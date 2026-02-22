İstanbul’da hayvan teması sonrası kuduz riski nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvurular dikkat çekici seviyeye ulaştı. İl Sağlık Müdürlüğü verilerine göre 2025 yılında kent genelinde 123 bin 538 kişi ısırık, tırmalama veya temas nedeniyle hastanelere başvurdu.
İstanbul’da kuduz riski sebebiyle tedbir amaçlı 123 bin kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu
İstanbul’da 2025 yılında kuduz riskli temas nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısı 123 bin 538’e ulaştı. İl Sağlık Müdürlüğü verilerine göre en fazla temasın yaşandığı ilçeler de açıklandı.
KUDUZ HASTALIĞI NEDİR
Uzmanlara göre kuduz; köpek, kedi, tilki, kurt ve benzeri hayvanların ısırması ya da enfekte salyanın yaraya temas etmesiyle bulaşabilen, merkezi sinir sistemini etkileyen ölümcül bir hastalık olarak biliniyor. Ancak erken müdahale ile tamamen önlenebiliyor.
EN ÇOK HANGİ HAYVAN
Başvuruların büyük bölümünün kedi teması kaynaklı olduğu belirtildi. Verilere göre temasların yaklaşık yüzde 83’ü kedi, yüzde 16’sı köpek, geri kalan kısmı ise diğer hayvanlardan kaynaklandı.
EN ÇOK VAKA OLAN İLÇELER
İstanbul’da en fazla kuduz riskli temasın yaşandığı ilçe 8 bin 483 başvuruyla Kadıköy oldu. Kadıköy’ü Üsküdar, Pendik, Maltepe, Kartal ve Küçükçekmece takip etti.
EN AZ GÖRÜLEN İLÇELER
Kentte en az temas bildirimi ise 646 vakayla Adalar’da kaydedildi. Adalar’ın ardından Şile ve Güngören en düşük sayıların görüldüğü ilçeler arasında yer aldı.
AŞI UYGULAMALARI
Kuduz riski taşıyan temaslar sonrası İstanbul’daki 25 merkezde toplam 411 binin üzerinde kuduz aşısı uygulandı. En fazla aşının yapıldığı hastane Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi oldu.
UZMAN UYARISI
İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, hayvan ısırığı veya tırmalaması sonrası vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirtti. Güner, erken aşı ve tedaviyle kuduzun yüzde 100 önlenebilir bir hastalık olduğunu vurguladı.
Valilikten açıklama: Aşılar Tedbir amaçlı
Çeşitli medya ve sosyal medya mecralarında “İSTANBUL’DA KUDUZ VAKALARINDA PATLAMA” şeklinde haber, yayın ve paylaşımlar yapılmaktadır. İstanbul’da yapılan kuduz aşısı sayıları baz alınarak yapılan bu haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.
İstanbul’da son kuduz vakası 2007 yılında görülmüştür. Bu tarihten beri, şehrimizde herhangi bir canlıya kuduz teşhisi konulmamıştır.
2025 yılında İstanbul genelinde toplam 123.538 kuduz aşısı uygulanmış olup, bu uygulamaların tamamı, tedbir amacıyla yapılan aşılardır.
Tedbir aşılamalarının bir kısmı sahipsiz sokak hayvanı saldırı sonucu, bir kısmı ise sahipli hayvanların tırmalama, salya bulaşması vb. sebeplerle oluşan durumlarda uygulanmıştır.
KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR.