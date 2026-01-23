Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün yönetimindeki bu iki tarihi yapı, 2025’te toplam 1 milyon 197 bin 385 ziyaretçiyi ağırladı.
İstanbul’un iki efsanesi Galata ve Kız Kulesi'nden tarihi rekor: Toplam 1.2 milyon ziyaretçi…
İstanbul’un iki ikonik simgesi Galata Kulesi ile Kız Kulesi, 2025 yılında toplam 1 milyon 197 bin 385 ziyaretçi çekerek rekor kırdı.
Yapılan restorasyon, koruma ve etkili alan yönetimi çalışmaları sayesinde her ikisi de kültür turizminin en popüler noktaları arasına girdi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, simge yapılardaki ziyaretçi sayılarına dair şu değerlendirmeyi yaptı: “Galata Kulesi ve Kız Kulesi’ne olan ilgi, yürüttüğümüz koruma, restorasyon ve yönetim anlayışının somut sonuçlarını ortaya koyuyor. Kültürel mirasımızı korurken, bu değerleri ziyaretçilerle buluşturmaya devam ediyoruz.”
Yoğun yerli ve yabancı ilgi sayesinde Galata Kulesi 951 bin 338, Kız Kulesi ise 246 bin 047 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın titizlikle sürdürdüğü restorasyon ve koruma çalışmaları, bu tarihi eserlerin hem İstanbul’un kent yaşamına hem de turizmine önemli katkılar sunmasını sağladı.
GALATA KULESİ 2025’İN EN ÇOK ZİYARET EDİLEN MÜZELERİ ARASINDA YER ALDI
Galata Kulesi’nde 1 Kasım 2023’te başlayan restorasyon çalışmaları kapsamında önce sekizinci kat ziyarete kapatıldı.
Süreçte, 63 metre yükseklikteki 270 kilogram ağırlığındaki bakır alem restore edilerek dört parça hâlinde yeniden yerine konuldu. Devam eden incelemelerde beden duvarları ile zeminde jeoradar taramaları yapıldı.
Yapının tamamı, dış cephe onarımı ve deprem güçlendirme çalışmaları için geçici olarak ziyarete kapatılarak kapsamlı restorasyona alındı. 674 yıllık Galata Kulesi, bu dönemde iskelelerle çevrilerek koruma altına alındı.
Bakanlık çalışmaları tamamlandıktan sonra yeniden açılan, dünyanın en eski kulelerinden Galata Kulesi; 2025’te 951 bin 338 ziyaretçiyle geçen yılın en çok ziyaret edilen beşinci müzesi oldu. Tarihi dokusu, mimarisi ve muhteşem panoramik manzarasıyla İstanbul’un siluetindeki vazgeçilmez yerini korudu.
KIZ KULESİ 2025’TE DE PARLADI
İstanbul Boğazı’nın ortasındaki Kız Kulesi, II. Mahmud dönemindeki mimari kimliğine yeniden kavuşması amacıyla 2021’de başlatılan kapsamlı restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının ardından ziyaretçilerini kabul etmeye devam etti.
Yaklaşık 80 yıldır kapsamlı restorasyon görmeyen yapıda, geçmişteki özgün mimariye uymayan müdahaleler kontrollü şekilde temizlendi. Çalışmalarda önceki onarımlarda kullanılan beton ve çimentodaki tuzlar ile kimyasalların zararı, taşıyıcı kolon ve kirişlerin bağlantı eksikliği tespit edildi.
Restorasyonda en zengin belge ve bilgiye sahip 18. yüzyıl sonu kaynakları esas alındı. Bu çerçevede kule ve kale kısmındaki özgün olmayan çatı ekleri kaldırılarak yapı tarihsel kimliğine uygun hâle getirildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmaların ardından Kız Kulesi, 2025’te 246 bin 047 ziyaretçi ağırlayarak İstanbul’un en çekici simge yapılarından biri olmayı sürdürdü.
İstanbul'un en ikonik iki simge yapısı olan Kız Kulesi ve Galata Kulesi, hem tarihi hem de mimari açıdan şehrin vazgeçilmez unsurlarıdır. Her ikisi de binlerce yıldır ayakta kalarak farklı dönemlerde çeşitli işlevler üstlenmiş, günümüzde ise müze ve turistik mekan olarak ziyaretçilere kapılarını açmaktadır.
KIZ KULESİ
İstanbul Boğazı'nın Marmara Denizi'ne yakın kısmında, Üsküdar Salacak açıklarında küçük bir ada üzerinde yer alan Kız Kulesi, şehrin en romantik ve efsanevi simgelerinden biridir.
Tarihi MÖ 5. yüzyıla (hatta bazı kaynaklarda MÖ 410 veya MÖ 24 yıllarına) kadar uzanır. İlk olarak Atinalı Alkibiades tarafından Boğaz'dan geçen gemileri kontrol etmek ve vergi toplamak amacıyla inşa edilmiştir.
Tarih boyunca işlevleri: Bizans döneminde savunma kulesi ve gümrük istasyonu, Osmanlı'da deniz feneri, karantina istasyonu, gaz deposu, radar istasyonu gibi roller üstlenmiştir.
Mimari: Günümüzdeki hali büyük ölçüde II. Mahmud dönemi (1830'lar) restorasyonlarıyla şekillenmiştir. Yüksekliği yaklaşık 23 metre, Osmanlı ve Bizans etkileri taşır.
Efsaneleri: En ünlüsü Hero ve Leandros aşkıdır (Yunan mitolojisinden uyarlanmış haliyle). Rahibe Hero'nun kulede yaşadığı, sevgilisi Leandros'un her gece yüzerek geldiği, fırtınada boğulduğu trajik hikaye. Başka bir efsanede ise Bizans imparatorunun kızını yılan zehrinden korumak için kuleye kapattığı anlatılır.
2021'de başlayan kapsamlı restorasyon 2023-2024'te tamamlandı. Özgün mimariye döndürülerek ziyaretçilere açıldı; bugün müze, kafe ve restoran olarak hizmet veriyor.
Restorasyon sonrası büyük ilgi gördü ve 246 bin 047 kişi tarafından ziyaret edildi.
GALATA KULESİ
Beyoğlu'nda, Galata semtinin en yüksek noktasında yükselen Galata Kulesi, İstanbul siluetinin ayrılmaz parçasıdır. 674 yıllık tarihiyle dünyanın en eski kulelerinden biri kabul edilir.
Tarih: İlk temeller Bizans İmparatoru Justinianos döneminde (MS 507-508) atılmış olsa da, günümüzdeki yapı Cenevizliler tarafından 1348-1349 yıllarında Galata surlarının bir parçası olarak inşa edildi. 1445-46'da yükseltilmiştir.
Mimari: Romanesk tarzda, silindirik gövdeli, 63 metre yüksekliğinde, tepesinde konik külahı ve alem vardır. Deniz seviyesinden 35 metre yükseklikte konumlanır.
Tarih boyunca işlevleri: Gözetleme kulesi, savunma burcu, yangın gözetleme kulesi (Galata Yangın Kulesi), rasathane, hapishane ve daha sonra müze.
Güncel durum: 2020'de başlayan restorasyon (bakır alem yenileme, deprem güçlendirme, jeoradar taramaları vb.) sonrası 2023'te yeniden açıldı. Bugün müze ve sergi mekanı olarak ziyaret edilebiliyor; panoramik İstanbul manzarası sunar.
2025 ziyaretçi: Geçen yılın en çok ziyaret edilen 5. müzesi oldu ve 951 bin 338 kişi tarafından gezildi.
Karşılaştırma ve Ortak Özellikler
Toplam 2025 ziyareti: İki kule birlikte 1 milyon 197 bin 385 ziyaretçiyle rekor kırdı; restorasyon ve koruma çalışmaları sayesinde kültür turizmine büyük katkı sağladı.
Konum farkı: Galata Kulesi karada, şehir merkezinde; Kız Kulesi Boğaz'ın ortasında, denizde izole.
Çekicilik: Galata Kulesi muhteşem 360 derece manzarası ve tarihi dokusuyla; Kız Kulesi romantik efsaneleri, Boğaz'daki konumu ve zarif görünümüyle öne çıkıyor.
Ortak nokta: Her ikisi de Kültür ve Turizm Bakanlığı yönetiminde, titiz restorasyonlarla geleceğe taşınıyor ve İstanbul'un küresel turizm markaları haline geldi.
Bu iki yapı, İstanbul'un binlerce yıllık tarihini, mimari zenginliğini ve büyüleyici güzelliğini yansıtan eşsiz eserlerdir. Ziyaret etmek isterseniz, her ikisi de yıl boyu yoğun ilgi görüyor.