Galler’in kuzeybatısında, Snowdonia manzarasına karşı konumlanan Ynys Gifftan adası, 1960’lardan bu yana süren sessizliğini bozuyor. İçindeki tarihi taş çiftlik evi, doğal gelgit havuzları ve 17 dönümlük arazisiyle dikkat çeken ada, 350 bin sterlin (yaklaşık 20 milyon TL) bedelle satışa çıkarıldı. Mülk, Lord Harlech’e ait.
Issız Adanın yeni sahibi kim olacak? Snowdonia manzaralı Ynys Gifftan adası 20 milyon TL'ye satılık
1960’lardan bu yana ıssız olan Ynys Gifftan adası, 350 bin sterline satışa çıktı. Elektrik ve aktif su bağlantısı bulunmayan, gelgitte tamamen izole olan ada; tarihi taş evi ve 17 dönümlük arazisiyle dikkat çekiyor.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Portmeirion yakınlarındaki Dwyryd Haliçi’nde yer alan adaya ulaşım ise doğanın ritmine bağlı. Anakaraya yaklaşık 400 metre mesafedeki Ynys Gifftan’a, gelgit çekildiğinde yürüyerek gidilebiliyor. Gelgit yükseldiğinde ise ada tamamen izole oluyor; ulaşım yalnızca tekne ya da kürek sörfüyle sağlanabiliyor.
Köklü Bir Geçmişe Sahip
“Ynys Gifftan” ismi Galce’de “Anne’nin Hediyesi” anlamına geliyor. Ada, 1700’lerde Kraliçe Anne tarafından Lord Harlech’e hediye edilmiş. 20. yüzyılda Roberts ailesinin yaşadığı ada, 1960’lardan sonra tamamen terk edildi.
Arazinin merkezinde, Talsarnau köyüne bakan iki katlı geleneksel bir taş ev bulunuyor. Alt katta iki oturma odası, mutfak ve banyo; üst katta ise ebeveyn banyolu bir yatak odası yer alıyor. Ancak yapı ciddi bir restorasyon gerektiriyor.
Ayrıca farklı amaçlarla değerlendirilebilecek taş bir müştemilat da mevcut.
Modern yaşamdan uzak bir hayat vadeden adada elektrik bağlantısı yok. 1980’lerde kurulan su sisteminin ise aktif olmadığı tahmin ediliyor. Kendi kanalizasyon altyapısına sahip olan arazi, çayır ve meralarıyla hayvancılık ya da özel arazi projeleri için de potansiyel sunuyor.
Adanın 39 metrelik en yüksek noktası, Snowdonia dağları ve haliç manzarasına hâkim panoramik bir görüş sağlıyor. Güney kıyısındaki berrak gelgit havuzları ise doğal güzelliği tamamlıyor.
Carter Jonas emlak şirketinden Hugh O’Donnell, Ynys Gifftan’ı “Galler’in en etkileyici kıyı manzaralarından birinde, kendine ait bir sığınak kurmak isteyenler için eşsiz bir yaşam projesi” sözleriyle tanımlıyor.