Şehir hayatını silip attı: Pancar tarlasından ağaç tepesine... Nurgül Yeşilçay adeta yılların köylüsü

Bu anlara esprili notlar da ekledi. Bir paylaşımında “Ne demişler; bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur… Ağacı budayınca da bağ mı oluyor, onu anlayamadım” ifadelerini kullandı. Bir sonraki videosunda ise “Dal rüzgârı affetse de bir kere kırılmıştır. Budama kırılmaya giriyor mu? Bir de ağacın tribini çekmeyelim” sözleriyle takipçilerini güldürdü.