Spaletti'nin sabrı taştı: Galatasaray maçı öncesi kadroda beklenmedik hamle

Kaleye gelen ilk şutlarda yapılan kurtarış sayısının da bu durumu desteklediği belirtildi. Di Gregorio'nun 25 şut denemesinin 13'ünde gol yediği, yalnızca 12 kez golü engelleyebildiği ifade edildi. Bu performansıyla, ligin en zayıf kalecilerinden biri olarak öne çıktı.