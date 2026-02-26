İstanbullular dikkat: Planlı su kesintileri olacak... İşte su kesintisi yaşayacak ilçeler ve saatler

26 Şubat 2026 Perşembe günü İstanbul’un 2 ilçesinde 7 farklı su kesintisi yaşanacak.
İşte İstanbul’da su kesintisi yaşayacak ilçeler…
26 ŞUBAT 2026 İSTANBUL BEŞİKTAŞ SU KESİNTİSİ
Beşiktaş - Arnavutköy
Tarih: 26.02.2026 Çarşamba
Saat: 08:03 - 18:00 - Süre: 9 saat 57 dakika
Konum: Arnavutköy Mahallesi
Sebep: İçme suyu hatlarındaki arıza sebebiyle 900 mm çaplı ana isale hattı arızası
Beşiktaş - Bebek
Tarih: 26.02.2026 Çarşamba
Saat: 08:03 - 18:00 - Süre: 9 saat 57 dakika
Konum: Bebek Mahallesi
Sebep: İçme suyu hatlarındaki arıza sebebiyle 900 mm çaplı ana isale hattı arızası
Beşiktaş - Kuruçeşme
Tarih: 26.02.2026 Çarşamba
Saat: 08:03 - 18:00 - Süre: 9 saat 57 dakika
Konum: Kuruçeşme Mahallesi
Sebep: İçme suyu hatlarındaki arıza sebebiyle 900 mm çaplı ana isale hattı arızası
26 ŞUBAT 2026 İSTANBUL SARIYER SU KESİNTİSİ
Sarıyer - Baltalimanı
Tarih: 26.02.2026 Çarşamba
Saat: 08:03 - 18:00 - Süre: 9 saat 57 dakika
Konum: Baltalimanı Mahallesi
Sebep: İçme suyu hatlarındaki arıza sebebiyle 900 mm çaplı ana isale hattı arızası
Sarıyer - Emirgan
Tarih: 26.02.2026 Çarşamba
Saat: 08:03 - 18:00 - Süre: 9 saat 57 dakika
Konum: Emirgan Mahallesi
Sebep: İçme suyu hatlarındaki arıza sebebiyle 900 mm çaplı ana isale hattı arızası
Sarıyer - Rumeli Hisarı
Tarih: 26.02.2026 Çarşamba
Saat: 08:03 - 18:00 - Süre: 9 saat 57 dakika
Konum: Rumeli Hisarı Mahallesi
Sebep: İçme suyu hatlarındaki arıza.
Sarıyer - İstinye
Tarih: 26.02.2026 Çarşamba
Saat: 08:03 - 18:00 - Süre: 9 saat 57 dakika
Konum: İstinye Mahallesi
Sebep: İçme suyu hatlarındaki arıza.
26 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ADALAR SU KESİNTİSİ
26 Şubat 2026 tarihinde İstanbul'un Adalar ilçesi için planlı su kesintisi uygulanacak.
26 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ
26 Şubat 2026 tarihinde İstanbul'un Arnavutköy ilçesi için planlı su kesimi yapılacak.
26 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ATAŞEHİR SU KESİNTİSİ
26 Şubat 2026 tarihinde İstanbul'un Ataşehir ilçesi için planlı su kesimi yapılacak.
26 ŞUBAT 2026 İSTANBUL AVCILAR SU KESİNTİSİ
26 Şubat 2026 tarihinde İstanbul'un Avcılar ilçesi için planlı su kesimi gerçekleşecek.
26 Şubat 2026 tarihinde Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu'da da su kesintisi yaşanacak.