İngiltere'de bazı evlerin yalnızca 1 sterline (yaklaşık 60 TL) satışa çıkarıldığı, birçok yapının ise gerçek olmayan kapı ve pencerelerle kapatıldığı bir hayalet kasabanın bulunduğu belirlendi.
İngiltere'deki kasabada evler 60 TL'ye satılıyor: Yanlış okumadınız...
İngiltere'de bir zamanlar madencilerin yaşadığı Horden kasabası’nda bugün terk edilmiş evlerin 1 sterline (yaklaşık 60 TL) satışa çıkarıldığı belirtildi.Baran Yalçın
The Express'in aktardığı bilgiye göre, YouTube içerik üreticisi Ellie Whitby, Durham kontluğundaki eski maden yerleşimi Horden'i ziyaret ederek bölgedeki çarpıcı tabloyu gözler önüne serdi.
Bir dönem İngiltere'nin en büyük kömür madenlerinden biri olan Horden Colliery'nin çevresinde kurulan kasaba, madenin 1987 senesinde kapanmasından sonra hızla gerilemeye başladı. Zamanla nüfus azaldı, evler boşaldı ve yerleşim yerinin büyük bölümü terk edilmiş yapılardan oluşur hale geldi.
TAHTALARLA KAPATILMIŞ KAPI VE PENCERELER
Whitby'nin kaydettiği görüntülerde, neredeyse tamamen tahta levhalarla kapatılmış kapı ve pencerelere sahip evlerle dolu bir sokak yer aldı.
Fakat bölgede yaşam tamamen bitmiş değil. Kasabada hayatı boyunca yaşadığını söyleyen ve ismini vermek istemeyen bir kişi açıklamalarda bulundu.
Kişi, bazı evlerde görülen pencerelerin gerçekte olmadığını belirterek, "Şu pencerelere bakın, bunlar sahte. Kapılar da gerçek değil, sadece plastik kaplamalar" dedi.