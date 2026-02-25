JP Morgan altın için bombayı patlattı! Uzun vadeli hedefi ons başına 4.500 dolara çıkardı. (önceki tahminden yüzde 15 artış!)JP Morgan 2026 yıl sonu içinse 6.300 dolar hedefini korudu.
Dev yatırım bankası JP Morgan 2026 altın fiyat tahminini açıkladı
JP Morgan 2026 altın fiyat tahminini açıkladı. Dev yatırım bankası JP Morgan 2026 altın fiyat tahmini ons başına 4.500 dolara çıkardı.Derleyen: Dilek Taşdemir
Altın yatırımcıları "Neden mi bu kadar iyimserler?" derken, uzmanlar, Merkez bankalarının durmaksızın altın aldığını hatırlatarak, ülkelerin dolardan uzaklaşıp yuan gibi alternatiflere kaydığını belirtti.
"Rezerv para birimi paradigması değişiyor" diyorlar resmen
Büyük yatırımcılar portföylerini çeşitlendirme modunda
Üstelik altın için klasik emtia fiyatlama modelleri (marjinal maliyet vs.) pek geçerli değil; arz-talep dinamikleri bambaşka işliyor.
Altın, son 1 yılda zaten jeopolitik riskler + Fed faiz indirimleri + ETF girişleri derken rekor üstüne rekor kırdı.
JP Morgan'ın yeni hamlesinin ardından altın yatırımcıları "Altın 4.500-6.300 bandına mı yürüyor?" demekten kendini alamadı.
JP Morgan'ın altın tahmini sonrası, yatırımcılar sosyal medyada "Altın bu seviyeleri görür mü, yoksa abartı mı?" sorularına yanıt arıyor.
Jeopolitik riskler, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirim döngüsü, merkez bankasının altın alımları ve altına dayalı borsa yatırım fonu girişleri, altını rekor seviyelere taşıyarak, son bir yılda altın yatırımcısını sevindirmişti.