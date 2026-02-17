Jasmine dizisi için RTÜK kararını verdi: Müstehcen sahnelerle gündem olmuştu

Konusu: Ölümcül bir kalp rahatsızlığıyla mücadele eden genç bir kadın olan Yasemin'in hikayesini anlatıyor. Yasemin, daha iyi bir hayat sürmek ve kalp nakli listesine girebilmek için escort olarak çalışır. Yanında obsesif bir şekilde destek olan üvey kardeşi Tufan'la birlikte zorlu bir süreçten geçer. Dizi, yaşam-mücadele, bağımlılık ve ahlaki ikilemler gibi temaları işler.