İstanbul’da yarın sabah fırtına alarmı: Valilikten acil uyarı geldi

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hâkim olacak. Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bursa, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Şanlıurfa ve Kırklareli’nin doğusu çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.