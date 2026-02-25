Yeniçağ Gazetesi
25 Şubat 2026 Çarşamba
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Gündem Dev yatırım bankası JP Morgan 2026 altın fiyat tahminini açıkladı

Dev yatırım bankası JP Morgan 2026 altın fiyat tahminini açıkladı

JP Morgan 2026 altın fiyat tahminini açıkladı. Dev yatırım bankası JP Morgan 2026 altın fiyat tahmini ons başına 4.500 dolara çıkardı.

Dilek Taşdemir Derleyen: Dilek Taşdemir
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Dev yatırım bankası JP Morgan 2026 altın fiyat tahminini açıkladı - Resim: 1

JP Morgan altın için bombayı patlattı! Uzun vadeli hedefi ons başına 4.500 dolara çıkardı. (önceki tahminden yüzde 15 artış!)JP Morgan 2026 yıl sonu içinse 6.300 dolar hedefini korudu.

1 8
Dev yatırım bankası JP Morgan 2026 altın fiyat tahminini açıkladı - Resim: 2

Altın yatırımcıları "Neden mi bu kadar iyimserler?" derken, uzmanlar, Merkez bankalarının durmaksızın altın aldığını hatırlatarak, ülkelerin dolardan uzaklaşıp yuan gibi alternatiflere kaydığını belirtti.

2 8
Dev yatırım bankası JP Morgan 2026 altın fiyat tahminini açıkladı - Resim: 3

"Rezerv para birimi paradigması değişiyor" diyorlar resmen
Büyük yatırımcılar portföylerini çeşitlendirme modunda

3 8
Dev yatırım bankası JP Morgan 2026 altın fiyat tahminini açıkladı - Resim: 4

Üstelik altın için klasik emtia fiyatlama modelleri (marjinal maliyet vs.) pek geçerli değil; arz-talep dinamikleri bambaşka işliyor.

4 8
Dev yatırım bankası JP Morgan 2026 altın fiyat tahminini açıkladı - Resim: 5

Altın, son 1 yılda zaten jeopolitik riskler + Fed faiz indirimleri + ETF girişleri derken rekor üstüne rekor kırdı.

5 8
Dev yatırım bankası JP Morgan 2026 altın fiyat tahminini açıkladı - Resim: 6

JP Morgan'ın yeni hamlesinin ardından altın yatırımcıları "Altın 4.500-6.300 bandına mı yürüyor?" demekten kendini alamadı.

6 8
Dev yatırım bankası JP Morgan 2026 altın fiyat tahminini açıkladı - Resim: 7

JP Morgan'ın altın tahmini sonrası, yatırımcılar sosyal medyada "Altın bu seviyeleri görür mü, yoksa abartı mı?" sorularına yanıt arıyor.

7 8
Dev yatırım bankası JP Morgan 2026 altın fiyat tahminini açıkladı - Resim: 8

Jeopolitik riskler, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirim döngüsü, merkez bankasının altın alımları ve altına dayalı borsa yatırım fonu girişleri, altını rekor seviyelere taşıyarak, son bir yılda altın yatırımcısını sevindirmişti.

8 8
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro