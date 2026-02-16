Yeniçağ Gazetesi
Icardi üçüncü kez baba mı oluyor? China Suarez 'Yeniden anne olmak istiyorum'

Mauro Icardi'nin yeni sevgilisi China Suarez'in kısa süre önce yaptığı "Yeniden anne olmak istiyorum" açıklaması magazin dünyasını hareketlendirmişti. Bu sözlerin hemen ardından çift hakkında sosyal medyada hızla yayılan iddialar gündemi domine etti.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Icardi üçüncü kez baba mı oluyor? China Suarez 'Yeniden anne olmak istiyorum' - Resim: 1

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Wanda Nara ile fırtınalı ayrılığın ardından China Suarez ile yeni bir ilişki başlattı. Futbol sahasındaki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da sürekli konuşulan isim, bu birliktelikle huzurlu günler geçirdiği yönünde değerlendirmeler alıyor.

Icardi üçüncü kez baba mı oluyor? China Suarez 'Yeniden anne olmak istiyorum' - Resim: 2

China Suarez, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken ifadeler kullandı. Daha önce evliliğe sıcak bakmadığını ancak artık bu fikre daha yatkın olduğunu belirten ünlü oyuncu, aynı zamanda ikinci kez anne olma arzusunu dile getirdi.

Icardi üçüncü kez baba mı oluyor? China Suarez 'Yeniden anne olmak istiyorum' - Resim: 3

Suarez'in bu çıkışından kısa süre sonra ortaya atılan söylentiler magazin camiasını ayağa kaldırdı. Sosyal medya hesaplarında dolaşan iddialara göre çift bebek bekliyor ve bebeğin cinsiyeti erkek olarak konuşuluyor. Icardi ve Suarez cephesinden bu haberlere ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Icardi üçüncü kez baba mı oluyor? China Suarez 'Yeniden anne olmak istiyorum' - Resim: 4

Bu sırada Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'dan beklenmedik bir adım geldi. Nara, Instagram hesabında eski eş Mauro Icardi ile çekilmiş eski fotoğrafları bir bir yeniden paylaşmaya başladı.

Icardi üçüncü kez baba mı oluyor? China Suarez 'Yeniden anne olmak istiyorum' - Resim: 5

Bu hamle kısa sürede dikkat çekti ve "Wanda Nara eski günlere mi dönmek istiyor?" sorularını beraberinde getirdi.

Icardi üçüncü kez baba mı oluyor? China Suarez 'Yeniden anne olmak istiyorum' - Resim: 6

Gelişmelerin ardından ne Mauro Icardi ne de China Suarez konuya dair doğrudan bir demeç verdi. Çiftin, ilişkilerini güçlü biçimde sürdürdüğü ve Icardi'nin sevgilisinin yanında yer aldığı gözlemleniyor. Bu nedenle şu aşamada tarafların sakin bir tutum sergilediği belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
