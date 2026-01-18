İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, yarın saat 11.00’de başlayacak anma programları kapsamında kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar belirlendi.
İstanbullular dikkat: Yarın bu yollar trafiğe kapatılacak
Hrant Dink’in öldürülmesinin 19. yılında düzenlenecek anma etkinlikleri nedeniyle yarın Şişli’de bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Bu çerçevede Halaskargazi Caddesi iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak; Osmanbey kavşağından Taksim yönüne, Valikonağı Caddesi kesişiminden Mecidiyeköy yönüne, Ergenekon Caddesi ile Halaskargazi Caddesi’nin kesiştiği Pangaltı kavşağından Mecidiyeköy istikametine ulaşım sağlanamayacak.
Ayrıca Ergenekon Caddesi girişinden Tavukçu Fethi Sokak, Saksı Sokak, Zafer Sokak çıkışı Halaskargazi Caddesi kesişimi Mecidiyeköy Meydan yönü, İzzetpaşa Sokak çıkışından Taksim yönü,
Halaskargazi Caddesi Şişli Camisi kavşağından Taksim istikameti ve Mecidiyeköy’den gelen trafik akışı Büyükdere Caddesi İstiklal Sokak kesişiminden Taksim yönüne kapalı olacak.
Sürücüler için alternatif güzergâh olarak Valikonağı, Rumeli, Abide-i Hürriyet ve Ergenekon caddeleri önerildi.
HRANT DİNK CİNAYETİ
Hrant Dink cinayeti, 19 Ocak 2007 tarihinde İstanbul Şişli'de gerçekleşen ve Türkiye'nin yakın tarihinin en tartışmalı siyasi cinayetlerinden biri olarak kabul edilen olaydır.
Agos Gazetesi'nin kurucusu ve genel yayın yönetmeni olan Hrant Dink (1954-2007), Türk-Ermeni kökenli bir gazeteci, yazar ve entelektüeldi. Ermeni Soykırımı konusunda diyalog yanlısı tutumu, azınlık hakları savunuculuğu ve barışçıl yaklaşımıyla tanınıyordu.
Ancak yazıları nedeniyle "Türklüğü aşağılama" (TCK 301) suçlamasıyla yargılanmış, hedef gösterilmiş ve ölüm tehditleri almıştı.
Son yazısında "güvercin tedirginliği" içinde olduğunu ifade etmişti.Cinayet günü, Agos Gazetesi'nin Halaskargazi Caddesi'ndeki binasının önünde, 17 yaşındaki Ogün Samast tarafından arkadan vurularak öldürüldü.
Samast kısa sürede yakalandı ve cinayeti itiraf etti. Tetikçinin arkasında Yasin Hayal (azmettirici olarak ağırlaştırılmış müebbet aldı) ve Erhan Tuncel gibi isimler yer aldı.
Olayın ardından yüz binlerce kişi "Hepimiz Hrant'ız, hepimiz Ermeniyiz" sloganıyla sokaklara döküldü. Cenazesi büyük bir protesto gösterisine dönüştü.
Yargı süreci 19 yıldır devam ediyor ve hâlâ tam aydınlatılamadı.