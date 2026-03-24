Yeniçağ Gazetesi
24 Mart 2026 Salı
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
İran Milli Takımı Türkiye'de kampa girdi: Antalya'da iki maça çıkacaklar

İran Milli Takımı hazırlık kampı için Antalya’ya geldi. Belek’te kampa giren ekip, Nijerya ve Kosta Rika ile iki hazırlık maçına çıkacak.

Furkan Çelik
Haberi Paylaş
2026 FIFA Dünya Kupası sürecinde hazırlıklarını sürdüren İran Milli Takımı, kamp için Antalya’ya geldi. Takım, 1 Nisan’a kadar Belek’te konaklayarak çalışmalarını burada sürdürecek.

1 8
Teknik direktör Amir Ghalenoei yönetimindeki ekip, kamp süresince hazırlık maçlarıyla form tutmayı hedefliyor.

2 8
İKİ HAZIRLIK MAÇI OYNAYACAK

İran Milli Takımı, Antalya kampı kapsamında iki karşılaşmaya çıkacak. İran, 27 Mart’ta Nijerya, 31 Mart’ta ise Kosta Rika ile karşı karşıya gelecek.

3 8
Bu maçların, takımın turnuva öncesi kadro ve oyun planı açısından belirleyici olması bekleniyor.

4 8
İLK ANTRENMAN YAPILDI

İran ekibi, Antalya’daki ilk antrenmanını da gerçekleştirdi. Konakladıkları otelin sahasında yapılan çalışmada futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı.

5 8
Antrenmanın son bölümünde yarı sahada çift kale maç oynandı.

6 8
BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Öte yandan İran Milli Takımı’nın, ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılımı konusundaki belirsizlik devam ediyor.

7 8
Yaşanan gelişmelere rağmen İran ekibi, hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.

8 8
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro