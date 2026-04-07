Havacılıkta rekor ay: İstanbul nüfusunu geride bıraktı

3 AYDA YOLCU SAYISI 49 MİLYONU GEÇTİ

Uraloğlu, Ocak-Mart döneminde; havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin, iç hatlarda 212 bin 426, dış hatlarda 173 bin 616 olduğunu, böylece üst geçişler ile birlikte toplam 504 bin 417’ye ulaştığını kaydetti. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 23 milyon 274 bin 626, dış hat yolcu trafiğinin 26 milyon bin 537 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 49 milyon 306 bin 377 yolcuya hizmet verildi. 2026 yılı Mart sonunda hizmet verilen yolcu trafiği 2025 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında; direkt transit dâhil olmak üzere toplam yolcu trafiğinde yüzde 8,9 artış oldu.