İngiliz basınından olay olacak Fenerbahçe sözleri, Pereira'ya övgü

THE GUARDIAN

Nottingham Forest, Fenerbahçe'yi domine ederek maçı kazandı. Deplasmana giden 1200 taraftar, İstanbul'da geçirdikleri bu akşamı kolay kolay unutmayacaklar. Sadece üç antrenman seansının ardından, Pereira'nın teknik direktör olarak ilk maçı, Forest'ın Fenerbahçe karşısında aldığı ve Avrupa Ligi son 16 turuna yükselme yolunda önemli bir adım atmasını sağlayan etkileyici galibiyetten daha çarpıcı olamazdı. Maçın sonunda Forest taraftarları "Her hafta sizinle oynayabilir miyiz?" ve "O meşhur atmosferiniz nerede?" diye tezahürat yapıyorlardı. Geçen Eylül ayında göreve geldiğinden bu yana sadece üç maç kaybeden Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, inanamayan bir şekilde başını salladı, ancak daha fazla acı yaşandı.