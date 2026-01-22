iPhone 18'in ön tasarımı ortaya çıktı: Kamera değişmiyor

Aynı yönde görüş X platformunda Schrödinger tarafından da paylaşıldı. iPhone 18’de yalnızca flood illuminator ve infrared kamera sol üst bölgeye ve ekran altına yerleştirilecek. Buna karşın Dot Projector ile ön kamera, bugünkü gibi Dynamic Island’ın merkezinde konumlanmayı sürdürecek.