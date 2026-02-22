Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Spor Spaletti'nin sabrı taştı: Galatasaray maçı öncesi kadroda beklenmedik hamle

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Juventus ile karşılaşacak. Spaletti'den radikal karar geldi. İşte detaylar

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, Juventus'u 5-2 yenmişti.

Maçın rövanşı, 25 Şubat Çarşamba günü İtalya'da oynanacak. Kritik karşılaşma saat 23.00'te başlayacak ve TRT'den canlı yayınlanacak.

Temsilcimiz, ilk maçın da avantajıyla turu atlayan taraf olarak adını Devler Ligi'nde son 16'ya yazdırmayı istiyor.

Spalletti Memnun Değil

Mücadeleye günler kala İtalyan basını, Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti'nin sürpriz bir değişiklik yapabileceğini duyurdu. Deneyimli teknik adam, takımdaki birkaç ismin performansından memnun değil. Bunların başında ise kaleci Michele Di Gregorio geliyor.

Di Gregorio Formsuz

Juventus, dün oynanan maçta Como'ya 2-0 yenilmişti. Ligde öncesinde oynadıkları maçta da Inter'e 3-2 yenildiler; bu maçlarda Di Gregorio'nun bariz hataları dikkat çekti.

İtalyan temsilcisinde bir süredir eleştirilerin odağında yer alan kaleci Michele Di Gregorio, Galatasaray maçında formasını kaptırabilir.

Kaleye gelen ilk şutlarda yapılan kurtarış sayısının da bu durumu desteklediği belirtildi. Di Gregorio'nun 25 şut denemesinin 13'ünde gol yediği, yalnızca 12 kez golü engelleyebildiği ifade edildi. Bu performansıyla, ligin en zayıf kalecilerinden biri olarak öne çıktı.

Bu doğrultuda, çarşamba günü Galatasaray'a karşı oynanacak maçta Michele Di Gregorio'nun yedek kulübesinde olmasının olasılığı yüksek.

Perin Sahnede

Galatasaray ile oynanacak karşılaşmada kaleyi Mattia Perin'in koruması bekleniyor. Ancak, deneyimli kalecinin Atalanta'ya karşı oynadığı son maçta ikna edici bir performans sergileyemediği de dile getirildi.

Sezon Performansı

33 yaşındaki Perin, bu sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 7 karşılaşmada görev aldı ve toplamda sadece 630 dakika sahada kaldı. Perin, bu süreçte kalesinde 10 gol görürken, yalnızca bir maçta kalesini gole kapatmayı başarabildi.

Diğer yandan Juventus, oynadığı son 5 resmi maçı da kazanamadı; bu süreçte sadece 1 beraberlik aldılar.

