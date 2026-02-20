İngiliz basınından olay olacak Fenerbahçe sözleri, Pereira'ya övgü

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde sahasında İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest’a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşma, Nottingham Forest Teknik Direktörü Vítor Pereira’nın yeni takımıyla ilk galibiyetini alması açısından da dikkat çekerken, sonuç İngiliz basınında geniş yankı buldu.
THE GUARDIAN
Nottingham Forest, Fenerbahçe'yi domine ederek maçı kazandı. Deplasmana giden 1200 taraftar, İstanbul'da geçirdikleri bu akşamı kolay kolay unutmayacaklar. Sadece üç antrenman seansının ardından, Pereira'nın teknik direktör olarak ilk maçı, Forest'ın Fenerbahçe karşısında aldığı ve Avrupa Ligi son 16 turuna yükselme yolunda önemli bir adım atmasını sağlayan etkileyici galibiyetten daha çarpıcı olamazdı. Maçın sonunda Forest taraftarları "Her hafta sizinle oynayabilir miyiz?" ve "O meşhur atmosferiniz nerede?" diye tezahürat yapıyorlardı. Geçen Eylül ayında göreve geldiğinden bu yana sadece üç maç kaybeden Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, inanamayan bir şekilde başını salladı, ancak daha fazla acı yaşandı.
TELEGRAPH
Nottingham Forest, Fenerbahçe'yi farklı bir skorla mağlup ederek teknik direktör değişikliğinin işe yaradığını gösterdi. Yani belki de Nottingham Forest'ın bir sezonda üç teknik direktörü birden kovması o kadar da çılgınca bir karar değilmiş. Vitor Pereira, bu ilk zaferini bir termos çayla kutladı.
DAILY MAIL
Vitor Pereira'nın mükemmel başlangıcı: Yeni Nottingham Forest teknik direktörü, Fenerbahçe'yi darmadağın etti. Sezon boyu saha içi ve saha dışında sık sık dağınık bir görüntü sergileyen Forest, İstanbul'da unutulmaz bir performans sergiledi, pahalı bir kadroyla sahaya çıkan Fenerbahçe'yi bozguna uğrattı.
SKYSPORTS
Fenerbahçe 0-3 Nottingham Forest: Vitor Pereira, takımını Avrupa Ligi eleme turunda kontrol altına almak için mükemmel bir başlangıç yaptı. Sean Dyche'ın yerine sadece dört gün önce atanmasına rağmen Pereira, Forest'ın üç maçlık galibiyetsiz serisini sona erdirerek onları turda avantajlı konuma getirdi. Avrupa'da galibiyet ve gol yemeden maçı tamamlamak, İstanbul'daki düşmanca karşılamaya rağmen yılmamak, City Ground'daki yeni yönetim için etkileyici bir başlangıç oldu.
BBC
Vitor Pereira, Nottingham Forest'ın yeni teknik direktörü olarak göreve mükemmel bir başlangıç yaptı ve Avrupa Ligi eleme turu ilk maçında Fenerbahçe'yi şık bir şekilde mağlup etti. Konuk ekip maçın başından sonuna kadar üstünlük kurarak Avrupa kupalarındaki en büyük deplasman galibiyetini elde etti.
INDEPENDENT
Nottingham Forest Avrupa Ligi son 16 turuna bir adım daha yaklaşırken, Vitor Pereira rüya gibi bir başlangıç yaptı. İstanbul'daki ezici ve etkileyici galibiyet, Premier Lig ekibini son 16'ya kalma yarışında sağlam bir konuma getirdi, kulüp zorlu bir dönemden geçerken önemli bir moral desteği sağlandı.
THE SUN
Vitor Pereira rüya gibi bir başlangıç yaptı. Yeni teknik direktörün getirdiği inanılmaz sıçrama yaşandı, Avrupa Ligi son 16 turuna bir adım daha yaklaşıldı. Bu görüntünün ışığında Nottingham Forest'ın Premier Lig'den düşmesi çok yazık olur. Pereira, balayı dönemleri ve kısa süreli toparlanmalar konusunda uzman.
TNT SPORTS
Nottingham Forest Fenerbahçe'yi ezip geçerken, Vitor Pereira takımın yeni teknik direktörü olarak Avrupa Ligi play-off maçında galibiyetle başladı. Son 16 turuna doğru büyük bir adım atan Forest, önümüzdeki hafta City Ground'da oynanacak rövanş maçına üç gollük ezici bir avantajla çıkacak.
ESPN
Nottingham Forest, Fenerbahçe'yi farklı bir skorla mağlup etti; Pereira için rüya gibi bir başlangıç oldu. Pereira, kaotik bir sezonun ardından Forest'ın dördüncü teknik direktörü olarak ilk kez takımın başına geçti ve İstanbul'daki play-off turu ilk maçında belirleyici bir üstünlük elde etti. Nottingham Forest kaptanı Morgan Gibbs-White, yeni teknik direktör Vitor Pereira'nın göreve başlamasıyla Fenerbahçe karşısında alınan 3-0'lık Avrupa Ligi galibiyetinin ardından takımının "gerçek bir kimlikle" oynadığını söyledi.