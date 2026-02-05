‘Ateş Kuşları’, ‘Masumiyet’, ‘Çukur’ gibi pek çok yapımda rol alan 29 yaşındaki İlayda Alişan, yeni yılda Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’e gönlünü kaptırmıştı.
İlayda Alişan ile Oğulcan Engin'den evlilik açıklaması: Karar Seda Sayan'da mı?
Ünlü sanatçı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, bir süredir oyuncu İlayda Alişan ile ilişki yaşıyor. Çift, bugün bir konser öncesi gazetecilere konuştu. Evlilik soruları üzerine eğlenceli yanıtlar veren ikili, konuyu Seda Sayan’a bağladı. İşte detaylar!
Oğulcan Engin, sevgilisiyle çektiği yeni yıl fotoğrafını Instagram’da kalp emojisiyle paylaşmıştı. İlayda Alişan da kısa süre sonra aynı kareyi hesabından yayınlamıştı.
Bu sürpriz ilişki magazin gündemini oldukça hareketlendirmişti. Sosyal medyada aşklarını sıkça gösteren çift, paylaştıkları pozlarla binlerce beğeni topluyor. Bugün birlikte konsere giden ünlü çift, gazetecilerin sorularıyla karşılaştı.
“EVLİLİK VAR MI?”
Gazetecilerin “Evlilik var mı?” sorusuna İlayda Alişan ve Oğulcan Engin, “İnşallah nasip kısmet” yanıtını verdi. Ardından Seda Sayan’ın telefonlarındaki kayıtlı adı merak edildi. Oğulcan Engin, “Annem çok numara değiştirdiği için Seda diye kayıtlı” dedi.
“HAYATIM FİLM OLURSA GELİN ADAYIM BENİ OYNASIN”
Oğulcan Engin’le yaklaşık 2,5 yıldır mutlu bir ilişki süren İlayda Alişan’ın kayınvalidesi Seda Sayan daha önce “Hayatım film olursa beni gelin adayım İlayda Alişan oynasın” demişti.
Bu sözler hatırlatılınca tebessüm eden Alişan, “Çok isterim, keşke onun hayatını oynasam” diye yanıt vermişti.
Son olarak Habertürk kameralarınca Nişantaşı’nda görüntülenen İlayda Alişan’a aynı konu tekrar soruldu. Temkinli bir ifadeyle “Tabii ki, ama böyle filmler o kişiyi kaybedince çekildiği için inşallah öyle bir şey olmaz” dedi.
Bu arada evlilik beklentisiyle gündemde olan çifte Sinan Engin’den de açıklama geldi. Snob Magazin’e konuşan Sinan Engin, “İnsanlar kendileri karar versin. Önemli olan kararları, bize uygulamak düşer. Şu an düğün planı yok. Oğulcan’ın da sağ solu belli olmaz. İlayda’da da kızımız, çok seviyoruz onu” diyerek net bir mesaj verdi.
EVLİLİK HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTULAR!
İlişkilerinin çok iyi gittiğini belirten çift, evlilik konusunda yine “kısmet” vurgusu yaptı.
İlayda Alişan, sevgilisinin doğum gününde “Aşkım iyi ki doğdun aşkım sen doğmasaydın ben ne yapardım” paylaşımıyla duygularını ifade etmişti.
Bir yılı aşkın süredir birlikte olan çift, AVM’de alışveriş sırasında da sorulara yanıt verdi.
Oğulcan Engin, “Biz özlüyoruz birbirimizi” derken, huylar hakkında “Tatlı zıtlıklarımız var ama genelde uyumluyuz” açıklamasında bulundu. İlayda Alişan ise “İyi bir ilişkimiz var. Hiç kavga etmedik” diyerek sağlıklı bir bağları olduğunu vurguladı.
Kıskançlık konusunda Engin “Yerinde, o da bende kıskancım” derken, Alişan “Gereksiz değil ama” diye ekledi.
Engin, sevgilisinin oyuncu olmasının avantaj-dezavantaj sorusuna “Oyuncu, avukat vs. gibi bakmıyorum olaya. Duygusal anlamda, güzel bakıyorum” yanıtını verdi.
İLAYDA ALİŞAN KİMDİR?
İlayda Alişan, 26 Şubat 1996 tarihinde İstanbul'da doğmuş Türk oyuncu. Anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından Trabzonlu kökenli. Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Moda Tasarım bölümünde eğitim aldı. Oyunculuğa çocuk yaşta reklam filmleriyle başladı. 2011'de "Bir Çocuk Sevdim" dizisiyle televizyon ekranlarına adım attı.
Ardından "Gönül Hırsızı", "Benim Adım Gültepe", "Serçe Sarayı", "Bana Sevmeyi Anlat", "Çukur" (Akşın rolüyle dikkat çekti), Netflix'in "Hakan: Muhafız" (Aylin karakteri), "Şampiyon", "Masumiyet", "Kırmızı Oda" gibi yapımlarda rol aldı. Instagram'da 3 milyondan fazla takipçisiyle popüler bir isim. Son dönemde Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile ilişkisi magazin gündeminde yer alıyor.
OĞUZHAN ENGİN KİMDİR?
Oğulcan Engin, 30 Ağustos 1990 tarihinde Ankara'da doğmuş eski Türk futbolcu. Ünlü şarkıcı Seda Sayan ile eski Beşiktaşlı futbolcu Sinan Engin'in oğlu. Beşiktaş altyapısında yetişti, minik takımdan başlayarak PAF takımında kaptanlık yaptı.
U-17 ve U-18 milli takımlarında forma giydi. Sakatlıkları nedeniyle kariyeri kısa sürdü; Kasımpaşa'ya transfer olduktan sonra 2012 civarında futbolu bıraktı. Ardından İtalya'da ekonomi eğitimi aldı. Şu anda mekan işletmeciliği yapıyor, sosyal medya fenomeni ve magazin dünyasında aktif.
Bir süredir oyuncu İlayda Alişan ile ilişki yaşıyor; çift sık sık birlikte görüntüleniyor ve evlilik soruları gündeme geliyor.