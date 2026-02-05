Uzun senelerdir anıların depolandığı yapı olarak bilinen hipokampusun işleyişine dair görüşler değişiklik gösteriyor. Yeni bulgular, bu bölgenin öğrenilen bilgileri kullanarak yaklaşan olaylara dair beklentiler oluşturduğunu ortaya çıkardı. Araştırmacılar, bu keşfin Alzheimer gibi nörolojik hastalıklarda görülen öğrenme ve karar verme sorunlarının sebeplerini anlamaya yardımcı olabileceğini belirtiyor.
İnsan beyni geleceği görebiliyor: Hafıza merkezi ile ilgili yeni keşif
Beynin hafıza merkezi olarak bilinen hipokampusun sadece geçmişi depolamakla kalmadığı, deneyimlerden yola çıkarak geleceğe yönelik öngörüler geliştirdiği ortaya çıktı. Yeni araştırma, özellikle hafıza bozukluklarının anlaşılmasında önemli ipuçları sunuyor.Derleyen: Baran Yalçın
McGill ve Harvard üniversitelerinden bilim insanları fareler üzerinde gerçekleştirdikleri deneylerde hipokampustaki sinir hücrelerinin zaman içindeki değişimini analiz etti. Ödülle ilişkilendirilen görevlerde başlangıçta ödül anında yoğunlaşan nöron aktivitesinin, süreç ilerledikçe ödül öncesine kaydığı belirlendi. Bu durum, beynin deneyimleri kullanarak geleceğe dair beklenti geliştirdiğini “-ortaya çıkardı.
“BEYİN TAHMİN ÜRETEN BİR MERKEZ”
Uzmanlar, söz konusu değişimin hipokampusun yalnızca bir “bellek deposu” olmadığını, aktif biçimde öğrenen ve tahmin üreten bir merkez olduğunu gösterdiğini belirtiyor. Araştırmanın kıdemli yazarı Mark Brandon ise sonuçları şaşırtıcı olarak değerlendiriyor.
HAFIZA HASTALIKLARINA YENİ BAKIŞ
Araştırmacılara göre hipokampusun bu dinamik yapısı, Alzheimer başta olmak üzere hafıza bozukluklarında erken dönemde görülen öğrenme ve karar verme problemlerini anlamada önemli bir anahtar olabilir. Bulgular, hafıza ve öğrenme süreçlerine yönelik bilimsel yaklaşımın yeniden değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapıyor.
PAVLOV’UN DENEYLERİNİN ÖTESİNDE
Nature dergisinde paylaşılan çalışma, klasik Pavlov deneylerinde gösterilen basit ipucu-ödül ilişkisinin ötesine geçiyor. Yeni veriler, hipokampusun hafıza ve bağlam bilgisini kullanarak sonuçları aktif biçimde öngörebildiğini ortaya koyuyor.