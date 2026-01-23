İstanbul’un iki efsanesi Galata ve Kız Kulesi'nden tarihi rekor: Toplam 1.2 milyon ziyaretçi…

İstanbul'un en ikonik iki simge yapısı olan Kız Kulesi ve Galata Kulesi, hem tarihi hem de mimari açıdan şehrin vazgeçilmez unsurlarıdır. Her ikisi de binlerce yıldır ayakta kalarak farklı dönemlerde çeşitli işlevler üstlenmiş, günümüzde ise müze ve turistik mekan olarak ziyaretçilere kapılarını açmaktadır.