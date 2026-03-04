Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, nisan vadeli kontratlarda megavatsaat başı gaz fiyatı TSİ 15.35 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 9,2 düşüşle 49,3 avro oldu.
İran’ın barış sinyali Avrupa’da gazı rahatlattı: Fiyatlar 50 euronun altına geriledi
ABD ve İsrail’in saldırılarına karşılık İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatması ve Katar’daki tesisleri vurması Avrupa’da gaz fiyatlarını yükseltmişti. İran’ın barış girişimine dair haberlerin ardından Avrupa’da gaz fiyatları 50 euronun altına indi.
Avrupa gaz fiyatları, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hafta sonu başlattığı ortak saldırıların ardından küresel enerji tedarikine ilişkin endişeler nedeniyle keskin şekilde artış göstermişti.
Fiyatlar, megavatsaat başı 65 avroya çıkarak saldırıdan önceki seviyeye göre yüzde 100 yükselmişti.
Fiyatların bugün geri çekilmesinde New York Times'ın "İran İstihbarat Bakanlığı'nın savaşı sona erdirme şartlarını görüşmek üzere CIA ile dolaylı yollardan iletişime geçtiği" yönündeki haberler etkili oldu.
Dünyadaki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatının yaklaşık yüzde 20’sinin gerçekleştirildiği Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksaklıklar, başta Avrupa olmak üzere doğal gaz fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluşturdu.
Hürmüz Boğazı’nın kapatılması ve Katar’daki LNG tesisine yönelik saldırı sonrası Avrupa’da doğal gaz fiyatları bir günde yüzde 35’i aşkın bir yükselişe geçmiş ve piyasalar tedarik riskini fiyatlamaya başlamıştı. Ayrıca, İran’dan fırlatılan bir insansız hava aracının (İHA), Katar’ın Ras Laffan Sanayi Şehri’nde QatarEnergy’ye ait LNG üretim tesisini hedef almasının ardından şirket üretimi durdurdu.