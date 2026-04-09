Icardi romantizmin dozunu iyice artırıyor: China Suárez’le çok konuşulan kare
Mauro Icardi ile sevgilisi China Suárez, paylaştıkları romantik siyah-beyaz karelerle sosyal medyayı salladı. Aşk dolu pozlar ve “Biraz mart” notu büyük beğeni toplarken, Suárez de makyajsız doğal güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti.Cansu İşcan
Mauro Icardi, Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı ayrılığın ardından özel hayatında yeni bir sayfa açtı ve gönlünü oyuncu ile şarkıcı China Suárez’e kaptırdı. Sahadaki performansı kadar özel hayatıyla da sıkça gündeme gelen yıldız futbolcu, yeni ilişkisiyle birlikte yeniden mutlu ve huzurlu bir dönem geçirdiği yorumlarıyla konuşuluyor.
Her fırsatta Suárez’e olan aşkını gözler önüne seren Icardi, Instagram hesabından paylaştığı son romantik karelerle bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.
"BİRAZ MART"
Sevgilisiyle siyah-beyaz kareleri takipçilerinin beğenisine sunan Icardi, “Biraz mart” notuyla birçok beğeni ve yorum aldı. 9 numaralı futbolcunun paylaşımı sosyal medyada geniş ses getirdi.
TÜM BAKIŞLARI ÜZERİNDE TOPLAMIŞTI!
Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen China Suárez, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yine tüm bakışları üzerine toplamayı başardı.
Her adımı yakından takip edilen ve paylaşımlarıyla dünya basınında da yer bulan ünlü oyuncu, bu kez doğallığıyla ön plana çıktığı karelerini takipçileriyle paylaştı.
DURU GÜZELLİĞİNİ SERGİLEDİ!
Sabahın ilk ışıkları altında, güneşe karşı verdiği pozla doğal güzelliğini ortaya koyan Suárez, makyajsız ve sade haliyle adeta büyüledi. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan bu kare, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Mauro Icardi ile Arjantinli oyuncu ve şarkıcı China Suárez (gerçek adı María Eugenia Suárez) arasındaki ilişki, aslında 2021 yılına uzanan eski bir skandalla başladı.
Icardi o dönemde Wanda Nara ile evliydi. Wanda Nara, kocasının China Suárez ile yakınlaştığını iddia ederek sosyal medyada büyük bir infial yarattı. İddialara göre ikili arasında Telegram üzerinden mesajlar, ses kayıtları ve özel videolar paylaşılmıştı. Suárez’in Icardi’ye “Bir gün dünyanın bilmediği bir yerinde parti yapalım” gibi mesajlar gönderdiği öne sürülmüştü. Bu olay, Icardi’nin Arjantin milli takımından uzak kalmasında da etkili olduğu tartışılan büyük bir magazin krizine dönüşmüştü. China Suárez ise o dönemde bu iddiaları reddetmiş ve ilişkinin “sadece arkadaşlık” seviyesinde olduğunu savunmuştu.
Icardi ile Wanda Nara’nın evliliği yıllarca süren çalkantılı bir süreçten sonra resmen bitti. Boşanma, velayet kavgaları, karşılıklı açıklamalar ve hatta sızdırıldığı iddia edilen özel içeriklerle dolu dramatik bir ayrılık dönemi yaşandı. Wanda Nara, Icardi’yi defalarca suçladı; Icardi ise eski eşiyle ilgili sert tepkiler verdi.
2024 sonu ve 2025 başına gelindiğinde Icardi, Wanda Nara’dan boşanma sürecini tamamladıktan sonra China Suárez ile ilişkisini yeniden alevlendirdi. 2025’in başlarında Icardi sosyal medyada ünlü “Sevgi her zaman nefreti yener” (Aşk nefreti fetheder) mesajıyla ilişkisini resmen duyurdu. Bu paylaşım, eski skandal nedeniyle büyük tartışma yarattı.
İLİŞKİ NASIL GELİŞTİ?
2025’ten itibaren çift, ilişkilerini açıkça yaşamaya başladı. İbiza tatili, denizde öpücük dolu pozlar, havuz başı romantik kareler ve İstanbul’da birlikte geçirilen zamanlar sıkça gündeme geldi.
Icardi, China Suárez’in çocuklarıyla (kızı ve oğlu) vakit geçirirken görüntülendi, hatta top oynadıkları videolar paylaşıldı.
İlişki ilerledikçe Icardi, sevgilisine Galatasaray forması hediye etti (sırtına “China” yazdırarak), romantik mesajlar attı ve “hayatımın aşkı” gibi ifadeler kullandı.
2025’te nişanlandıkları yönünde haberler çıktı. 2026 itibarıyla ilişkileri hâlâ devam ediyor; birlikte 2026’ya giriş yaptılar, romantik paylaşımlarına devam ediyorlar.
CHİNA SUAREZ KİMDİR?
Arjantin’de çok popüler bir oyuncu ve şarkıcı. Genç yaşta şöhret oldu, çeşitli dizilerde rol aldı. Özel hayatı da sıkça magazin konusu oldu. İlişki geçmişinde evlilik ve uzun süreli birliktelikler var. Wanda Nara olayı nedeniyle “evli erkeklerle ilişki” tartışmalarıyla anılsa da Suárez bu suçlamaları genellikle reddetti.