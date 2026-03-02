Yeniçağ Gazetesi
02 Mart 2026 Pazartesi
İstanbul
İstanbul'da karanlık saatler: Elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul’da karanlık saatler: Elektrikler ne zaman gelecek?

BEDAŞ, İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağını açıkladı. 2 Mart 2026 Pazartesi günü elektrik kesintisi yapılacak olan ilçeler açıklandı. İşte 2 Mart 2026 Pazartesi günü İstanbul elektrik kesintisi programı...

Gül Devrim Koyun
Haberi Paylaş
İstanbul’da karanlık saatler: Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 1

BEDAŞ ve AYEDAŞ, İstanbul genelinde yapılacak elektrik kesintisi programını duyurdu.

1 15
İstanbul’da karanlık saatler: Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 2

Duyuruya göre 2 Mart 2026 Pazartesi günü İstanbul'un 8 saate varan elektrik kesintisi yapılacak.

2 15
İstanbul’da karanlık saatler: Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 3

Vatandaşlar, özellikle Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik ve Sultangazi gibi bölgelerde kesinti olup olmadığını araştırıyor.

3 15
İstanbul’da karanlık saatler: Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 4

BEDAŞ’ın resmi açıklamasında, İstanbul’un çeşitli ilçelerinde bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle farklı sürelerde kesintiler planlandığı belirtildi.

4 15
İstanbul’da karanlık saatler: Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 5

Güncel İstanbul elektrik kesintileri listesi, BEDAŞ’ın elektrik arıza ve kesinti sorgulama sayfası üzerinden takip edilebiliyor.

5 15
İstanbul’da karanlık saatler: Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 6

Kesintilerden etkilenen bölgelerde elektriklerin ne zaman geleceği, çalışmanın tamamlanma süresine bağlı olarak değişebiliyor.

6 15
İstanbul’da karanlık saatler: Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 7

Arnavutköy
Beyoğlu

7 15
İstanbul’da karanlık saatler: Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 8

Esenyurt
Beylikdüzü

8 15
İstanbul’da karanlık saatler: Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 9

Fatih
Sarıyer

9 15
İstanbul’da karanlık saatler: Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 10

Kağıthane
Küçükçekmece

10 15
İstanbul’da karanlık saatler: Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 11

Bayrampaşa
Eyüpsultan

11 15
İstanbul’da karanlık saatler: Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 12

Büyükçekmece
Bahçelievler

12 15
İstanbul’da karanlık saatler: Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 13

Şişli
Gaziosmanpaşa

13 15
İstanbul’da karanlık saatler: Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 14

Bağcılar
Beşiktaş

14 15
İstanbul’da karanlık saatler: Elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 15

Güngören
Avcılar
Zeytinburnu
Silivri

15 15
Yeniçağ Gazetesi
