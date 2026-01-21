2025'in ilk 3 çeyreğinde altın fırtınası eserken son çeyrekte gümüşün kazandırdığını belirten Memiş, "2025’te emtia yatırımcıları değil, sosyal medyada algı operasyonları yapanlar kazandı" dedi.

Altının 2026 yılındaki seyri ile ilgili tahmin yürüten Memiş, 2026'nın ilk yarısında yükseliş öngörürken yılın 2. yarısı için "Tersine dönebilir" uyarısında bulundu.

Altın 2026'da 3 bin 800 dolar seviyesine geriler mi? Olmaz, olmaz demeyin! Para işinde “Olmaz” diye bir şey yoktur. Sadece şartlar hazırlanmalı. Söz konusu kazançsa, o da olur. Geçen haftayı 4 bin 581 dolardan kapatan ons altının, 2026’daki en kritik direnci 4 bin 880 dolar seviyesi olarak görülüyor. Eğer yukarı yönlü kırılırsa 5 bin 020 dolar seviyesi sürpriz olmayacak. Yılın ilk yarısı yükseliş, ikinci yarısı ise farklı olabilir. Yatırımcı kendine “Böyle bir ihtimale karşı ikinci bir planımız var mı” diye sormalı! Ev ya da araç almak, iş kurmak, nakit ihtiyacı gibi hazırlıklar olabilir.

Gümüş piyasasındaki inişli çıkışlı istikrarsız grafiklerin yatırımcının kafasında soru işareti bıraktığını belirten Memiş, 2025'de şampiyon ilan ettiği gümüşün 2026'da şampiyon olmayacağını belirtti.

Bu yıl 100 dolar direnci var ancak 2 aydır düzeltme yapmadan soluksuz bir şekilde yükselmesi risk! Altın ve gümüş yatırımcısının en kazançlı formülü ALTIN/GÜMÜŞ RASYOSU (XAU/XAG) paritesi Geçen yıl 88 seviyesinde olan rasyo, nisanda 106 seviyesine yükselmiş, geçen haftayı da 50.58 seviyesinden tamamlamıştı. Yani, geçen yıl 1 kg altın veren bir yatırımcı 88 kg gümüş alırken bugün; 1 kg altının yerine 51 kg gümüş koyabiliyor. Gümüşünün miktarını 37 kg artırmış oldu. O da 4 milyon 588 bin liraya tekabül ediyor. Ayda durduğu yerde 382 bin 333 liralık getiri sağlamış. Profesyonel yatırımcıların açıkta kalmayarak iki emtiayı takas yaparak elde ettiği kazanç bu. “2026’da rasyo tekrar 80 seviyesine yükselir mi” sorusunun cevabı ise bende “evet.” Aşağıda 45, yukarıda 80 seviyesi. 9 ayda 106’dan 50’ye gerilemişse 50’den de 80’e çıkabilir. Elimde gümüşüm olsaydı rasyo üzerinden altın bana daha cazip gelirdi.

Analizini bir sonuç tahminiyle bitiren Memiş, FED'in faiz kararlarının emtia için önemli olduğunu vurgularken yılın ilk yarısını kazanç, ikinci yarısını belirsizlik olarak değerlendirdi, "Karı cebe koymayı unutmayın" dedi.