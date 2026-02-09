Yeniçağ Gazetesi
09 Şubat 2026 Pazartesi
İstanbul
Şehir hayatını silip attı: Pancar tarlasından ağaç tepesine... Nurgül Yeşilçay adeta yılların köylüsü

Şehir hayatını silip attı: Pancar tarlasından ağaç tepesine... Nurgül Yeşilçay adeta yılların köylüsü

Ünlüler arasında şehir hayatını geride bırakıp doğayla iç içe yaşama isteği giderek yayılırken ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay’da satın aldıkları köy evlerinde daha sakin ve sade bir hayat sürüyor. Yeşilçay dün pancar tarlasındaydı, bugün ise ağaç tepesinde, sanki yılların çiftlik sahibi.

Hande Karacan Derleyen: Hande Karacan
Haberi Paylaş
Nurgül Yeşilçay, kısa süre önce İzmir’de yaptırdığı köy evine taşındı. İşleri nedeniyle İstanbul’la bağını tamamen koparmayan oyuncu, zamanının büyük kısmını ise doğanın tam ortasında bulunan bu yeni evinde geçiriyor.

MERDİVENE ÇIKIP AĞAÇ BUDADI

Yeşilçay, köy hayatından kesitleri sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmiyor. Son paylaşımlarından birinde ağaç budarken çekilen görüntülerine yer verdi. Merdivene çıkan ünlü oyuncu, elindeki özel penseyle dalları dikkatle budadı.

Bu anlara esprili notlar da ekledi. Bir paylaşımında “Ne demişler; bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur… Ağacı budayınca da bağ mı oluyor, onu anlayamadım” ifadelerini kullandı. Bir sonraki videosunda ise “Dal rüzgârı affetse de bir kere kırılmıştır. Budama kırılmaya giriyor mu? Bir de ağacın tribini çekmeyelim” sözleriyle takipçilerini güldürdü.

DOĞANIN TADINI DOYASIYA ÇIKARIYOR

İzmir’deki köy evi sayesinde doğanın farklı hallerini birebir yaşayan Yeşilçay, her ne kadar çiftlik konseptinde bir evde yaşasa da konfordan vazgeçmiş değil. Evinde yüzme havuzu da bulunuyor.

Sosyal medyada en çok dikkat çeken alanlardan biri ise mutfağı. Ünlü oyuncu, sık sık mutfağa girip kendi tariflerini hazırlıyor ve takipçileriyle paylaşıyor. Zaman zaman sevgilisi Necati Kocabay da bu keyifli anlarda ona eşlik ediyor.

NURGÜL YEŞİLÇAY KİMDİR?

Nurgül Yeşilçay, 26 Mart 1976 doğumlu ve 2025 itibarıyla 49 yaşında. Aslen Afyonlu olan Nurgül, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu. Oyunculuk kariyerine 90’ların sonunda adım attı.

Uzun yıllardır birbirinden farklı ve iddialı karakterlere hayat vererek seyircinin gönlünde sağlam bir yer edindi. Aynı zamanda sosyal medyada da aktif, samimi ve eğlenceli paylaşımlarıyla her yaştan takipçisine ulaşıyor.

KARİYER BAŞLANGICI

Nurgül Yeşilçay, oyunculuk kariyerine 1990’ların sonunda adım attı ancak sahnedeki yeteneği ve duruşu daha öğrencilik döneminde dikkat çekmeye başlamıştı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olduktan sonra ilk olarak tiyatro sahnesinde yer aldı, ardından televizyon ekranlarında izleyiciyle buluştu.

1998 yılında yayınlanan “İkinci Bahar” dizisinde canlandırdığı Gülsüm karakteri, onun televizyon dünyasında tanınmasını sağladı. Hem dramatik hem romantik rollerdeki başarısıyla kısa sürede öne çıkan Yeşilçay, “Asmalı Konak” dizisiyle ise geniş kitleler tarafından tanınan bir yıldız haline geldi.

Televizyon Dizileri

İkinci Bahar (1998–2001) – Gülsüm
Asmalı Konak (2002–2003) – Bahar Karadağ

Melekler Adası (2004–2005) – Şerbet / Ayşe
Belalı Baldız (2005–2006) – Arzu Parlak
Ezo Gelin (2006–2008) – Ezo
Aşk ve Ceza (2010–2011) – Yasemin

Sensiz Olmaz (2011–2012) – Feryal
Sultan (2012) – Sultan
Paramparça (2014–2016) – Gülseren Gürpınar
Muhteşem Yüzyıl: Kösem (2016–2017) – Kösem Sultan
Gülperi (2018–2019) – Gülperi Çetin
Kefaret (2020–2021) – Zeynep Gökmen
Son Nefesime Kadar (2022) – Mihri Özbayden

