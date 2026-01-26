Meta’nın sınırlı sayıda kullanıcıyla denediği bu sistemde, profillerde artık kaç kişiyi takip ettiğiniz değil, kaç kişiyle karşılıklı bir bağ kurduğunuz ön planda olacak. Yani tek taraflı takipler görünmez hâle gelirken, dijital ilişkilerde karşılıklılık vurgulanacak.

Bu yaklaşım, sosyal medyadaki “sayı odaklı popülerlik” anlayışından uzaklaşıp daha samimi ve anlamlı bağlantılara alan açıyor. Sosyolojik açıdan bakıldığında ise bu değişim, yüzeysel etkileşimler yerine gerçek bağları teşvik eden bir dönüşüm olarak yorumlanabilir.

Meta, bu hamleyi Instagram’ı daha kişisel ve sıcak bir sosyal alan hâline getirme hedefinin bir parçası olarak görüyor. Kullanıcılar artık yalnızca kalabalık bir takip listesine değil, gerçekten etkileşimde oldukları insanlara odaklanacak.

Aslında bu adım sürpriz değil. Instagram daha önce “Yakın Arkadaşlar”, “Blend” ve arkadaş haritası gibi özelliklerle samimiyet temelli bir yönelimin sinyallerini vermişti. Görünen o ki platform, izlemekten çok bağ kurmaya odaklanan yeni bir döneme giriyor.