İstanbullular dikkat: Yarın bu yollar trafiğe kapatılacak

Agos Gazetesi'nin kurucusu ve genel yayın yönetmeni olan Hrant Dink (1954-2007), Türk-Ermeni kökenli bir gazeteci, yazar ve entelektüeldi. Ermeni Soykırımı konusunda diyalog yanlısı tutumu, azınlık hakları savunuculuğu ve barışçıl yaklaşımıyla tanınıyordu.