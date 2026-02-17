Jasmine dizisi için RTÜK kararını verdi: Müstehcen sahnelerle gündem olmuştu

Asena Keskinci'nin başrolünde yer aldığı Jasmine dizisi, yayınlandığı ilk bölümden itibaren sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Dizideki müstehcen sahneler yoğun tepki çekerken, RTÜK tarafından “millî-manevi değerlere ve genel ahlâka aykırı olduğu” gerekçesiyle inceleme başlatılmıştı.
Diziye yüzde 5 idari para cezası ile katalogdan çıkarma cezası verilmişti. RTÜK'ün verdiği karar kesinleşti ve HBO Max Türkiye, dizinin platformdaki yayın hayatını sonlandıracağını duyurdu.
Platformun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Jasmine, 18 Şubat Çarşamba akşamı HBO Max Türkiye'ye veda etse de başka topraklarda açmaya devam edecek. Üzülmüyoruz ve diyoruz ki bize hep Yasemin."Böylece dizi Türkiye'de erişime kapanırken, uluslararası platformlarda yayınlanmayı sürdürecek.
Jasmine dizisi, 2025 yılında HBO Max platformunda yayınlanan Türk yapımı bir psikolojik dram dizisi. Dizinin başrolünde Asena Keskinci (Yasemin / Jasmine karakteri) yer alır; diğer önemli rollerde Burak Can Aras (Tufan) ve Aziz Caner İnan gibi isimler bulunuyor.
Konusu: Ölümcül bir kalp rahatsızlığıyla mücadele eden genç bir kadın olan Yasemin'in hikayesini anlatıyor. Yasemin, daha iyi bir hayat sürmek ve kalp nakli listesine girebilmek için escort olarak çalışır. Yanında obsesif bir şekilde destek olan üvey kardeşi Tufan'la birlikte zorlu bir süreçten geçer. Dizi, yaşam-mücadele, bağımlılık ve ahlaki ikilemler gibi temaları işler.
Yayın tarihi: İlk bölümü 12 Aralık 2025'te HBO Max Türkiye'de yayınlanmıştır. Ancak yayınlandıktan kısa süre sonra dizideki bazı müstehcen ve tartışmalı sahneler nedeniyle sosyal medyada büyük tepki çekmiş, RTÜK tarafından “millî-manevi değerlere ve genel ahlâka aykırı” bulunduğu gerekçesiyle inceleme başlatılmıştı. RTÜK, platforma yüzde 5 idari para cezası vermiş ve bazı bölümleri katalogdan çıkarttırmıştı.
Sonuçta karar kesinleşmiş ve HBO Max Türkiye, diziyi 18 Şubat 2026 Çarşamba akşamı platformundan tamamen kaldırmıştı.
ASENA KESKİNCİ KİMDİR?
Tam adı Reyhan Asena Keskinci olan oyuncu, 20 Nisan 2001 tarihinde İstanbul'da doğmuştur (2026 itibarıyla 24-25 yaşındadır). Çocuk yaşta oyunculuğa başlayan Keskinci, 2004 yılında Aliye ve Yadigar dizileriyle ekranlara adım atmıştır.
Ardından Hırsız Polis, Parmaklıklar Ardında, özellikle Bez Bebek dizisindeki Yağmur rolüyle tanınmıştır. Sinemada Ahlat Ağacı (Nuri Bilge Ceylan), Aşk Tesadüfleri Sever gibi yapımlarda rol almıştır.
Eğitim: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi mezunu olup İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim almıştır.
Kariyeri boyunca hem televizyon hem sinema projelerinde yer alan Keskinci, son dönemde Jasmine dizisiyle geniş kitlelerce tartışma konusu olmuş ve gündeme gelmiştir. Evli değildir.