İnsanlığın geleceğini kurtaracak depo: Kuzey Kutbu'nun donmuş hazinesi

Daha büyük tehdit ise kaynak eksikliği; birçok gen bankası yeterli donanıma sahip değil. Tarihin en çarpıcı örneği ise II. Dünya Savaşı'ndaki Leningrad Kuşatması: Bilim insanları, tohumları korumak için kendilerini odaya kapattı ve açlıktan ölürken bile tek bir tohuma dokunmadı. Dimitri Ivanov gibi isimler, pirinç çuvalları arasında hayatını kaybetti, ancak bu fedakarlık Rusya'nın toparlanmasına ve insanlığın mirasına katkı sağladı.Günümüzde, Rusya-Ukrayna savaşı gibi çatışmalar gıda krizlerini tetiklese de depo tarafsızlığını koruyor. Kuzey Kore'den ABD'ye, Rusya'dan Ukrayna'ya kadar tohumlar yan yana saklanıyor; kökenleri önemli değil. 2025'te Sudan ilk depozitini yaptı, Kore, Hollanda ve Benin gibi ülkelerden ikonik bitkiler eklendi.