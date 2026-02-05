İnsan beyni geleceği görebiliyor: Hafıza merkezi ile ilgili yeni keşif

HAFIZA HASTALIKLARINA YENİ BAKIŞ

Araştırmacılara göre hipokampusun bu dinamik yapısı, Alzheimer başta olmak üzere hafıza bozukluklarında erken dönemde görülen öğrenme ve karar verme problemlerini anlamada önemli bir anahtar olabilir. Bulgular, hafıza ve öğrenme süreçlerine yönelik bilimsel yaklaşımın yeniden değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapıyor.