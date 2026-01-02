BEDAŞ tarafından paylaşılan güncel verilere göre, 3 Ocak Cumartesi günü çok sayıda ilçe ve sokak belirli saat aralıklarında elektriksiz kalacak.
İstanbul yarın karanlığa gömülüyor. İşte elektriği kesilecek ilçeler ve mahalleler
İstanbul’da enerji dağıtımını üstlenen Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), şebeke çalışmaları ve bakım faaliyetleri kapsamında yarın şehrin birçok noktasında elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu.
KESİNTİDEN ETKİLENECEK BÖLGELER BELİRLENDİ
Yarın gerçekleşecek olan planlı kesintiler; bakım, yatırım ve yeni abone bağlantıları gibi teknik nedenlerle yapılacak. BEDAŞ yetkilileri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına kesinti yapılacak bölgeleri ve saat dilimlerini önceden ilan etti.
Kesinti yaşanacak ilçe ve mahalle listesi şöyle:
Avcılar: Mustafa Kemalpaşa Mahallesi (09.00 - 17.00 arası) ve Merkez Mahallesi (15.00 - 20.00 arası).
Başakşehir: Kayabaşı Mahallesi Gökçeada Sokak ve Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi genelinde (09.00 - 17.00 arası).
Esenyurt: Akçaburgaz, Süleymaniye, Yeşilkent ve Fatih mahallelerinde çeşitli sokaklar.
Şişli: Ayazağa Mahallesi genelinde (10.00 - 15.00 arası).
"İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ESAS ALINACAK"
Şirketten yapılan açıklamada, tüm saha operasyonlarının güvenli bir şekilde yürütüleceği vurgulandı.
Teknik ekiplerin çalışmalarını sürdürürken güvenliği ön planda tuttuğu belirtilerek, "Tüm çalışmalar iş sağlığı ve güvenliği esas alınarak gerçekleştirilecektir" ifadesine yer verildi.
Yetkililer, bakım ve onarım çalışmalarının planlanan süreden daha erken tamamlanması durumunda enerjinin belirlenen saatten önce verilebileceğini bildirdi. İstanbulluların günlük planlarını bu kesinti saatlerine göre düzenlemeleri öneriliyor.