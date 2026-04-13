KPSS şartı aranmadan gerçekleştirilecek alımlar, bankacılık sektöründe kariyer hedefleyen adaylar için önemli bir istihdam fırsatı olarak değerlendiriliyor.
İki kamu bankası 955 kişiyi işe alacak: KPSS yok işte kriterler
Ziraat Bankası ve Halkbank, toplamda 955 personeli işe alacak. İşe alımlarda KPSS şartı aranmayacak. İşte kamu bankalarının işe alım kriterleri...
Adaylar belirlenirken KPSS şartı gözetilmeyecek ancak adaylar bir sınava tabi tutulacak.
Ziraat Katılım Bankası, KPSS şartı aranmaksızın 75 uzman yardımcısı alımı yapacak
Halkbank tarafından yapılan duyuruya göre banka bünyesinde toplam 700 personel alımı gerçekleştirilecek. Bu kapsamda 380 servis görevlisi ile 320 uzman yardımcısı, müfettiş yardımcısı ve iç kontrolör yardımcısı kadrolarında istihdam sağlanacak. Başvuruların belirlenen tarihler doğrultusunda internet üzerinden alındığı bildirildi.
Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankası ise toplam 255 kişilik personel alımı için başvuru sürecini sürdürüyor. Adayların başvurularını 24 Nisan 2026 Cuma günü saat 23.59’a kadar tamamlaması gerekiyor.
Bankacılık sektöründeki söz konusu alımların KPSS şartı olmadan yapılması dikkat çekerken, başvuru sürecinde adayların yazılı sınav performansları belirleyici olacak. Sınavda başarılı olan adaylar, bankaların belirlediği mülakat ve değerlendirme süreçlerinden geçerek uygun kadrolarda görevlendirilecek.
Sektör kaynakları, kamu bankalarındaki bu alımların ardından yeni personel ilanlarının da gündeme gelebileceğini, özellikle VakıfBank tarafından yapılması beklenen olası ilanların yakından takip edildiğini belirtiyor.