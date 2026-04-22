Yeniçağ Gazetesi
22 Nisan 2026 Çarşamba
Anasayfa Spor İkinci Rashica vakası yolda: Beşiktaş, Galatasaray'ın yıldızı Noa Lang'a kancayı taktı

İkinci Rashica vakası yolda: Beşiktaş, Galatasaray'ın yıldızı Noa Lang'a kancayı taktı

Süper Lig’de dördüncü basamakta yer alan Beşiktaş, gelecek sezon için daha güçlü bir kadro oluşturma çalışmalarını başlattı. Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray’da kiralık oynayan Hollandalı kanat Noa Lang’ı gündemine aldı. Transfer sürecinde Başkan Serdal Adalı aktif rol üstlendi.

Gül Devrim Koyun
İkinci Rashica vakası yolda: Beşiktaş, Galatasaray'ın yıldızı Noa Lang'a kancayı taktı - Resim: 1

Bu sezon ligde beklentilerin altında kalan Beşiktaş, yaz transfer dönemi için planlamalarını hızlandırdı.
Siyah-beyazlı yönetim, kadroya yapılacak takviyelerle yeni sezona daha iddialı bir giriş yapmayı ve üst sıralar için rekabet etmeyi hedefliyor.

İkinci Rashica vakası yolda: Beşiktaş, Galatasaray'ın yıldızı Noa Lang'a kancayı taktı - Resim: 2

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, oyuncu temaslarına başladı.
Beklenen katkıyı sağlayamayan kanat oyuncuları nedeniyle bu bölgede köklü bir değişim kararı alındı.

İkinci Rashica vakası yolda: Beşiktaş, Galatasaray'ın yıldızı Noa Lang'a kancayı taktı - Resim: 3

NOA LANG GÜNDEMDE

Sabah'ın haberine göre, Beşiktaş’ın kanat hattı için öncelikli hedefi, ara transfer döneminde Galatasaray’a kiralanan Noa Lang oldu.

İkinci Rashica vakası yolda: Beşiktaş, Galatasaray'ın yıldızı Noa Lang'a kancayı taktı - Resim: 4

TRANSFER İÇİN ADIM ATILDI

Yönetim, sarı-kırmızılı kulübün bonservisini almayı planlamadığı Hollandalı futbolcu için girişimlere başladı.

İkinci Rashica vakası yolda: Beşiktaş, Galatasaray'ın yıldızı Noa Lang'a kancayı taktı - Resim: 5

YOL HARİTASI NETLEŞTİ

Beşiktaşlı yöneticilerin, kısa süre içinde Napoli ile görüşerek satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı belirtildi.

İkinci Rashica vakası yolda: Beşiktaş, Galatasaray'ın yıldızı Noa Lang'a kancayı taktı - Resim: 6

BAŞKAN DEVREYE GİRDİ

Serdal Adalı’nın, İstanbul’da Lang’ın menajeriyle görüşerek ilk temasları kurduğu ve ardından Napoli ile resmi temas kararı aldığı ifade edildi.

İkinci Rashica vakası yolda: Beşiktaş, Galatasaray'ın yıldızı Noa Lang'a kancayı taktı - Resim: 7

ALTYAPI DETAYI

Siyah-beyazlı kulübün hedefi, altyapısından yetişen Hollandalı oyuncuyu yeniden kadroya katmak.
Beşiktaş daha önce Galatasaray’da kiralık forma giyen ve bonservisi alınmayan Milot Rashica’yı transfer etmişti.

İkinci Rashica vakası yolda: Beşiktaş, Galatasaray'ın yıldızı Noa Lang'a kancayı taktı - Resim: 8

ADALI’NIN ÖNCELİĞİ

Başkan Serdal Adalı’nın, Noa Lang transferini özellikle istediği bilgisi paylaşıldı.

İkinci Rashica vakası yolda: Beşiktaş, Galatasaray'ın yıldızı Noa Lang'a kancayı taktı - Resim: 9

SEZON PERFORMANSI

Noa Lang, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 14 karşılaşmada görev aldı ve toplam 829 dakika sahada kaldı.

İSTATİSTİKLER

26 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 2 gol kaydederken 2 de asist yaptı.

İkinci Rashica vakası yolda: Beşiktaş, Galatasaray'ın yıldızı Noa Lang'a kancayı taktı - Resim: 10

SÖZLEŞME DETAYI

Hollandalı oyuncunun Napoli ile olan kontratı 30 Haziran 2030’a kadar devam ediyor.

PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Noa Lang’ın güncel piyasa değeri 25 milyon Euro seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
