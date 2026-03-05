Yeniçağ Gazetesi
05 Mart 2026 Perşembe
İstanbul 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem IMF'den kritik uyarı: Büyük şoklara hazırlıklı olun

IMF'den kritik uyarı: Büyük şoklara hazırlıklı olun

IMF Başkanı, Orta Doğu’da süren gerilimin küresel ekonomide yeni kırılganlıklar meydana getirebileceğini ve özellikle enerji piyasalarındaki dalgalanmaların büyüme görünümünü olumsuz yönde etkileyebileceğini açıkladı.

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
Haberi Paylaş
IMF'den kritik uyarı: Büyük şoklara hazırlıklı olun - Resim: 1

ABD ve İsrail’in İran’a yaptığı saldırı, bölgesel bir savaşa doğru sürükleniyor. İran’ın ABD ve İsrail’e karşılık vermesinin yanında, komşu ülkelerdeki ABD üslerini bombalaması dünya kamuoyunda da büyük tartışma yarattı.

1 7
IMF'den kritik uyarı: Büyük şoklara hazırlıklı olun - Resim: 2

Savaşın nereye doğru gideceği bilinmezken, küresel piyasalar savaşın etkisiyle adeta alt üst oldu. IMF Başkanı, Orta Doğu’da devam eden gerilimin küresel ekonomide yeni kırılganlıklar meydana getirebileceğini söyledi.

2 7
IMF'den kritik uyarı: Büyük şoklara hazırlıklı olun - Resim: 3

Georgieva, İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına verdiği karşılıkların şimdiden bazı sektörleri

etkilemeye başladığının altını çizdi.

3 7
IMF'den kritik uyarı: Büyük şoklara hazırlıklı olun - Resim: 4

Özellikle uluslararası seyahat trafiğinde aksamalar

meydana geldiğini belirten IMF Başkanı, dünyanın en önemli enerji geçiş noktalarından biri

olan Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmelerin petrol sevkiyatını tehdit ettiğine dikkat çekti.

Yükselen enerji maliyetlerinin küresel ekonomik büyümeyi baskı altına alabileceğini ifade eden

Georgieva, enerji piyasalarındaki oynaklığın dünya ekonomisi için önemli bir risk

haline geldiğini kaydetti.

4 7
IMF'den kritik uyarı: Büyük şoklara hazırlıklı olun - Resim: 5

. Özellikle uluslararası seyahat trafiğinde aksamalar

meydana geldiğini belirten IMF Başkanı, dünyanın en önemli enerji geçiş noktalarından biri

olan Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmelerin petrol sevkiyatını tehdit ettiğine dikkat çekti.

Yükselen enerji maliyetlerinin küresel ekonomik büyümeyi baskı altına alabileceğini ifade eden

Georgieva, enerji piyasalarındaki oynaklığın dünya ekonomisi için önemli bir risk

haline geldiğini kaydetti.

5 7
IMF'den kritik uyarı: Büyük şoklara hazırlıklı olun - Resim: 6

YABANCI YATIRIMCI KAÇIYOR

Çatışmaların finansal piyasalar üzerindeki etkisinin enerjiyle sınırlı kalmadığına vurgu yapan

Georgieva, özellikle teknoloji ağırlıklı Asya piyasalarında yabancı yatırımcı çıkışının

hızlandığını belirtti.

6 7
IMF'den kritik uyarı: Büyük şoklara hazırlıklı olun - Resim: 7

Güney Kore ve Tayvan gibi teknoloji devlerinin bulunduğu borsalarda yatırımcıların

milyarlarca dolarlık hisse satarak piyasadan çekildiğini ifade eden Georgieva, riskten

kaçınan yatırımcıların dolar ve altın gibi güvenli varlıklara yöneldiğini belirtti. Bu

eğilimin gelişmekte olan ekonomilerde likidite baskısını artırabileceği ifade ediliyor.

7 7
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro