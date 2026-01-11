20 Ekim 1960'ta Ağrı'da 12 kardeşli bir ailede dünyaya gelen sanatçı, babası Berazi Aşireti ağası ve Demokrat Parti Eleşkirt ilçe başkanı Reşit Çaçan'ın 27 Mayıs darbesi nedeniyle sürgün edilmesi yüzünden babasını 6 yaşına kadar göremedi.
Jüriyi şoke eden çocuk: 14 yaşında şöhret kapısını aralayan Burhan Çaçan’ın acısı hale taze
Türk halk müziğinin bozlak, uzun hava ve Azerbaycan ezgileriyle yoğrulmuş kadife sesli usta yorumcusu Burhan Çaçan'ın vefatının üzerinden 3 yıl geçti.
20 Ekim 1960'ta Ağrı'da 12 kardeşli bir ailede dünyaya gelen sanatçı, babası Berazi Aşireti ağası ve Demokrat Parti Eleşkirt ilçe başkanı Reşit Çaçan'ın 27 Mayıs darbesi nedeniyle sürgün edilmesi yüzünden babasını 6 yaşına kadar göremedi.
Sanatçı olmak isteyen Burhan Çaçan, 14 yaşında TRT Erzurum Radyosu'nun amatör sesler yarışmasına katıldı ve 2 bin kişi arasından birincilik kazanarak 3 yıl boyunca koroda yer aldı. Bir röportajında o günleri şöyle anlatmıştı:
"12 yaşında Erzurum'a gittim. Bu yüzden kendimi yarı Erzurumlu olarak görüyorum. 14 yaşında TRT Erzurum Radyosunun açtığı sınavlara girdim. Orada birinci oldum ve 15 yaşında şöhreti yakaladım.
Nida Tüfekçi ve Mehmet Özbek gibi jürinin yaptığı imtihanda onların bile tahmin edemeyeceği uzun havalar, türküler okudum. Jüri, 'Kimleri dinliyorsun, bu türküleri nereden biliyorsun?' diye sorduğunda, Hafız Burhan, Celal Güzelses'i dinlediğimi söyledim.
Çok şaşırdılar. Nida Tüfekçi, Türk halk müziğinde çok otorite bir insandı ve TRT 1 Radyosu'nda benimle ilgili, 'Sen bu kadife sesinle çok canlar yakar, çok güzel eserler okursun. Sana bayıldım.' demişti."
1981'de "Sefa Geldin" albümüyle müzik piyasasına adım atan Çaçan, aynı yıl sinemaya da geçti.
"Ben Yarime Neler Alayım", "İpek Mendil", "Memik Oğlan", "Yağ Yağmur" ve "Vurun Dalgalar" gibi albümleriyle büyük beğeni topladı. Gurbet, aşk, ayrılık, hasret ve kader temalarını işleyen eserleriyle özellikle Doğu Anadolu ve Azerbaycan-Türkmen müzik geleneğini yansıtan önemli bir isim oldu. Kimi eleştirmenler tarafından "ağıt geleneğinin modern temsilcisi" olarak nitelendirildi.
1988'de yayımladığı "Ayaz Geceler" albümü 3 milyon satarak Altın Kelebek başta olmak üzere pek çok ödül getirdi.
Kariyeri boyunca "Yılın Sanatçısı", "Yılın Albümü" gibi sayısız ödül alan Çaçan, Türkiye'de televizyonlarda ezan okuyan ilk sanatçılardan biriydi ve "İlahiler 99" ile "Mevlüt ve İlahiler" adlı ilahi albümlerine imza attı.
1991'de Yasemin Çaçan ile evlenen ve iki oğlu olan sanatçı, müzik dışında tekstil ile otel işletmeciliğiyle de uğraştı. 12 Ocak 2023'te İstanbul Florya'daki evinde kalp krizi geçirerek aramızdan ayrıldı.
Kadife sesiyle gönülleri fetheden, bozlak ve uzun hava ustası Burhan Çaçan'ın vefatının üzerinden 3 yıl geçti. Ağrı'dan çıkıp TRT korosundan milyon satan albümlere uzanan efsanevi yolculuğu hâlâ yankılanıyor.