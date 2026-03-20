İhtiyaç kredisi faiz oranları belli oldu: işte banka banka en avantajlı krediler
Ekonomideki İran- ABD savaşı etkisiyle hareketlilikle birlikte nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için bankaların sunduğu kredi teklifleri güncellendi. 2026 yılı Mart ayı verilerine göre, özellikle yeni müşterilere özel sunulan faizsiz kredi ve düşük faizli seçenekler dikkat çekiyor.Cansu İşcan
Garanti BBVA:
Yeni müşterilere özel, 3 ay vadeli, %0 faizli, 75.000 TL’ye varan sigortasız ve masrafsız kredi imkanı.
Akbank:
Yeni müşterilere özel, 12 ay vadeli, %0,99 faiz oranlı, 100.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi fırsatı.
QNB:
Yeni müşterilere özel, 3 ay vadeli, %0 faizli, 60.000 TL kredi ve 25.000 TL taksitli nakit avans olmak üzere toplam 85.000 TL limit.
DenizBank:
Yeni müşterilere özel, 3 ay vadeli, %0 faizli, 65.000 TL kredi ve 25.000 TL taksitli nakit avans ile toplam 90.000 TL finansman desteği.
ON Dijital Bankacılık:
50.000 TL kredi için 24 ay vadede %2,99 faiz oranı, 3.242 TL aylık taksit ve 78.084 TL toplam geri ödeme.
Getirfinans:
50.000 TL kredi için 24 ay vadede %3,19 faiz oranı, 3.329 TL aylık taksit ve 80.181 TL toplam geri ödeme.
CEPTETEB:
50.000 TL kredi için 24 ay vadede %3,39 faiz oranı, 3.417 TL aylık taksit ve 82.305 TL toplam geri ödeme.
CEPTETEB (Kampanya):
Yeni müşterilere özel, 3-36 ay vade seçenekleri ve %3,39 faiz oranıyla 150.000 TL’ye varan kredi limiti.