ABD ve İsrail’in İran’a yaptığı saldırı, bölgesel bir savaşa doğru sürükleniyor. İran’ın ABD ve İsrail’e karşılık vermesinin yanında, komşu ülkelerdeki ABD üslerini bombalaması dünya kamuoyunda da büyük tartışma yarattı.
IMF'den kritik uyarı: Büyük şoklara hazırlıklı olun
IMF Başkanı, Orta Doğu’da süren gerilimin küresel ekonomide yeni kırılganlıklar meydana getirebileceğini ve özellikle enerji piyasalarındaki dalgalanmaların büyüme görünümünü olumsuz yönde etkileyebileceğini açıkladı.Derleyen: Baran Yalçın
Savaşın nereye doğru gideceği bilinmezken, küresel piyasalar savaşın etkisiyle adeta alt üst oldu. IMF Başkanı, Orta Doğu’da devam eden gerilimin küresel ekonomide yeni kırılganlıklar meydana getirebileceğini söyledi.
Georgieva, İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına verdiği karşılıkların şimdiden bazı sektörleri
etkilemeye başladığının altını çizdi.
Özellikle uluslararası seyahat trafiğinde aksamalar
meydana geldiğini belirten IMF Başkanı, dünyanın en önemli enerji geçiş noktalarından biri
olan Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmelerin petrol sevkiyatını tehdit ettiğine dikkat çekti.
Yükselen enerji maliyetlerinin küresel ekonomik büyümeyi baskı altına alabileceğini ifade eden
Georgieva, enerji piyasalarındaki oynaklığın dünya ekonomisi için önemli bir risk
haline geldiğini kaydetti.
YABANCI YATIRIMCI KAÇIYOR
Çatışmaların finansal piyasalar üzerindeki etkisinin enerjiyle sınırlı kalmadığına vurgu yapan
Georgieva, özellikle teknoloji ağırlıklı Asya piyasalarında yabancı yatırımcı çıkışının
hızlandığını belirtti.
Güney Kore ve Tayvan gibi teknoloji devlerinin bulunduğu borsalarda yatırımcıların
milyarlarca dolarlık hisse satarak piyasadan çekildiğini ifade eden Georgieva, riskten
kaçınan yatırımcıların dolar ve altın gibi güvenli varlıklara yöneldiğini belirtti. Bu
eğilimin gelişmekte olan ekonomilerde likidite baskısını artırabileceği ifade ediliyor.