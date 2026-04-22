22 Nisan 2026 Çarşamba
ING’den emekliye dev promosyon

Emekli maaş promosyonları yarışında çıta bir kez daha yükseldi. ING Türkiye, emekli müşterilerine yönelik başlattığı yeni kampanyasıyla toplam nakit ödeme tutarını 32.000 TL seviyesine çekerek piyasadaki rekabeti kızıştırdı.

Gülsüm Hülya Sundu Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
ING Türkiye, emekli müşterilerine yönelik başlattığı yeni kampanyasıyla toplam nakit ödeme tutarını güncelledi. 28 bin TL olan promosyon fırsatı 32 bin TL'ye çıkarıldı. 6 – 30 Nisan 2026 tarihleri arasında geçerli olan kampanya, hem mevcut hem de maaşını ilk kez bankaya taşıyan emeklileri kapsıyor.

Bankanın sunduğu teklif, herhangi bir ek koşul gerektirmeyen "ana promosyon" ve belirli kriterlere bağlı olan "ek promosyon" olmak üzere iki kademeden oluşuyor.

Maaşını üç yıl boyunca ING’den alma taahhüdü veren emekliler, gelir düzeylerine göre şu tutarları doğrudan alabiliyor:

10.000 TL’ye kadar maaş alanlar: 6.250 TL

10.000 – 15.000 TL arası: 10.000 TL

15.000 – 20.000 TL arası: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

Ana promosyona ek olarak sunulan 17.000 TL’lik ilave ödemeden yararlanmak için ise bankanın çeşitli ürünlerini kullanma şartı bulunuyor. Bu kapsamda öne çıkan detaylar şöyle:

Varlık ve Kredi Desteği: Turuncu Hesap’a 100.000 TL bakiye getiren veya 75.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi kullanan emeklilere 4.500 TL ek ödeme yapılıyor.

Otomatik fatura ödeme talimatları ile toplamda 4.000 TL'lik bir avantaj sağlanıyor.

Maaş alımını takip eden sekiz ay içinde banka kartıyla toplam 5.000 TL harcama yapanlara, 4.000 TL’ye varan ek promosyon paketinin bir parçası olarak 500 TL nakit iade sunuluyor.

Kampanyadan faydalanmak isteyen emeklilerin 30 Nisan 2026 tarihine kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor. Özellikle açlık sınırının asgari ücreti ve emekli maaşlarını geride bıraktığı bu dönemde, bankaların sunduğu bu ek nakit imkanları emekliler için kritik bir nefes borusu niteliği taşıyor.

