İşte İsrail ile en çok ticaret yapan ülkeler: Listedeki bir ülke Gazze için harekete geçmişti

Ancak Tel Aviv yönetimi gelen tepkilere ve Uluslararası Adalet Divanı’nın başlattığı ‘soykırım’ soruşturmasına rağmen sivilleri katletmeye devam etti. İsrail güçleri, Hamas ile ateşkese rağmen Gazze ve Batı Şeria’da saldırılara devam etti.