Icardi romantizmin dozunu iyice artırıyor: China Suárez’le çok konuşulan kare

Icardi o dönemde Wanda Nara ile evliydi. Wanda Nara, kocasının China Suárez ile yakınlaştığını iddia ederek sosyal medyada büyük bir infial yarattı. İddialara göre ikili arasında Telegram üzerinden mesajlar, ses kayıtları ve özel videolar paylaşılmıştı. Suárez’in Icardi’ye “Bir gün dünyanın bilmediği bir yerinde parti yapalım” gibi mesajlar gönderdiği öne sürülmüştü. Bu olay, Icardi’nin Arjantin milli takımından uzak kalmasında da etkili olduğu tartışılan büyük bir magazin krizine dönüşmüştü. China Suárez ise o dönemde bu iddiaları reddetmiş ve ilişkinin “sadece arkadaşlık” seviyesinde olduğunu savunmuştu.