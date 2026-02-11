Survivor’da haftanın son ödül mücadelesini kazanan ekip, ekrana gelen son bölümle netleşti. 10 Şubat 2026 Salı akşamı yayınlanan bölümde süper ödülün sahibi, kıyasıya geçen karşılaşmanın ardından belli oldu.
İki günlük nefes kesen mücadele bitti: Survivor’da süper ödül oyununun kazananı belli oldu
Survivor 2026’da süper ödül oyununun kazananı 10 Şubat akşamı belli oldu. İki gün süren zorlu mücadelenin ardından kırmızı takım 11-7’lik skorla villada konfor ödülünü kazanırken, mavi takım baraka yıkımı cezasıyla karşılaştı.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Tempoyu düşürmeden ilerleyen Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler’de yarışmacılar, süper ödül ve süper ceza oyunu için parkurda yeniden karşı karşıya geldi. Büyük ödülü kazanan takımın yemek, duş ve spa imkânlarının yanı sıra özel villada partiye katılacağı açıklanırken, kaybeden ekibi ise ağır bir yaptırım bekledi.
Acun Ilıcalı, konseyde yaptığı duyuruda mağlup olan takımın barakasının yıkılacağını bildirdi. Moral kazanmak ve cezadan kurtulmak isteyen Ünlüler ile Gönüllüler takımları, parkurda son ana kadar tüm güçleriyle mücadele etti.
Ödül oyununun ilk etabını bir gün önce kırmızı takım önde tamamlamıştı.Peki, Survivor’da dün akşam kazanan taraf hangisi oldu? Ödül oyununda gülen ekip kimdi, cezayla karşılaşan takım hangisi oldu? 10 Şubat tarihli bölümde ödülün ve yaptırımın sahibi izleyiciler tarafından merak konusu oldu.
TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada mavi ve kırmızı takım, süper ödülün ikinci aşamasında bir kez daha kozlarını paylaştı.
Kazanan takımın konforlu villada konaklayacağı, sıcak yemek yiyeceği ve kişisel bakım imkânlarından yararlanacağı belirtildi. İki gün süren oyunun ilk ayağında avantajı kırmızı ekip elde etmişti.
Final turunda yarışmacılar, hem ödüle ulaşmak hem de barakalarının yıkılmasını önlemek için zorlu parkurda son kez performans sergiledi.
Kritik sayıda Bayhan’ın Engincan karşısında aldığı sayı sonucu belirledi. Mücadeleyi 11-7’lik skorla tamamlayan kırmızı takım, süper ödülün sahibi oldu.
Oyun öncesinde açıklama yapan Murat Ceylan, iki günün sonunda mağlup olan takımın barakasının tamamen yıkılacağını ifade etti.
Acun Ilıcalı ise yarışmacılara hitaben, iki gün süren parkur mücadelesinin ardından kaybeden ekibin barakasının yerle bir edileceğini, yalnızca zeminin bırakılacağını söyledi. Böylece süper ödül kırmızı takımın olurken, mavi takım ceza ile karşı karşıya kaldı.