2026 FIFA Dünya Kupası sürecinde hazırlıklarını sürdüren İran Milli Takımı, kamp için Antalya’ya geldi. Takım, 1 Nisan’a kadar Belek’te konaklayarak çalışmalarını burada sürdürecek.
İran Milli Takımı Türkiye'de kampa girdi: Antalya'da iki maça çıkacaklar
İran Milli Takımı hazırlık kampı için Antalya’ya geldi. Belek’te kampa giren ekip, Nijerya ve Kosta Rika ile iki hazırlık maçına çıkacak.Furkan Çelik
Teknik direktör Amir Ghalenoei yönetimindeki ekip, kamp süresince hazırlık maçlarıyla form tutmayı hedefliyor.
İKİ HAZIRLIK MAÇI OYNAYACAK
İran Milli Takımı, Antalya kampı kapsamında iki karşılaşmaya çıkacak. İran, 27 Mart’ta Nijerya, 31 Mart’ta ise Kosta Rika ile karşı karşıya gelecek.
Bu maçların, takımın turnuva öncesi kadro ve oyun planı açısından belirleyici olması bekleniyor.
İLK ANTRENMAN YAPILDI
İran ekibi, Antalya’daki ilk antrenmanını da gerçekleştirdi. Konakladıkları otelin sahasında yapılan çalışmada futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı.
Antrenmanın son bölümünde yarı sahada çift kale maç oynandı.
BELİRSİZLİK SÜRÜYOR
Öte yandan İran Milli Takımı’nın, ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılımı konusundaki belirsizlik devam ediyor.
Yaşanan gelişmelere rağmen İran ekibi, hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.