Bu sezon ligde beklentilerin altında kalan Beşiktaş, yaz transfer dönemi için planlamalarını hızlandırdı.
Siyah-beyazlı yönetim, kadroya yapılacak takviyelerle yeni sezona daha iddialı bir giriş yapmayı ve üst sıralar için rekabet etmeyi hedefliyor.
İkinci Rashica vakası yolda: Beşiktaş, Galatasaray'ın yıldızı Noa Lang'a kancayı taktı
Süper Lig'de dördüncü basamakta yer alan Beşiktaş, gelecek sezon için daha güçlü bir kadro oluşturma çalışmalarını başlattı. Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray'da kiralık oynayan Hollandalı kanat Noa Lang'ı gündemine aldı. Transfer sürecinde Başkan Serdal Adalı aktif rol üstlendi.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, oyuncu temaslarına başladı.
Beklenen katkıyı sağlayamayan kanat oyuncuları nedeniyle bu bölgede köklü bir değişim kararı alındı.
NOA LANG GÜNDEMDE
Sabah'ın haberine göre, Beşiktaş’ın kanat hattı için öncelikli hedefi, ara transfer döneminde Galatasaray’a kiralanan Noa Lang oldu.
TRANSFER İÇİN ADIM ATILDI
Yönetim, sarı-kırmızılı kulübün bonservisini almayı planlamadığı Hollandalı futbolcu için girişimlere başladı.
YOL HARİTASI NETLEŞTİ
Beşiktaşlı yöneticilerin, kısa süre içinde Napoli ile görüşerek satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı belirtildi.
BAŞKAN DEVREYE GİRDİ
Serdal Adalı’nın, İstanbul’da Lang’ın menajeriyle görüşerek ilk temasları kurduğu ve ardından Napoli ile resmi temas kararı aldığı ifade edildi.
ALTYAPI DETAYI
Siyah-beyazlı kulübün hedefi, altyapısından yetişen Hollandalı oyuncuyu yeniden kadroya katmak.
Beşiktaş daha önce Galatasaray’da kiralık forma giyen ve bonservisi alınmayan Milot Rashica’yı transfer etmişti.
ADALI’NIN ÖNCELİĞİ
Başkan Serdal Adalı’nın, Noa Lang transferini özellikle istediği bilgisi paylaşıldı.
SEZON PERFORMANSI
Noa Lang, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 14 karşılaşmada görev aldı ve toplam 829 dakika sahada kaldı.
İSTATİSTİKLER
26 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 2 gol kaydederken 2 de asist yaptı.
SÖZLEŞME DETAYI
Hollandalı oyuncunun Napoli ile olan kontratı 30 Haziran 2030’a kadar devam ediyor.
PİYASA DEĞERİ
Transfermarkt verilerine göre Noa Lang’ın güncel piyasa değeri 25 milyon Euro seviyesinde bulunuyor.