Ezildi, bebek sorusuna bu kez açık yanıt verdi.
Ezildi şu ifadeleri kullandı: “İstediğimiz bu, bana çok yazıyorlar şöyle kara kaşlı oğlunuz olsun diye. Her şeyin zamanı var diye bekliyoruz. Şu an öyle bir şey yok. Çünkü yaza kardeşimin düğünü var, koşturmacamız var. Onu da bir atlatalım. Bu tabi ki en çok bizi ilgilendiren bir durum. Olursa da haberiniz olur, böyle bir şeyi neden saklayalım?”
KADİR EZİLDİ KİMDİR?
Kadir Ezildi, 19 Mart 1995 tarihinde Konya’da doğmuş bir televizyon sunucusu ve sosyal medya fenomenidir. 2026 itibarıyla 31 yaşındadır. Aslen Konyalı olup, anne tarafından Bayburtlu’dur.
Babası doktor, annesi Ümran Hanım’dır. Anne ve babasının ayrılmasının ardından annesi ve erkek kardeşi Kerem ile birlikte İstanbul’da yaşamaktadır.
Özel bir hastanede arşiv sorumlusu (depo görevlisi) olarak çalışmaya başlayan Ezildi, temizlik ve düzen konusundaki aşırı titizliğiyle sosyal medyada dikkat çekti. Paylaştığı samimi videoları sayesinde kısa sürede büyük bir takipçi kitlesi edindi. Temizlik takıntısının ailesinin ayrılmasından sonra başladığı belirtilir.
Televizyon kariyerine TLC’de yayınlanan “Temizlik Avcıları” programı ile adım attı. Ardından “Temizlik Benim İşim” ve FOX TV’de hafta içi yayınlanan “En Hamarat Benim” yarışma programının sunuculuğunu üstlendi. Espri dolu üslubu, enerjisi ve mahalle hayatına dair samimi paylaşımlarıyla “ailemizin çocuğu” olarak sevilen bir isim haline geldi.
Boyu 178 cm’dir.Eşi Gamze Türkmen (1993 Erzurum doğumlu, Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu) ile 2025 yılında evlendi. Çift, magazin gündeminde özel hayatlarıyla da sıkça yer alıyor.
Yaşadığı Polemikler (Gerçek Olanlar)
Kadir Ezildi’nin yaşadığı tartışmalar genellikle magazin odaklı ve hafif niteliktedir.
En sık karşılaşılanlar şunlardır:
Programlarındaki yarışmacılar arasında çıkan küçük tartışmalara (ev temizliği, yeni ev polemikleri gibi) yaptığı esprili müdahaleler.
Magazin dünyasındaki ünlü kavgalarına (örneğin Demet Akalın, Burcu Güneş gibi isimlerin tartışmalarına) süpürge-faraş metaforuyla dahil olup “Birbirinizi yemeyin, paranızı biriktirin, mahalle kavgasına döndü” tarzı mizahlı yorumları.
Eleştirilere (sunuculuk tarzı, program formatı vb.) verdiği tepkiler.
Özel hayatıyla ilgili çıkan hamilelik / baba olma gibi söylentiler (ki kendisi bunları net şekilde yalanlamış veya “zamanı var” diyerek açık kapı bırakmıştır).
Genel olarak polemikleri ağır skandal veya ciddi iddialar değil; daha çok magazin programlarının doğal akışında oluşan, espirili ve geçici tartışmalardır. Kendisi bu tür konuları genellikle sakin ve mizahla yöneterek gündemi yumuşatmasıyla bilinir.
Gerçek bir “büyük skandal” veya ağır ithamla anıldığına dair kalıcı bir olay bulunmamaktadır; çoğu tartışma ekran içi veya sosyal medya yorumlarından kaynaklanan hafif magazin haberleridir.