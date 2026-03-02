BEDAŞ ve AYEDAŞ, İstanbul genelinde yapılacak elektrik kesintisi programını duyurdu.
İstanbul’da karanlık saatler: Elektrikler ne zaman gelecek?
BEDAŞ, İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağını açıkladı. 2 Mart 2026 Pazartesi günü elektrik kesintisi yapılacak olan ilçeler açıklandı. İşte 2 Mart 2026 Pazartesi günü İstanbul elektrik kesintisi programı...Derleyen: Gül Devrim Koyun
Duyuruya göre 2 Mart 2026 Pazartesi günü İstanbul'un 8 saate varan elektrik kesintisi yapılacak.
Vatandaşlar, özellikle Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik ve Sultangazi gibi bölgelerde kesinti olup olmadığını araştırıyor.
BEDAŞ’ın resmi açıklamasında, İstanbul’un çeşitli ilçelerinde bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle farklı sürelerde kesintiler planlandığı belirtildi.
Güncel İstanbul elektrik kesintileri listesi, BEDAŞ’ın elektrik arıza ve kesinti sorgulama sayfası üzerinden takip edilebiliyor.
Kesintilerden etkilenen bölgelerde elektriklerin ne zaman geleceği, çalışmanın tamamlanma süresine bağlı olarak değişebiliyor.
Arnavutköy
Beyoğlu
Esenyurt
Beylikdüzü
Fatih
Sarıyer
Kağıthane
Küçükçekmece
Bayrampaşa
Eyüpsultan
Büyükçekmece
Bahçelievler
Şişli
Gaziosmanpaşa
Bağcılar
Beşiktaş
Güngören
Avcılar
Zeytinburnu
Silivri