İran’ın barış sinyali Avrupa’da gazı rahatlattı: Fiyatlar 50 euronun altına geriledi

Hürmüz Boğazı’nın kapatılması ve Katar’daki LNG tesisine yönelik saldırı sonrası Avrupa’da doğal gaz fiyatları bir günde yüzde 35’i aşkın bir yükselişe geçmiş ve piyasalar tedarik riskini fiyatlamaya başlamıştı. Ayrıca, İran’dan fırlatılan bir insansız hava aracının (İHA), Katar’ın Ras Laffan Sanayi Şehri’nde QatarEnergy’ye ait LNG üretim tesisini hedef almasının ardından şirket üretimi durdurdu.