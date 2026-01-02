Yeniçağ Gazetesi
02 Ocak 2026 Cuma
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem İstanbul yarın karanlığa gömülüyor. İşte elektriği kesilecek ilçeler ve mahalleler

İstanbul yarın karanlığa gömülüyor. İşte elektriği kesilecek ilçeler ve mahalleler

İstanbul’da enerji dağıtımını üstlenen Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), şebeke çalışmaları ve bakım faaliyetleri kapsamında yarın şehrin birçok noktasında elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu.

Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
İstanbul yarın karanlığa gömülüyor. İşte elektriği kesilecek ilçeler ve mahalleler - Resim: 1

BEDAŞ tarafından paylaşılan güncel verilere göre, 3 Ocak Cumartesi günü çok sayıda ilçe ve sokak belirli saat aralıklarında elektriksiz kalacak.

1 11
İstanbul yarın karanlığa gömülüyor. İşte elektriği kesilecek ilçeler ve mahalleler - Resim: 2

KESİNTİDEN ETKİLENECEK BÖLGELER BELİRLENDİ

Yarın gerçekleşecek olan planlı kesintiler; bakım, yatırım ve yeni abone bağlantıları gibi teknik nedenlerle yapılacak. BEDAŞ yetkilileri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına kesinti yapılacak bölgeleri ve saat dilimlerini önceden ilan etti.

2 11
İstanbul yarın karanlığa gömülüyor. İşte elektriği kesilecek ilçeler ve mahalleler - Resim: 3

Kesinti yaşanacak ilçe ve mahalle listesi şöyle:

Avcılar: Mustafa Kemalpaşa Mahallesi (09.00 - 17.00 arası) ve Merkez Mahallesi (15.00 - 20.00 arası).

Başakşehir: Kayabaşı Mahallesi Gökçeada Sokak ve Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi genelinde (09.00 - 17.00 arası).

Esenyurt: Akçaburgaz, Süleymaniye, Yeşilkent ve Fatih mahallelerinde çeşitli sokaklar.

Şişli: Ayazağa Mahallesi genelinde (10.00 - 15.00 arası).

3 11
İstanbul yarın karanlığa gömülüyor. İşte elektriği kesilecek ilçeler ve mahalleler - Resim: 4

"İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ESAS ALINACAK"

Şirketten yapılan açıklamada, tüm saha operasyonlarının güvenli bir şekilde yürütüleceği vurgulandı.

4 11
İstanbul yarın karanlığa gömülüyor. İşte elektriği kesilecek ilçeler ve mahalleler - Resim: 5

Teknik ekiplerin çalışmalarını sürdürürken güvenliği ön planda tuttuğu belirtilerek, "Tüm çalışmalar iş sağlığı ve güvenliği esas alınarak gerçekleştirilecektir" ifadesine yer verildi.

5 11
İstanbul yarın karanlığa gömülüyor. İşte elektriği kesilecek ilçeler ve mahalleler - Resim: 6

Yetkililer, bakım ve onarım çalışmalarının planlanan süreden daha erken tamamlanması durumunda enerjinin belirlenen saatten önce verilebileceğini bildirdi. İstanbulluların günlük planlarını bu kesinti saatlerine göre düzenlemeleri öneriliyor.

6 11
İstanbul yarın karanlığa gömülüyor. İşte elektriği kesilecek ilçeler ve mahalleler - Resim: 7
7 11
İstanbul yarın karanlığa gömülüyor. İşte elektriği kesilecek ilçeler ve mahalleler - Resim: 8
8 11
İstanbul yarın karanlığa gömülüyor. İşte elektriği kesilecek ilçeler ve mahalleler - Resim: 9
9 11
İstanbul yarın karanlığa gömülüyor. İşte elektriği kesilecek ilçeler ve mahalleler - Resim: 10
10 11
İstanbul yarın karanlığa gömülüyor. İşte elektriği kesilecek ilçeler ve mahalleler - Resim: 11
11 11
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro