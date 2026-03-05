İsrail’in 2023 yılının ekim ayından bu yana Gazze’de gerçekleştirdiği saldırılarda 70 bini aşkın sivil hayatını kaybederken milyonlarca sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı.
İşte İsrail ile en çok ticaret yapan ülkeler: Listedeki bir ülke Gazze için harekete geçmişti
İsrail’in en çok ticaret yaptığı ülkeler belli oldu. Listede üst sıralarda yer alan bir ülkenin Gazze için harekete geçmesi dikkat çekti.Serkan Talan
ABD’nin de yoğun bir şekilde desteklediği saldırılarda Gazze adeta yerle bir olurken tüm dünyadan tepkiler yükseldi.
Ancak Tel Aviv yönetimi gelen tepkilere ve Uluslararası Adalet Divanı’nın başlattığı ‘soykırım’ soruşturmasına rağmen sivilleri katletmeye devam etti. İsrail güçleri, Hamas ile ateşkese rağmen Gazze ve Batı Şeria’da saldırılara devam etti.
Gazze’deki saldırılar devam ederken yükselen tepkilerde en çok İsrail ile ticaretin kesilmesi talep edildi. Ancak birçok ülke ticarete devam etti.
İsrail ile ekonomik ilişkilerde öne çıkan ülkeler belli oldu. Açıklanan verilere göre, İsrail'e en fazla ihracat yapan ülkeler arasında ABD, İrlanda, Çin, Hollanda ve Almanya ilk sıralarda yer aldı.
Listenin başında yer alan ABD, İsrail'e yaptığı 17,13 milyar dolarlık ihracatla açık ara birinci oldu. ABD'nin ardından gelen İrlanda 3,24 milyar dolar, Çin ise 2,83 milyar dolarlık ihracatla dikkat çekti. Listede yer alan İrlanda, Gazze yanlısı tutumu ile biliniyordu.
Listenin dördüncü sırasında 2,70 milyar dolar ile Hollanda, beşinci sırasında ise 2,28 milyar dolar ile Almanya bulunuyor.
Avrupa ülkelerinin güçlü ihracat rakamları, İsrail ekonomisine sağladıkları katkıyı gözler önüne seriyor.