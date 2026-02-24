Yeniçağ Gazetesi
24 Şubat 2026 Salı
İkinci el araç alacaklar dikkat: Kilometre oyununa PTT engeli... 16 milyon kişi yararlandı

Araç muayeneleri sırasında kayda geçen kilometre bilgileri güvenilir ve doğru şekilde görüntülenmesi amacıyla Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü ve PTT AŞ iş birliğiyle başlatılan sorgulama hizmetinden bugüne kadar 16 milyon kişi yararlandı.

Süleyman Çay
Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü ve PTT AŞ iş birliğiyle ikinci el araç piyasasında sıkça gündeme gelen kilometre düşürme ya da sıfırlama kaynaklı mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefiyle sunulan sorgulama hizmetinden bugüne kadar 16 milyondan fazla kişi yararlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde sunulan PTT AŞ’den edinilen bilgilere göre, 2017 yılında iki kurum arasında “Bilgi Paylaşımı Esaslarının Düzenlenmesine Dair Protokol” imzalanmıştı.

Protokol ile PTT AŞ tarafından devreye alınan uygulamalarla, ikinci el araç satışlarında sıkça karşılaşılan kilometre düşürme ve sıfırlama işlemlerinden doğan mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedeflendi.

İki kurum arasında ortaklaşa yapılan veriler ile PTT’nin sunduğu dijital uygulamalar üzerinden plaka ya da şasi numarası ile ulaşılabiliyor.

Sistem ile beraber araç muayeneleri sırasında kayda geçen kilometre bilgileri güvenilir ve doğru şekilde görüntülenmiş olacak.

İkinci el araç satın almaya hazırlanan vatandaşlar; kilometre bilgisi ve muayene kayıtlarına www.pttavm.com, HGS Mobil uygulaması, PTT Bank internet bankacılığı, PTT Bank Mobil ve e-Devlet üzerinden erişebiliyor.

Protokol kapsamında araçların muayene tarihi ve kilometre verilerine ilişkin sorgulamalar 16 milyonu aşkın kullanıcı tarafından yapıldı.

Kaynak: AA
