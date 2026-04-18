Dijitalleşen ekonomiyle birlikte nakit paranın yerini alan IBAN transferleri, son dönemde organize suç örgütlerinin ve vergi denetimlerinin kıskacında. "Yanlışlıkla geldi" denilen paralardan, vergi kaçırmak için IBAN isteyen işletmelere kadar pek çok başlıkta kullanıcıları büyük riskler bekliyor.
IBAN üzerinden para gönderirken ‘kara’ tehlike: Hem paranızdan hem özgürlüğünüzden olmayın
Günlük hayatın vazgeçilmezi olan IBAN transferleri, artık dolandırıcıların en büyük tuzağı haline geldi. "Hesabını kirala" diyen şebekelerden, vergi denetimine takılan esnafa kadar milyonlarca kullanıcı büyük risk altında. Uzmanlar ise uyarıyor.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Günlük hayatta kira ödemelerinden alışverişe kadar saniyeler içinde gerçekleştirilen IBAN transferleri, dikkatsiz kullanıcılar için hukuki birer mayın tarlasına dönüşmüş durumda.
Hukukçular ve ekonomi uzmanları, son dönemde artış gösteren "yeni nesil IBAN dolandırıcılığı" ve "mali denetimler" konusunda kritik uyarılarda bulunuyor.
İşte IBAN trafiğinde dikkat etmeniz gereken 3 kritik başlık:
1. "HESABIMI KİRALADIM" DEMEK SİZİ KURTARMIYOR
Özellikle öğrenciler ve ek gelir arayan gençler, sosyal medya üzerinden "hesabını kullandır, komisyon al" teklifleriyle hedef seçiliyor. Ancak bu durum, masum bir aracılık faaliyeti değil; doğrudan "kara para aklama" ve "terörün finansmanı" suçuna iştirak olarak değerlendiriliyor.
Yargıtay’ın emsal kararlarına göre; hesabını başkasına kullandıran kişiler, paranın kaynağını bilmediklerini iddia etseler dahi "asli fail" olarak hapis cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor.
2. MALİYE’NİN RADARI: YAPAY ZEKA TAKİPTE
Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaybının önüne geçmek için IBAN trafiğini mercek altına aldı. İşletmelerin "POS cihazı çalışmıyor" diyerek müşteriyi kişisel IBAN numaralarına yönlendirmesi, artık yapay zeka destekli sistemlerle tespit ediliyor.
Ticari bir karşılığı olan ancak faturalandırılmayan her transfer, hem gönderici hem de alıcı için "kayıt dışı ekonomi" incelemesi başlatılmasına neden olabiliyor.
3. 'AÇIKLAMA' KISMINDAKİ BÜYÜK BOŞLUK
Hukuk uzmanları, en büyük hatalardan birinin transfer esnasında "Açıklama" kısmının boş bırakılması olduğunu vurguluyor.
Borç ödemesi veya kira bedeli olarak gönderilen paralar, açıklama girilmediği takdirde hukuk önünde "mevcut bir borcun iadesi" değil, "yeni bir borç verme" olarak yorumlanabiliyor. Bu durum, art niyetli kişilerin aynı tutar için ikinci kez icra takibi başlatmasına zemin hazırlıyor.
UZMANINDAN ALTIN KURAL:
"Hesabınıza tanımadığınız birinden para geldiğinde, bu parayı size söylenen başka bir hesaba iade etmek yerine derhal bankanızla iletişime geçerek 'hatalı işlem' bildiriminde bulunun. Kendi elinizle yaptığınız iade, sizi bir suç zincirinin halkası yapabilir."