İstanbul'da iftar öncesi trafik kilitlendi: Yoğunluk yüzde 85'i aştı

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunun Ankara istikametinde Avrasya Tüneli çıkışından başlayan trafik Kartal’a kadar uzandı. Edirne yönünde ise Tuzla, Pendik, Maltepe, Bostancı ve Kozyatağı’nda araçlar güçlükle ilerledi. Göztepe Köprüsü mevkisindeki bakım çalışması nedeniyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatıldı, bölgede trafik zaman zaman durma noktasına geldi.