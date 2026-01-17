Valilik açıklamasında, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Batı Karadeniz’in batısında (İstanbul-Kırklareli) rüzgârın pazar gününün ilk saatlerinden itibaren kuzey yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği, fırtınanın pazartesi akşam saatlerinden sonra etkisini yitireceği kaydedildi.
İstanbul’da yarın sabah fırtına alarmı: Valilikten acil uyarı geldi
İstanbul Valiliği, Marmara ve Batı Karadeniz denizlerinde pazar sabahı başlayacak fırtınanın yol açabileceği ulaşım aksamalarına karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.
Açıklamada, "Marmara'da rüzgarın, pazar sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hâkim olacak. Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bursa, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Şanlıurfa ve Kırklareli’nin doğusu çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Yağışların Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ile doğu bölgelerde buzlanma, don, sis ve pus görülecek.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki yüksek ve eğimli bölgelerde çığ tehlikesi bulunuyor.
Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgâr genellikle kuzey yönlerden hafif-orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege’de kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.
UYARILAR
Kuvvetli yağış uyarısı: Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.
Kuvvetli rüzgâr uyarısı: Marmara ve Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli rüzgâr (40-60 km/saat) eseceğinden tedbirli olunmalı.
Buzlanma ve don uyarısı: İç ve doğu kesimlerde buzlanma ile don olayı beklendiğinden dikkatli olunmalı.
Çığ tehlikesi: Doğu Karadeniz’in iç yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki eğimli ve kar örtülü kesimlerde çığ riski var.
Bölgelerdeki hava durumu, sıcaklıklar ve denizlerdeki fırtına detayları (Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz ve Van Gölü) benzer şekilde devam etmekte; kuvvetli rüzgâr ve dalga yükseklikleriyle deniz ulaşımında aksamalar öngörülüyor.