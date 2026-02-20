Yeniçağ Gazetesi
İngiliz lüks otomobil üreticisi Aston Martin, finansal durumunu iyileştirmek amacıyla Formula 1 takımındaki isim hakkını 50 milyon sterlin karşılığında satma kararı aldı. Peki, Yönetim Kurulu Başkanı Lawrence Stroll’un bundan sonraki hamlesi ne olacak?

Aston Martin Formula 1'de adını 50 milyona sterline satıyor: James Bond'un markası tehlikede mi? - Resim: 1

Şirket, zayıf talep ve gümrük tarifesi baskıları nedeniyle yıllık zararının piyasa beklentilerinden daha yüksek olabileceğini belirterek uyarıda bulundu; bu açıklamanın ardından hisseleri yüzde 4’ün üzerinde değer kaybetti.

Aston Martin Formula 1'de adını 50 milyona sterline satıyor: James Bond'un markası tehlikede mi? - Resim: 2

İngiliz lüks otomobil devi Aston Martin, mali yapısını güçlendirmek için Formula 1 takımında kullandığı isim hakkını 50 milyon sterlin bedelle devretme yoluna gitti.

Aston Martin Formula 1'de adını 50 milyona sterline satıyor: James Bond'un markası tehlikede mi? - Resim: 3

Şirket, geçen yılın zorlu koşulları sonrası piyasa tahminlerinden daha kötü bir yıllık zarar açıklayabileceğini de duyurdu.

Aston Martin Formula 1'de adını 50 milyona sterline satıyor: James Bond'un markası tehlikede mi? - Resim: 4

F1 İSİM HAKKI SATIŞIYLA LİKİDİTE ARTIRILACAK

Aston Martin, Formula 1 takımını yöneten AMR GP Holdings ile yapılan süresiz isim hakkı anlaşmasının grubun likidite pozisyonunu önemli ölçüde güçlendireceğini belirtti.

Aston Martin Formula 1'de adını 50 milyona sterline satıyor: James Bond'un markası tehlikede mi? - Resim: 5

Bu işlem, Yönetim Kurulu Başkanı Lawrence Stroll’un dolaylı kontrolü nedeniyle “ilişkili taraf işlemi” olarak sınıflandırılıyor ve hissedar onayına sunulacak.

Aston Martin Formula 1'de adını 50 milyona sterline satıyor: James Bond'un markası tehlikede mi? - Resim: 6

Şirketin yüzde 54’lük kısmını temsil eden Yew Tree Konsorsiyumu, Geely ve Mercedes-Benz, satış yönünde oy kullanacaklarına ilişkin bağlayıcı taahhütte bulundu.

Aston Martin Formula 1'de adını 50 milyona sterline satıyor: James Bond'un markası tehlikede mi? - Resim: 7

KUZEY AMERİKA VE ÇİN PAZARLARINDA ZAYIFLAMA

Gümrük tarifelerindeki artışlar ile özellikle Kuzey Amerika ve Çin’deki düşük talep, şirketin finansal sonuçlarını olumsuz etkiledi.

Aston Martin Formula 1'de adını 50 milyona sterline satıyor: James Bond'un markası tehlikede mi? - Resim: 8

Aston Martin hisseleri duyurular sonrası yüzde 4’ten fazla düşerek 57 peni bandına geriledi.

Aston Martin Formula 1'de adını 50 milyona sterline satıyor: James Bond'un markası tehlikede mi? - Resim: 9

Şirket, 25 Şubat’ta açıklanacak yıllık sonuçlar öncesinde araç teslimatlarının yaklaşık yüzde 10 azaldığını bildirdi. Bu gerilemede, yüksek kârlı özel modellerin teslimatlarındaki düşüş belirleyici rol oynadı.

Aston Martin Formula 1'de adını 50 milyona sterline satıyor: James Bond'un markası tehlikede mi? - Resim: 10

ZARAR BEKLENTİSİ PİYASA ALT BANDINDA

Aston Martin, düzeltilmiş faaliyet zararının 139-184 milyon sterlin aralığındaki piyasa beklentisinin alt sınırına yakın, ancak biraz altında kalacağını öngördüğünü açıkladı.

Aston Martin Formula 1'de adını 50 milyona sterline satıyor: James Bond'un markası tehlikede mi? - Resim: 11

Yine de yıllık zararın piyasanın tahminlerinden daha yüksek gerçekleşebileceği konusunda uyardı.

Aston Martin Formula 1'de adını 50 milyona sterline satıyor: James Bond'un markası tehlikede mi? - Resim: 12

2026’DA VALHALLA İLE İYİLEŞME UMUDU

Şirket, 2026 yılında yaklaşık 500 adet Valhalla hiper otomobil teslimatı ve devam eden maliyet düşürücü önlemler sayesinde finansal performansta belirgin bir toparlanma hedefliyor.

Aston Martin Formula 1'de adını 50 milyona sterline satıyor: James Bond'un markası tehlikede mi? - Resim: 13

James Bond filmlerinin ikonik otomobili Aston Martin, yıl içinde ayrıca Lawrence Stroll’dan 162 milyon dolarlık sermaye desteği almış ve F1 takımındaki hisse satışına yönelik adımlar atmıştı.

Aston Martin Formula 1'de adını 50 milyona sterline satıyor: James Bond'un markası tehlikede mi? - Resim: 14

Bu gelişmeler, şirketin nakit akışını koruma ve bilançosunu güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi
