Yeniçağ Gazetesi
18 Ocak 2026 Pazar
İstanbul
Anasayfa Gündem İstanbullular dikkat: Yarın bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat: Yarın bu yollar trafiğe kapatılacak

Hrant Dink’in öldürülmesinin 19. yılında düzenlenecek anma etkinlikleri nedeniyle yarın Şişli’de bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbullular dikkat: Yarın bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, yarın saat 11.00’de başlayacak anma programları kapsamında kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar belirlendi.

İstanbullular dikkat: Yarın bu yollar trafiğe kapatılacak

Bu çerçevede Halaskargazi Caddesi iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak; Osmanbey kavşağından Taksim yönüne, Valikonağı Caddesi kesişiminden Mecidiyeköy yönüne, Ergenekon Caddesi ile Halaskargazi Caddesi’nin kesiştiği Pangaltı kavşağından Mecidiyeköy istikametine ulaşım sağlanamayacak.

İstanbullular dikkat: Yarın bu yollar trafiğe kapatılacak

Ayrıca Ergenekon Caddesi girişinden Tavukçu Fethi Sokak, Saksı Sokak, Zafer Sokak çıkışı Halaskargazi Caddesi kesişimi Mecidiyeköy Meydan yönü, İzzetpaşa Sokak çıkışından Taksim yönü,

İstanbullular dikkat: Yarın bu yollar trafiğe kapatılacak

Ergenekon Caddesi ile Halaskargazi Caddesi’nin kesiştiği Pangaltı kavşağından Mecidiyeköy istikametine ulaşım sağlanamayacak.

İstanbullular dikkat: Yarın bu yollar trafiğe kapatılacak

Halaskargazi Caddesi Şişli Camisi kavşağından Taksim istikameti ve Mecidiyeköy’den gelen trafik akışı Büyükdere Caddesi İstiklal Sokak kesişiminden Taksim yönüne kapalı olacak.

İstanbullular dikkat: Yarın bu yollar trafiğe kapatılacak

Sürücüler için alternatif güzergâh olarak Valikonağı, Rumeli, Abide-i Hürriyet ve Ergenekon caddeleri önerildi.

İstanbullular dikkat: Yarın bu yollar trafiğe kapatılacak

HRANT DİNK CİNAYETİ

Hrant Dink cinayeti, 19 Ocak 2007 tarihinde İstanbul Şişli'de gerçekleşen ve Türkiye'nin yakın tarihinin en tartışmalı siyasi cinayetlerinden biri olarak kabul edilen olaydır.

İstanbullular dikkat: Yarın bu yollar trafiğe kapatılacak

Agos Gazetesi'nin kurucusu ve genel yayın yönetmeni olan Hrant Dink (1954-2007), Türk-Ermeni kökenli bir gazeteci, yazar ve entelektüeldi. Ermeni Soykırımı konusunda diyalog yanlısı tutumu, azınlık hakları savunuculuğu ve barışçıl yaklaşımıyla tanınıyordu.

İstanbullular dikkat: Yarın bu yollar trafiğe kapatılacak

Ancak yazıları nedeniyle "Türklüğü aşağılama" (TCK 301) suçlamasıyla yargılanmış, hedef gösterilmiş ve ölüm tehditleri almıştı.

İstanbullular dikkat: Yarın bu yollar trafiğe kapatılacak

Son yazısında "güvercin tedirginliği" içinde olduğunu ifade etmişti.Cinayet günü, Agos Gazetesi'nin Halaskargazi Caddesi'ndeki binasının önünde, 17 yaşındaki Ogün Samast tarafından arkadan vurularak öldürüldü.

İstanbullular dikkat: Yarın bu yollar trafiğe kapatılacak

Samast kısa sürede yakalandı ve cinayeti itiraf etti. Tetikçinin arkasında Yasin Hayal (azmettirici olarak ağırlaştırılmış müebbet aldı) ve Erhan Tuncel gibi isimler yer aldı.

İstanbullular dikkat: Yarın bu yollar trafiğe kapatılacak

Olayın ardından yüz binlerce kişi "Hepimiz Hrant'ız, hepimiz Ermeniyiz" sloganıyla sokaklara döküldü. Cenazesi büyük bir protesto gösterisine dönüştü.

İstanbullular dikkat: Yarın bu yollar trafiğe kapatılacak

Yargı süreci 19 yıldır devam ediyor ve hâlâ tam aydınlatılamadı.

İstanbullular dikkat: Yarın bu yollar trafiğe kapatılacak
Kaynak: Haber Merkezi / AA
