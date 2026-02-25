Mesai bitiminin ardından iftar saatinin yaklaşmasıyla kent genelinde trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul'da iftar öncesi trafik kilitlendi: Yoğunluk yüzde 85'i aştı
Mesai bitimi ve iftar saatinin yaklaşmasıyla İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 85’e ulaştı; köprüler, D-100 ve TEM Otoyolu’nun birçok noktasında araçlar güçlükle ilerledi.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkilerinde yoğunluk yaşandı. Haramidere ve Büyükçekmece rampasında Edirne istikametinde araçlar yavaş ilerledi. Okmeydanı TEM Otoyolu bağlantı yolu, Nurtepe Viyadük, Hasdal, Seyrantepe, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Büyükdere Caddesi ve Levent TEM bağlantı yolu mevkilerinde çift yönlü trafik yoğunluğu görüldü.
Büyükdere Caddesi’nin Sarıyer yönü ile Levent TEM katılım yolları arasında trafik ağır seyretti. Karaköy-Beşiktaş sahil yolu ve Barbaros Bulvarı’nda da yoğunluk yaşandı. Otogar Hal bağlantı yollarında yoğunluk gözlendi, Kennedy Caddesi’nden Avrasya Tüneli girişine kadar trafik ağır ilerledi.
Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunun Ankara istikametinde Avrasya Tüneli çıkışından başlayan trafik Kartal’a kadar uzandı. Edirne yönünde ise Tuzla, Pendik, Maltepe, Bostancı ve Kozyatağı’nda araçlar güçlükle ilerledi. Göztepe Köprüsü mevkisindeki bakım çalışması nedeniyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatıldı, bölgede trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
TEM Otoyolu’nda Ankara yönünde Ataşehir’den itibaren yoğunluk yaşandı, Edirne istikametinde Samandıra ile Çamlıca Gişeleri arasında trafik ağır seyretti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafik Uzunçayır’dan itibaren etkili oldu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde Kozyatağı-Ümraniye arasında yoğunluk yaşandı.
Şile Otoyolu’nda Üsküdar-Ümraniye arasında araçlar ağır ilerledi. Boğaz hattında Beykoz-Üsküdar arası ile sahil yolunun Bostancı, Küçükyalı, Kartal ve Pendik mevkilerinde trafik etkili oldu. Mesai saatinin sona ermesiyle Söğütlüçeşme, Uzunçayır ve Altunizade metrobüs duraklarında yolcu yoğunluğu yaşandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 85 olarak ölçüldü. Yoğunluk Avrupa Yakası’nda yüzde 89, Anadolu Yakası’nda ise yüzde 76 olarak kaydedildi.