Yeniçağ Gazetesi
29 Nisan 2026 Çarşamba
Anasayfa Gündem İşsizlik tsunamisi geliyor, son bir aydaki veriler tedirgin etti

İşsizlik tsunamisi geliyor, son bir aydaki veriler tedirgin etti

Türkiye'de yaşanan ekonomik buhran işsizlik olarak vatandaşa dönüyor. TÜİK ve TEPAV verileri, acı gerçeği gözler önüne serdi. Ekonomik baskı sadece işçiyi değil işvereni de kıskaca aldı. Son 1 ayda kayıtlı çalışan sayısı 324 bin kişi azaldı.

Yunus Arıkan Derleyen: Yunus Arıkan
Türkiye'de maliyet artışları işvereni küçülmeye veya kepenk indirmeye sürüklüyor. TÜİK ve TEPAV verileri istihdamdaki tehlikeyi ortaya koyuyor.

Ekonomist İnan Mutlu, verileri "Müthiş bir işsizlik tsunamisi geliyor" diyerek duyurdu.

Aralık 2025'de 16 milyon 944 bin olan çalışan sayısı Ocak 2026'da 6 milyon 620 bin'e geriledi.

TEPAV'ın SGK verilerine dayalı raporuna göre, Ocak 2026'da toplam sigortalı çalışan sayısı yıllık artışa rağmen aylık bazda gerileyerek 25,4 milyona indi

TEPAV'a göre, son 6 ayda 1 milyonun üzerinde istihdam kaybı yaşanırken, düşüşte özellikle ücretli çalışanlar ve sanayi sektörlerindeki daralma etkili oldu

