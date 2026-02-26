Yeniçağ Gazetesi
26 Şubat 2026 Perşembe
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem İstanbullular dikkat: Planlı su kesintileri olacak... İşte su kesintisi yaşayacak ilçeler ve saatler

İstanbullular dikkat: Planlı su kesintileri olacak... İşte su kesintisi yaşayacak ilçeler ve saatler

İstanbullular bugüne su kesintisiyle başladı.Anavutköy'den İstinye'ye kadar arıza kaynaklı su kesintisi yaşanıyor. Beşiktaş ve Sarıyer'de toplam 7 semtte sular gün içine 10 saat boyunca kesik olacak. İşte su kesintisi yaşayacak ilçeler...

Dilek Taşdemir Derleyen: Dilek Taşdemir
Haberi Paylaş
İstanbullular dikkat: Planlı su kesintileri olacak... İşte su kesintisi yaşayacak ilçeler ve saatler - Resim: 1

26 Şubat 2026 Perşembe günü İstanbul’un 2 ilçesinde 7 farklı su kesintisi yaşanacak.

İşte İstanbul’da su kesintisi yaşayacak ilçeler…

1 13
İstanbullular dikkat: Planlı su kesintileri olacak... İşte su kesintisi yaşayacak ilçeler ve saatler - Resim: 2

26 ŞUBAT 2026 İSTANBUL BEŞİKTAŞ SU KESİNTİSİ
Beşiktaş - Arnavutköy
Tarih: 26.02.2026 Çarşamba

Saat: 08:03 - 18:00 - Süre: 9 saat 57 dakika

Konum: Arnavutköy Mahallesi

Sebep: İçme suyu hatlarındaki arıza sebebiyle 900 mm çaplı ana isale hattı arızası

2 13
İstanbullular dikkat: Planlı su kesintileri olacak... İşte su kesintisi yaşayacak ilçeler ve saatler - Resim: 3

Beşiktaş - Bebek

Tarih: 26.02.2026 Çarşamba

Saat: 08:03 - 18:00 - Süre: 9 saat 57 dakika

Konum: Bebek Mahallesi

Sebep: İçme suyu hatlarındaki arıza sebebiyle 900 mm çaplı ana isale hattı arızası

3 13
İstanbullular dikkat: Planlı su kesintileri olacak... İşte su kesintisi yaşayacak ilçeler ve saatler - Resim: 4

Beşiktaş - Kuruçeşme
Tarih: 26.02.2026 Çarşamba

Saat: 08:03 - 18:00 - Süre: 9 saat 57 dakika

Konum: Kuruçeşme Mahallesi

Sebep: İçme suyu hatlarındaki arıza sebebiyle 900 mm çaplı ana isale hattı arızası

4 13
İstanbullular dikkat: Planlı su kesintileri olacak... İşte su kesintisi yaşayacak ilçeler ve saatler - Resim: 5

26 ŞUBAT 2026 İSTANBUL SARIYER SU KESİNTİSİ
Sarıyer - Baltalimanı
Tarih: 26.02.2026 Çarşamba

Saat: 08:03 - 18:00 - Süre: 9 saat 57 dakika

Konum: Baltalimanı Mahallesi

Sebep: İçme suyu hatlarındaki arıza sebebiyle 900 mm çaplı ana isale hattı arızası

5 13
İstanbullular dikkat: Planlı su kesintileri olacak... İşte su kesintisi yaşayacak ilçeler ve saatler - Resim: 6

Sarıyer - Emirgan
Tarih: 26.02.2026 Çarşamba

Saat: 08:03 - 18:00 - Süre: 9 saat 57 dakika

Konum: Emirgan Mahallesi

Sebep: İçme suyu hatlarındaki arıza sebebiyle 900 mm çaplı ana isale hattı arızası

6 13
İstanbullular dikkat: Planlı su kesintileri olacak... İşte su kesintisi yaşayacak ilçeler ve saatler - Resim: 7

Sarıyer - Rumeli Hisarı
Tarih: 26.02.2026 Çarşamba

Saat: 08:03 - 18:00 - Süre: 9 saat 57 dakika

Konum: Rumeli Hisarı Mahallesi

Sebep: İçme suyu hatlarındaki arıza.

7 13
İstanbullular dikkat: Planlı su kesintileri olacak... İşte su kesintisi yaşayacak ilçeler ve saatler - Resim: 8

Sarıyer - İstinye
Tarih: 26.02.2026 Çarşamba

Saat: 08:03 - 18:00 - Süre: 9 saat 57 dakika

Konum: İstinye Mahallesi

Sebep: İçme suyu hatlarındaki arıza.

8 13
İstanbullular dikkat: Planlı su kesintileri olacak... İşte su kesintisi yaşayacak ilçeler ve saatler - Resim: 9

26 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ADALAR SU KESİNTİSİ

26 Şubat 2026 tarihinde İstanbul'un Adalar ilçesi için planlı su kesintisi uygulanacak.

9 13
İstanbullular dikkat: Planlı su kesintileri olacak... İşte su kesintisi yaşayacak ilçeler ve saatler - Resim: 10

26 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ

26 Şubat 2026 tarihinde İstanbul'un Arnavutköy ilçesi için planlı su kesimi yapılacak.

10 13
İstanbullular dikkat: Planlı su kesintileri olacak... İşte su kesintisi yaşayacak ilçeler ve saatler - Resim: 11

26 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ATAŞEHİR SU KESİNTİSİ

26 Şubat 2026 tarihinde İstanbul'un Ataşehir ilçesi için planlı su kesimi yapılacak.

11 13
İstanbullular dikkat: Planlı su kesintileri olacak... İşte su kesintisi yaşayacak ilçeler ve saatler - Resim: 12

26 ŞUBAT 2026 İSTANBUL AVCILAR SU KESİNTİSİ

26 Şubat 2026 tarihinde İstanbul'un Avcılar ilçesi için planlı su kesimi gerçekleşecek.

12 13
İstanbullular dikkat: Planlı su kesintileri olacak... İşte su kesintisi yaşayacak ilçeler ve saatler - Resim: 13

26 Şubat 2026 tarihinde Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu'da da su kesintisi yaşanacak.

13 13
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro