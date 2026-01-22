2026 yılında tanıtılması beklenen iPhone 18 serisinin hem dış görünüm hem de teknik özellikler açısından köklü yenilikler getireceği yönünde beklentiler oluşmuştu.
iPhone 18'in ön tasarımı ortaya çıktı: Kamera değişmiyor
iPhone 18 ailesine dair ortaya atılan tasarım yeniliği söylentilerine güvenilir kaynaklardan açıklama geldi. İki yetkin isim, ekranın sol üst kısmına taşınacağı iddia edilen selfie kamerasının bu şekilde konumlanmayacağını doğruladı.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Yakın dönemde ön kameranın ekranın sol üst köşesine kaydırılacağı iddiası gündeme oturmuştu. Ancak Çin’den gelen iki saygın sızıntı kaynağı bu bilgileri kesin dille reddetti.
iPhone 18’de tasarım büyük ölçüde korunuyor Instant Digital adlı kaynak, iPhone 18 Pro’ya ilişkin dolaşımdaki ve selfie kamerasının sol üst köşede yer alacağını öne süren bilgileri “tamamen yanlış bilgi” şeklinde değerlendirdi.
Yanılgının, Face ID sistemine ait bazı bileşenlerin ekran altına alınacak olması nedeniyle yanlış anlaşılmasından kaynaklandığını belirtti. Söz konusu kaynağa göre sol tarafa kaydırılan parça ön kamera değil, ekran altı kızılötesi sensördür.
Aynı yönde görüş X platformunda Schrödinger tarafından da paylaşıldı. iPhone 18’de yalnızca flood illuminator ve infrared kamera sol üst bölgeye ve ekran altına yerleştirilecek. Buna karşın Dot Projector ile ön kamera, bugünkü gibi Dynamic Island’ın merkezinde konumlanmayı sürdürecek.
Apple’ın iPhone 18 serisinde köklü bir ön yüz tasarımı dönüşümü yerine Face ID unsurlarını aşamalı biçimde ekran altına entegre eden ihtiyatlı bir strateji izlediği anlaşılıyor.
Donanım cephesinde ise özellikle Pro modeller dikkat çekici geliştirmeler sunacak. Serinin TSMC’nin 2 nm teknolojisiyle üretilen A20 Pro işlemciden güç alması öngörülüyor.
Ekran boyutları 6,3 inç ve 6,9 inç olarak değişmezken; 18 MP çözünürlüklü ön kamera, değişken diyafram açıklığına sahip 48 MP ana kamera, 48 MP periskop telefoto lens ve 48 MP ultra geniş sensör öne çıkan kamera özellikleri olacak.
Apple C2 modemi, 12 GB LPDDR5 RAM, 5G destekli uydu iletişimi ve yeni bordo renk seçeneği sızıntılarda sıkça anılıyor. Kamera Kontrol tuşunun ise kapasitif tabakanın çıkarılarak sadece basınç hassasiyetine dayalı bir tasarıma geçeceği belirtiliyor.